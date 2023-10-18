Мохамед Салах: «Гуманитарная помощь должна быть доставлена в Газу немедленно. Призываю мировых лидеров предотвратить дальнейшую резню невинных душ»
Мохамед Салах высказался об обострении конфликта на Ближнем Востоке.
«Всегда непросто высказываться в такие времена. Происходит слишком много насилия и душераздирающей жестокости. Наблюдать за эскалацией в последние недели ужасно. Все жизни священны и должны быть защищены. Эти события нужно прекратить. Семьи распадаются.
Что сейчас ясно, так это то, что гуманитарная помощь должна быть доставлена в Газу немедленно. Люди там находятся в ужасных условиях. Вчерашние события в больнице были ужасающими. Население Газы срочно нуждается в продовольствии, воде и медикаментах.
Я призываю мировых лидеров предотвратить дальнейшую резню невинных душ. Человечность должна восторжествовать», – сказал вингер «Ливерпуля» и сборной Египта.
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Впрочем, немцы даже были гуманнее тебя - они казнили по десятку иногда по сотне за каждого убитого партизанами, а ты вон - тысячами хочешь народ уничтожать.
Секрет тебе открою, суверенное государство может иметь любые базы, какие хочет. И если бензоколонка лезет и мешает суверенному государству, то бензоколонка должна быть наказана.
Ты на вопрос ответить можешь? Нет. Нечего ответить.
Они там только на словах все за мир.
Во-первых, все поддержанты Хамаза предпочитают жить не в Палестине и даже не в Египте, а в США и Европе (образ жизни, технологии, ПО, созданые неверными, в том числе Израилем). Если победит радикальный ислам, то самим его поддержантам с запада будет нанесен страшный удар. Семьи российских чиновников тоже почему-то предпочитают загнивающий запад.
Во-вторых, поддержанты из Лондона забывают спросить Египет почему он собратьев по вере не принял и не рассматривают альтернативу - будь Палестина на месте Израиля не было бы никакой гуманитарки мирным евреям - дорезали бы до последнего еврея.