У Соболева и Абаскаля конфликт. Тренер недоволен отношением игрока к тренировкам, а форвард – ролью на поле и положением Джикии (Metaratings.ru)
В отношениях Александра Соболева и Гильермо Абаскаля есть напряжение.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал форварда за желтую карточку, которая привела к пропуску дерби с ЦСКА, и игнорирование командных завтраков.
По данным Metaratings.ru, напряжение между нападающим и главным тренером длится около двух месяцев.
Абаскаль недоволен отношением Соболева к тренировкам, а сам игрок не до конца доволен тактической ролью на поле, которую ему определяет главный тренер, и положением капитана красно-белых Георгия Джикии, переставшего попадать в основной состав.
Руководство клуба предпринимает шаги, чтобы уладить конфликт.
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Если грузин сам виноват в том, что играет на уровне медиафутбола.
У Соболева есть контракт, и он должен его соблюдать. Что себе этот дельфин позволяет?
В этой ситуации целиком на стороне Абаскаля.
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А теперь пытается воспитывать 26 летнего мужика из Барнаула. Сам виноват.
Интересно, кто кого быстрее сольёт, Джикия с дельфином рыжего или рыжий их. Есть подозрение, что Абаскаль скоро уедет из Москвы с неустойкой.