Елизавета Туктамышева: «Сегодня вспомнила, как это – быть на гребне славы. Не ожидала, что буду такой востребованной у журналистов»
Туктамышева заявила, что не ожидала такой востребованности у журналистов.
Сегодня стало известно, что чемпионка мира 2015 года пропустит текущий сезон.
«Сегодня в очередной раз вспомнила, как это – быть на гребне славы! Не ожидала, что буду такой востребованной у журналистов в день, когда даже нет соревнований.
А я тем временем собираюсь в Омск. Скоро увидимся!» – написала Елизавета Туктамышева.
Фигуристка будет гостем студии Первого канала во время прямой трансляции второго этапа Гран-при России в Омске.
Не хочу верить, что Туктамышева заканчивает
На ветхом рубище певца"
А. С. Пушкин.
Яна Рудковская: «Сейчас Туктамышева будет кататься в наших шоу, мы уезжаем в тур. Она не покинула большой спорт, просто взяла паузу»
Лиза давай возвращайся на пахоту в профспорт.....не надо никуда ехать...)))