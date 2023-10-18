Туктамышева заявила, что не ожидала такой востребованности у журналистов.

Сегодня стало известно, что чемпионка мира 2015 года пропустит текущий сезон.

«Сегодня в очередной раз вспомнила, как это – быть на гребне славы! Не ожидала, что буду такой востребованной у журналистов в день, когда даже нет соревнований.

А я тем временем собираюсь в Омск. Скоро увидимся!» – написала .

Фигуристка будет гостем студии Первого канала во время прямой трансляции второго этапа Гран-при России в Омске.

Не хочу верить, что Туктамышева заканчивает