Овечкин против «Оттавы»: 1-е очко в сезоне за передачу, 0 бросков в створ и 3 хита за 18:33

Александр Овечкин набрал 1-е очко в сезоне в матче против «Оттавы».

Капитан « » ассистировал Джону Карлсону при единственной шайбе «Кэпиталс» в игре с «Сенаторс» (1:6).

При этом российский форвард провел 2-й подряд матч без бросков в створ.

Сегодня Овечкин (18:33, 3:59 – в большинстве, «минус 1») отметился 3 силовыми приемами.

В 3 матчах сезона у 1 (0+1) балл при полезности «минус 2».