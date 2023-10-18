Елизавета Туктамышева: «Сегодня вспомнила, как это – быть на гребне славы. Не ожидала, что буду такой востребованной у журналистов»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Серия Гран-при России Фигурное катание

Туктамышева заявила, что не ожидала такой востребованности у журналистов.

Сегодня стало известно, что чемпионка мира 2015 года пропустит текущий сезон.

«Сегодня в очередной раз вспомнила, как это – быть на гребне славы! Не ожидала, что буду такой востребованной у журналистов в день, когда даже нет соревнований.

А я тем временем собираюсь в Омск. Скоро увидимся!» – написала Елизавета Туктамышева

Фигуристка будет гостем студии Первого канала во время прямой трансляции второго этапа Гран-при России в Омске.

Не хочу верить, что Туктамышева заканчивает

11 комментариев

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Radik_2.0
клевая она. прошлым летом довелось пересечься с ней на одном спортивном мероприятии. очень приятная девушка, не отказала в совместной фотографии. что особенно подкупило - всякие "вип" гости тусуются вместе, в отдельной комнате, а она отстранившись от всей этой суеты, полулежа обосновалась на кресле, залипала в телефон в полнейшей тишине. было видно как вся эта суета ей чужда и как она устала. видимо, такие мероприятия просто как на конвейере.
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Инна1945
Так возобнови карьеру. Через полгодика опять закончи на денёк. Почувствуешь себя звездой. Поджаришь спортс. И так до 2026 года😁
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Назар Игорь
" Что слава - яркая заплата
На ветхом рубище певца"
А. С. Пушкин.
+5
-2
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Настя Розова
Лиза нас катает на эмоциональных горках, ну не впервой, потерпим.
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Ольга Ив
Все, не выходит.
Яна Рудковская: «Сейчас Туктамышева будет кататься в наших шоу, мы уезжаем в тур. Она не покинула большой спорт, просто взяла паузу»
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Алеся Ткаченко
Главное,чтобы Лизу эта деятельность устраивала
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Зиля Бадриева
В Омск едет комментировать. И выступить перед этапом, видимо.
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Дружба11
Ну до чего Красотка во ВСЕХ отношениях!!!Очарование сплошное и Очень и очень Славная!!!!
Лиза давай возвращайся на пахоту в профспорт.....не надо никуда ехать...)))
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Маргарита В Сафронова
Лиза умеет быть на гребне славы
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wlad wasew
Туктик - умничка !!! Никогда не интересовался фигуркой. Только из-за тебя !!! Сердечки.
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