Овечкин против «Оттавы»: 1-е очко в сезоне за передачу, 0 бросков в створ и 3 хита за 18:33
Александр Овечкин набрал 1-е очко в сезоне в матче против «Оттавы».
Капитан «Вашингтона» ассистировал Джону Карлсону при единственной шайбе «Кэпиталс» в игре с «Сенаторс» (1:6).
При этом российский форвард провел 2-й подряд матч без бросков в створ.
Сегодня Овечкин (18:33, 3:59 – в большинстве, «минус 1») отметился 3 силовыми приемами.
В 3 матчах сезона у Александра 1 (0+1) балл при полезности «минус 2».
Сделали ставку на золотое руно, как бы в финале с клоком шерсти не остаться.
Овечкину передают привет друзья из ночной лиги и, пользуясь случаем, хотят поставить ему песню А. Малинина "Опять бью мимо, хоть цель близка..."