Мохамед Салах высказался об обострении конфликта на Ближнем Востоке.

«Всегда непросто высказываться в такие времена. Происходит слишком много насилия и душераздирающей жестокости. Наблюдать за эскалацией в последние недели ужасно. Все жизни священны и должны быть защищены. Эти события нужно прекратить. Семьи распадаются.

Что сейчас ясно, так это то, что гуманитарная помощь должна быть доставлена в Газу немедленно. Люди там находятся в ужасных условиях. Вчерашние события в больнице были ужасающими. Население Газы срочно нуждается в продовольствии, воде и медикаментах.

Я призываю мировых лидеров предотвратить дальнейшую резню невинных душ. Человечность должна восторжествовать», – сказал вингер « » и сборной Египта.

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