Николо Фаджоли: «Тонали заставил меня зарегистрироваться у нелегального букмекера. Он уверял, что следов не останется»

Николо Фаджоли рассказал следователям, что зарегистрировался у нелегального букмекера по совету Сандро Тонали.

Это произошло в 2021 году, когда полузащитник «Ювентуса» и хавбек «Ньюкасла» находились в расположении молодежной сборной Италии, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

«Я смотрел, как Тонали играет на ставках. Спросил у него, что он делает.

Он сказал, что я тоже могу так делать. Сандро уверял, что это не оставит никаких следов, и заставил меня зарегистрировать счет [у нелегального букмекера]. Свои первые ставки я сделал на теннис, а затем на футбол.

Я использовал и другие нелегальные платформы, но уже не помню всех названий, потому что они менялись каждый месяц.

Я начал делать ставки летом 2021 года. Никогда не задавался вопросом, легальна или нелегальна та или иная площадка. Разница была в том, что на нелегальных платформах я мог играть без предоплаты. Мне просто хотелось убить время.

В течение года я ставил в основном на теннис. С января 2022-го я находился в депрессии из-за накопленных долгов, а с сентября того же года начал ставить большие суммы на футбол, пытаясь прийти в себя», – сказал игрок «Ювентуса» на допросе.

Фаджоли отстранен от футбола на 7 месяцев и оштрафован на 12 500 евро. Тонали могут дисквалифицировать на год и наложить еще 6 месяцев альтернативных санкций, как в случае с Фаджоли, которому 5 месяцев бана были заменены на полгода терапии.

Оба футболиста признались, что страдают от игровой зависимости.

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