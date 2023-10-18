МВД Франции назвало признаки, указывающие на связь Бензема с «Братьями-мусульманами»*. Среди них – поддержка «призывающего к ненависти» поста Хабиба

В министерстве внутренних дел Франции объяснили слова про Карима Бензема.

Напомним, министр внутренних дел Франции связал нападающего «Аль-Иттихада» с террористической организацией «Братья-мусульмане»*.

«В течение нескольких лет мы наблюдали медленный сдвиг взглядов Карима Бензема в сторону жесткого, строгого ислама, характерного для идеологии «Братства», заключающейся в распространении исламских норм в различных сферах общества, особенно в спорте», – заявили в министерстве.

Среди признаков, свидетельствующих о радикализации взглядов футболиста, называются следующие:

– Бензема отказывался петь гимн Франции перед матчами за сборную;

– прозелитизм в соцсетях;

– фотография с имамом города Мо, у которого проводились обыски в связи с убийством учителя Самюэля Пати в 2020 году;

– поддержка публикации бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, «призывающей к ненависти после выпуска карикатур на пророка Мухаммеда во французской прессе».

В министерстве отметили, что перечисленные факты не могут послужить причиной для судебного разбирательства, но «представляют собой неоднозначный сигнал от спортсмена, пользующегося большой аудиторией».

*«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

Бензема может подать в суд на министра внутренних дел Франции и через адвоката опроверг связь с «Братьями-мусульманами»*

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