МВД Франции назвало признаки, указывающие на связь Бензема с «Братьями-мусульманами»*. Среди них – поддержка «призывающего к ненависти» поста Хабиба
В министерстве внутренних дел Франции объяснили слова про Карима Бензема.
Напомним, министр внутренних дел Франции связал нападающего «Аль-Иттихада» с террористической организацией «Братья-мусульмане»*.
«В течение нескольких лет мы наблюдали медленный сдвиг взглядов Карима Бензема в сторону жесткого, строгого ислама, характерного для идеологии «Братства», заключающейся в распространении исламских норм в различных сферах общества, особенно в спорте», – заявили в министерстве.
Среди признаков, свидетельствующих о радикализации взглядов футболиста, называются следующие:
– Бензема отказывался петь гимн Франции перед матчами за сборную;
– прозелитизм в соцсетях;
– фотография с имамом города Мо, у которого проводились обыски в связи с убийством учителя Самюэля Пати в 2020 году;
– поддержка публикации бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, «призывающей к ненависти после выпуска карикатур на пророка Мухаммеда во французской прессе».
В министерстве отметили, что перечисленные факты не могут послужить причиной для судебного разбирательства, но «представляют собой неоднозначный сигнал от спортсмена, пользующегося большой аудиторией».
*«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.
Бензема может подать в суд на министра внутренних дел Франции и через адвоката опроверг связь с «Братьями-мусульманами»*
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И до боевых комаров.
Сейчас даже ЮП не надо смотреть, вживую дичь такая, настолько мир перевернулся и неадекватен, что даж ни один нарик не придумал бы такую постиронию
В битве при Пуатье ( или как вы ее называете : Битва когорты шахидов ) в 732 году у вас не получилось поработить вслед за Испанией и Францию , а теперь практически у цели !