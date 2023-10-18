У Соболева и Абаскаля конфликт. Тренер недоволен отношением игрока к тренировкам, а форвард – ролью на поле и положением Джикии (Metaratings.ru)

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

В отношениях Александра Соболева и Гильермо Абаскаля есть напряжение.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал форварда за желтую карточку, которая привела к пропуску дерби с ЦСКА, и игнорирование командных завтраков.

По данным Metaratings.ru, напряжение между нападающим и главным тренером длится около двух месяцев.

Абаскаль недоволен отношением Соболева к тренировкам, а сам игрок не до конца доволен тактической ролью на поле, которую ему определяет главный тренер, и положением капитана красно-белых Георгия Джикии, переставшего попадать в основной состав.

Руководство клуба предпринимает шаги, чтобы уладить конфликт.

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86 комментариев

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Mezomorf
ОПГ Ромашка 2.0?
+115
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Bring Me The Horizon
А какое отношение Соболев имеет к положению Джикии вообще?
Если грузин сам виноват в том, что играет на уровне медиафутбола.
У Соболева есть контракт, и он должен его соблюдать. Что себе этот дельфин позволяет?
В этой ситуации целиком на стороне Абаскаля.
+106
-2
+104
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Bartez1986
если Джикия будет играть в основе, Соболю придется по 3-4 гола за матч забивать, чтобы хотя бы на ничью рассчитывать
+85
-2
+83
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FNT
Потрясающе, конечно. У чувака к 26 годам зеротитули, ни разу не выбил 15 голов за чемпионат, но считает себя вправе что-то там заявлять тренеру. До какой степени надо потерять берега?
+46
0
+46
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Blaumerc
ОПГ дельфинарий?
ОПГ Ромашка 2.0?
+33
-4
+29
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Михаил Сафонов
Помнится в Зените не стали терпеть Денисова за подобное. Хотя где Денисов и где дельфин, уровень абсолютно разный.
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Zenith forever
Ответ Рашпель793
Теперь видать и дельфин захочет что-то там в интервью рассказать )) Интересно, кто кого быстрее сольёт, Джикия с дельфином рыжего или рыжий их. Есть подозрение, что Абаскаль скоро уедет из Москвы с неустойкой.
Будь я руководителем Спартака, разогнал бы всех, и тренера и этих недоигроков. Оставил только Промеса - ему деваться некуда или в Спартаке или в тюрьме. Никакие точечные изменения тому, что создал за 20 лет Федун с Заремой, не помогут. Спасти Спартак может только чистый лист. Я все это серьезно и без злорадства - очищение пердивом не предлагаю.
+21
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владимир семенов
Кем себя возомнил этот дельфин,китом что ли
+17
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Артем Шелудков
Забавно, Соболев игру сборной с Кенией видел? Там Джикия наглядно объяснил, почему не попадает в основной состав Спартака
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Three Days Grace
Абаскаль отказался от покупки нападающего и в интервью Глебчику сказал, что не верит в конкуренцию. Мол, хорошим игрокам она не нужна.
А теперь пытается воспитывать 26 летнего мужика из Барнаула. Сам виноват.
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Рашпель793
Теперь видать и дельфин захочет что-то там в интервью рассказать ))
Интересно, кто кого быстрее сольёт, Джикия с дельфином рыжего или рыжий их. Есть подозрение, что Абаскаль скоро уедет из Москвы с неустойкой.
+5
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Zlodimir
Ответ Игрок777
Абаскаль, мочи лимитчиков!😅
Абаскаль замачивает, а Черчесов ждёт своей очереди мариновать!😂🤣
+4
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Михаил Сафонов
А Джикия своим голевым пасом доволен?
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Иван Алейников
Джикия положенец?
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Алексей Минин
Соболев недоволен газоном вместо бассейна?
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Виктор Кульков
ну как всегда руководители поддержат дельфинов Соболева и джикию.
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My Channels To Watch
Судя по роликам сборной России у Соболева явно проблемы с тренировками. Так себя вести с тренером и не понимать где можно шутить, а где надо уже оффнуться и работать. В зале всё на прямых ногах, постоянные "шуточки" именно по ходу упражнения, постоянные споры. Явно беды с головой у "игрока"
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leo_voytenko
Федун уехал, клоуны остались
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Утренняя Аврора
На Рыжика давят все, руководство, болельщики, а тут еще дельфин со своими плавниками 😁😁😁😁😁
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Игрок777
Абаскаль, мочи лимитчиков!😅
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Контрольный выстрел
Хорошие новости для всей футбольной России 🔥👍
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nikolai 75
ну что руководители Росфутбола? надо ужесточать лимит и больше денег насыпать этим господам.
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добрый грек
А в каком, извините, должен быть положении Джикия, чтобы Соболев был доволен?
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Антон Белименко
Ответ СССР цэ европа! - скакал?
Юран в воскресенье может помочь Спартаку выгнать рыжего тренеришку
... И сам займёт его место, только руководству надо готовить 200 млн.
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а ты смешной
Круг замкнулся
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