МВД Франции назвало признаки, указывающие на связь Бензема с «Братьями-мусульманами»*. Среди них – поддержка «призывающего к ненависти» поста Хабиба

Теги Карим Бензема Сборная Франции по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Хабиб Нурмагомедов Политика Жеральд Дарманен Футбол

В министерстве внутренних дел Франции объяснили слова про Карима Бензема.

Напомним, министр внутренних дел Франции связал нападающего «Аль-Иттихада» с террористической организацией «Братья-мусульмане»*.

«В течение нескольких лет мы наблюдали медленный сдвиг взглядов Карима Бензема в сторону жесткого, строгого ислама, характерного для идеологии «Братства», заключающейся в распространении исламских норм в различных сферах общества, особенно в спорте», – заявили в министерстве.

Среди признаков, свидетельствующих о радикализации взглядов футболиста, называются следующие:

– Бензема отказывался петь гимн Франции перед матчами за сборную;

– прозелитизм в соцсетях;

– фотография с имамом города Мо, у которого проводились обыски в связи с убийством учителя Самюэля Пати в 2020 году;

– поддержка публикации бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, «призывающей к ненависти после выпуска карикатур на пророка Мухаммеда во французской прессе».

В министерстве отметили, что перечисленные факты не могут послужить причиной для судебного разбирательства, но «представляют собой неоднозначный сигнал от спортсмена, пользующегося большой аудиторией».

*«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

Бензема может подать в суд на министра внутренних дел Франции и через адвоката опроверг связь с «Братьями-мусульманами»*

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62 комментария

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#SharkTeam
Оно конечно было бы смешно, только НАТО на основе примерно таких же доказательств начинает войны
+80
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Groznyi2024
Ответ #SharkTeam
Оно конечно было бы смешно, только НАТО на основе примерно таких же доказательств начинает войны
Не таких. Фейковых. Тут хоть что-то за уши притянули, там мукой в пробирке трясли
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OldCityFan
Бензема отказывался петь гимн Франции 🤦🏻‍♂️ с такими признаками можно пол Франции обвинить
+13
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rigobersong
Ответ Ностальгическое Дерьмо
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Я был за то, что бы Израиль провел операцию против Хамас, а не за то, что бы они спустили сотни ракет в центре Газы где находится мирное населения:) Ты хоть кадры посмотри, какие там разрушение, и что творится, и гнилая ООН которая уже неделю ничего не делает!:)
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OldCityFan
Ответ Е.Р.
У самих таких Бенземов и Бибибов пол Москвы. И с каждым годом их все больше и больше. И они тоже теперь россияне, они паспорт и права имеют. не то что сделать, попробуй скажи что против них.
Так их регионы часть России проснись националист
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Красная стрела
Ну поддержал Хабиба, после тех публикаций-это кончено серьёзно.
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serhuey
Ответ OldCityFan
Он изменил мнение после теракта с больницей в Газе
Теракта-то, судя по всему, не было. Тем более таких жертв.
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Пикачу82
Ответ #SharkTeam
Оно конечно было бы смешно, только НАТО на основе примерно таких же доказательств начинает войны
Мир никогда не забудет пробирку с непонятной субстанцией, обвинение Ирака, вздернутого Хусейна... А в итоге оказалось и никакого ядерного оружия у Ирака не было и жили они долго прихода США при Хусейне на много лучше чем сейчас и террористов не было никаких...
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Leon Petov
Ответ King_X
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Ахах как же "патриоты" 🔥 от Новикова )👍
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kazus
Ответ Ностальгическое Дерьмо
Комментарий скрыт
Что ещё ожидать от человека, который любит Спартак, ЦСКА, Зенит и Локомотив одновременно
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Direct free kick
Ответ #SharkTeam
Оно конечно было бы смешно, только НАТО на основе примерно таких же доказательств начинает войны
НАТО следует самораспустить за бесполезностью
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serhuey
Ответ OldCityFan
Комментарий удален пользователем
Больница, судя по всему, обычный фейк. Не говоря уже о вашем президенте. Тот давно правду не говорит в принципе.
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Rassvetoff
Узнал, что такое «прозелитизм», спасибо.
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kazus
Они с озилом два мирных брата мусульмане
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Borillaz
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Смайлы смотрятся максимально странно и неуместно в твоём сообщении
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Groznyi2024
Что там про соцсети и посты в России? Ах, тут другое, тут демократическое преследование
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Sergey Smirnov
Ответ #SharkTeam
Западные доказательства)
Далеко до распятого мальчика. Согласен?
И до боевых комаров.
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ecopromo
как весело в их просвещенных демократиях. Одни только запреты и угрозы
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King_X
Ответ OldCityFan
Бензема отказывался петь гимн Франции 🤦🏻‍♂️ с такими признаками можно пол Франции обвинить
Раньше смотрел Южный Парк, и угорал, как они все стебут чётко, доводя до абсурда

Сейчас даже ЮП не надо смотреть, вживую дичь такая, настолько мир перевернулся и неадекватен, что даж ни один нарик не придумал бы такую постиронию
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OldRedWhite
Ответ OldCityFan
Бензема отказывался петь гимн Франции 🤦🏻‍♂️ с такими признаками можно пол Франции обвинить
Радуйтесь ?
В битве при Пуатье ( или как вы ее называете : Битва когорты шахидов ) в 732 году у вас не получилось поработить вслед за Испанией и Францию , а теперь практически у цели !
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Maturmalai
Ответ валя_стакан
Реальные террористы взращиваются на постах в соц сетях своих кумиров таких как Бензема например
Бензема нигде не призывает к терроризму. Это байки из той же серии, что прослушивание рок-музыки якобы взращивает убийц и сатанистов.
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mahurat
ЧтоКарим, пора в Россию.
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Obdob
Ответ Direct free kick
НАТО следует самораспустить за бесполезностью
Нравится, не нравится - НАТО расширяется
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King_X
Ответ Groznyi2024
Что там про соцсети и посты в России? Ах, тут другое, тут демократическое преследование
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Sergey Smirnov
Ответ OldCityFan
Мда на серьезные теракты Израиля они не обращают внимание, а тут высосанные из пальца признаки, если использовать такой подход к Израилю какой длинный список будет
Пример терракта Израиля. Время пошло.
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