Овечкин против «Оттавы»: 1-е очко в сезоне за передачу, 0 бросков в створ и 3 хита за 18:33

Теги Оттава Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин набрал 1-е очко в сезоне в матче против «Оттавы».

Капитан «Вашингтона» ассистировал Джону Карлсону при единственной шайбе «Кэпиталс» в игре с «Сенаторс» (1:6). 

При этом российский форвард провел 2-й подряд матч без бросков в створ. 

Сегодня Овечкин (18:33, 3:59 – в большинстве, «минус 1») отметился 3 силовыми приемами. 

В 3 матчах сезона у Александра 1 (0+1) балл при полезности «минус 2». 

 

5 комментариев

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Anton_k
с такой игрой вашингтона ему и на снятие вратаря соперниками даже не приходится расчитывать)
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Варлампий Варлампий
бесполезный покемон
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Марсель Объелся
И щелчок по Зубу
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maximus388
Разгромом Вашингтона доволен. У клуба нет никакой вменяемой стратегии, заложники ситуации, так что пусть страдают.
Сделали ставку на золотое руно, как бы в финале с клоком шерсти не остаться.
Овечкину передают привет друзья из ночной лиги и, пользуясь случаем, хотят поставить ему песню А. Малинина "Опять бью мимо, хоть цель близка..."
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Cuore Sportivo
бедный недоклуб...18 минут играет фактически в меньшинстве - жестко
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