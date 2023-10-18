Николо Фаджоли: «Тонали заставил меня зарегистрироваться у нелегального букмекера. Он уверял, что следов не останется»

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Николо Фаджоли рассказал следователям, что зарегистрировался у нелегального букмекера по совету Сандро Тонали.

Это произошло в 2021 году, когда полузащитник «Ювентуса» и хавбек «Ньюкасла» находились в расположении молодежной сборной Италии, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

«Я смотрел, как Тонали играет на ставках. Спросил у него, что он делает.

Он сказал, что я тоже могу так делать. Сандро уверял, что это не оставит никаких следов, и заставил меня зарегистрировать счет [у нелегального букмекера]. Свои первые ставки я сделал на теннис, а затем на футбол.

Я использовал и другие нелегальные платформы, но уже не помню всех названий, потому что они менялись каждый месяц.

Я начал делать ставки летом 2021 года. Никогда не задавался вопросом, легальна или нелегальна та или иная площадка. Разница была в том, что на нелегальных платформах я мог играть без предоплаты. Мне просто хотелось убить время.

В течение года я ставил в основном на теннис. С января 2022-го я находился в депрессии из-за накопленных долгов, а с сентября того же года начал ставить большие суммы на футбол, пытаясь прийти в себя», – сказал игрок «Ювентуса» на допросе.

Фаджоли отстранен от футбола на 7 месяцев и оштрафован на 12 500 евро. Тонали могут дисквалифицировать на год и наложить еще 6 месяцев альтернативных санкций, как в случае с Фаджоли, которому 5 месяцев бана были заменены на полгода терапии.

Оба футболиста признались, что страдают от игровой зависимости.

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11 комментариев

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Заяцволк
"хотелось убить время", блин, Пирло убивал время за Плейстейшн, а вечером выигрывал ЧМ, Буффон порнушку смотрел, а потом пенальти отбивал, надо же было у матёрых дядек интересоваться насчёт того, как правильно убивать время, эх...Ну в крайнем случае мне написал бы, я бы показал, как тут на Спортсе время убиваю, вот комменты пишу, всё безобидно, никаких долгов, в худшем случае минусов наставят или на 3 дня забанят, а не на 7 месяцев
+47
-2
+45
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ДедаДома.нет
Малой слил Боннучи, а теперь и своего подельника.
+11
-1
+10
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Сергей Орлов
Прямо заставил?)
+7
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whereissuso
Чел чуть ли не задницу свою поставил и за пол года в миллионные долги влез поуши, но виноват Тонали, который сказал, что следов не останется. Маловато ему дали, конечно. Зато видимо Тонали по полной огребет
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mr Gadisov
Ответ Заяцволк
"хотелось убить время", блин, Пирло убивал время за Плейстейшн, а вечером выигрывал ЧМ, Буффон порнушку смотрел, а потом пенальти отбивал, надо же было у матёрых дядек интересоваться насчёт того, как правильно убивать время, эх...Ну в крайнем случае мне написал бы, я бы показал, как тут на Спортсе время убиваю, вот комменты пишу, всё безобидно, никаких долгов, в худшем случае минусов наставят или на 3 дня забанят, а не на 7 месяцев
С трех дней в голос конечно
+4
0
+4
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кuraakula belov
Фаджоли пора делать пластику и уходить под программу защиты свидетелей. И корешей сдал и 3 миллиона мафии должен остался🤫
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Vhlam
Лучше бы как Дзюба время убивал.
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Rudenzik
Сдал с потрохами
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mr kovalsky
Бедненького заставили, а он не хотел, вот и пошел за плохими парнями, а у самого же мозгов нет понимать что к чему) чуваку 22 года, а у него мысли как у 14 летнего школьника, которого одноклассники заставили раскрасить доску
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Roman Araslanov
Ещё пусть скажет, что заставили его под дулом пистолета)
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кuraakula belov
Ответ Заяцволк
"хотелось убить время", блин, Пирло убивал время за Плейстейшн, а вечером выигрывал ЧМ, Буффон порнушку смотрел, а потом пенальти отбивал, надо же было у матёрых дядек интересоваться насчёт того, как правильно убивать время, эх...Ну в крайнем случае мне написал бы, я бы показал, как тут на Спортсе время убиваю, вот комменты пишу, всё безобидно, никаких долгов, в худшем случае минусов наставят или на 3 дня забанят, а не на 7 месяцев
Буффон тоже попадался на ставках в своё время, спустили с рук просто
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