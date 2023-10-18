В отношениях Александра Соболева и Гильермо Абаскаля есть напряжение.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что отстранил от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал форварда за желтую карточку, которая привела к пропуску дерби с ЦСКА, и игнорирование командных завтраков.

По данным Metaratings.ru, напряжение между нападающим и главным тренером длится около двух месяцев.

Абаскаль недоволен отношением Соболева к тренировкам, а сам игрок не до конца доволен тактической ролью на поле, которую ему определяет главный тренер, и положением капитана красно-белых , переставшего попадать в основной состав.

Руководство клуба предпринимает шаги, чтобы уладить конфликт.

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