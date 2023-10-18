Мохамед Салах: «Гуманитарная помощь должна быть доставлена в Газу немедленно. Призываю мировых лидеров предотвратить дальнейшую резню невинных душ»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Сборная Египта по футболу Мохамед Салах Политика Футбол

Мохамед Салах высказался об обострении конфликта на Ближнем Востоке.

«Всегда непросто высказываться в такие времена. Происходит слишком много насилия и душераздирающей жестокости. Наблюдать за эскалацией в последние недели ужасно. Все жизни священны и должны быть защищены. Эти события нужно прекратить. Семьи распадаются.

Что сейчас ясно, так это то, что гуманитарная помощь должна быть доставлена в Газу немедленно. Люди там находятся в ужасных условиях. Вчерашние события в больнице были ужасающими. Население Газы срочно нуждается в продовольствии, воде и медикаментах.

Я призываю мировых лидеров предотвратить дальнейшую резню невинных душ. Человечность должна восторжествовать», – сказал вингер «Ливерпуля» и сборной Египта.

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56 комментариев

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rigobersong
ООН организация для распила денег, а не для предотвращения войны и катастроф, самые бесполезные работники в мире, просто позорище!:)
+49
-12
+37
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Красная стрела
Всё же мусульманские футболисты заслуживают уважения. Как массово поддерживают своих. Не боятся.
+48
-17
+31
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Злобный Конь
Президент Египта Ас-Сиси отказался принимать беженцев из сектрра Газа. Обратись к нему,Салах.
+37
-11
+26
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EnzoAmatera
Чувствую будет раскол мировой из-за всех этих событий
+27
-4
+23
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ivanDz
Всем мирным жителям обеих стран — соболезнования и скорейшего мира.
+15
-1
+14
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Jade CAT Odessa
Ответ Ze VuiZ
Комментарий удален модератором
Молодец, хорошо освоил методы нацистов во второй мировой.
Впрочем, немцы даже были гуманнее тебя - они казнили по десятку иногда по сотне за каждого убитого партизанами, а ты вон - тысячами хочешь народ уничтожать.
+15
-3
+12
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Theodor Herzl
Кто-нибудь слышал, он призывал прекратить резню невинных душ во время нападения хамас на приграничные киббуцы и фестиваль неделю назад? А то я может упустил
+24
-12
+12
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Тарас Гладушин
Ответ Theodor Herzl
Кто-нибудь слышал, он призывал прекратить резню невинных душ во время нападения хамас на приграничные киббуцы и фестиваль неделю назад? А то я может упустил
Для него, как и для Бензема и прочих, важны жизни только своих братьев по вере
+16
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Женя Дерунов
Ответ Alex Legend
Зачем суверенному государству американские базы на своей территории?
не подскажете зачем российская база в суверенной Беларуси?
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хавбек+
Ответ RSM-1930
Комментарий удален модератором
наверняка этот либерал ещё и пацифист)
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Леха1922
Ответ Красная стрела
Всё же мусульманские футболисты заслуживают уважения. Как массово поддерживают своих. Не боятся.
А чего им бояться? Хоть бы кто осудил действия хамаса. Вот этого они боятся
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halamadrid9326
Ответ Артём Петров
Так футбол же вне политики? Или это другое?
какая политика? невинные, беззащитные люди погибают тысячами
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Aleksandr Khachoyan
Ответ Пикачу82
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Путин и сам любит подкидывать оружие агрессорам и диктаторам
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hammers
респектище!!! очень разумное и, что важно, достаточно смелое для игрока английского клуба заявление. не побоялся использовать свою серьезную известность для оглашения своей, на мой взгляд, правильной позиции.
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Sergey Smirnov
Ответ Alex Legend
Зачем суверенному государству американские базы на своей территории?
А ты видишь американские базы? Не подскажешь, где?
Секрет тебе открою, суверенное государство может иметь любые базы, какие хочет. И если бензоколонка лезет и мешает суверенному государству, то бензоколонка должна быть наказана.

Ты на вопрос ответить можешь? Нет. Нечего ответить.
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Pigmalion
Ответ rigobersong
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Ну санкции не ООН вводила, это чисто технически невозможно, потому что Россия обладает правом вето.
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Женя Дерунов
Ответ RSM-1930
коридор не открывают, потому что Израиль не даст палестинцам потом вернуться. Евреи этого и добиваются, чтобы палестинцы съехали.
а до этого тоже почему-то не давали уехать ...как удобно вы подгоняет факты под события.
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Topordo
Прекращать резню им не интересно. А вот поставлять оружие-очень даже.
Они там только на словах все за мир.
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Ярик01
А от родного Египта принять близких по духу и религии беженцев он не хочет потребовать?
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#SharkTeam
Ответ EnzoAmatera
Чувствую будет раскол мировой из-за всех этих событий
Разделился весь мир на «они» и «мы»
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Fona
Ответ Красная стрела
Всё же мусульманские футболисты заслуживают уважения. Как массово поддерживают своих. Не боятся.
Вот если бы скаузерский фараон призвал власти Египта пустить к себе беженцев, хотя бы детей, ну или пытался выстраивать причинно-следственные связи, никто же не пытался освободить Газу до событий 7 октября, о чем тактично умалчивают представители мирной религии, ведь там убивали не мусульман .Не оправдываю действий Израиля, но лицемерия обратной стороне не занимать
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Sergey Smirnov
Салаху надо обращаться к Египту. Кто не открывает гуманитарный коридор?
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Romuliq
А чего не призвал своего президента беженцев принять?))
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Darshan
Интересны два момента.
Во-первых, все поддержанты Хамаза предпочитают жить не в Палестине и даже не в Египте, а в США и Европе (образ жизни, технологии, ПО, созданые неверными, в том числе Израилем). Если победит радикальный ислам, то самим его поддержантам с запада будет нанесен страшный удар. Семьи российских чиновников тоже почему-то предпочитают загнивающий запад.
Во-вторых, поддержанты из Лондона забывают спросить Египет почему он собратьев по вере не принял и не рассматривают альтернативу - будь Палестина на месте Израиля не было бы никакой гуманитарки мирным евреям - дорезали бы до последнего еврея.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ rigobersong
ООН организация для распила денег, а не для предотвращения войны и катастроф, самые бесполезные работники в мире, просто позорище!:)
Их «миротворцы» в Ливане, например, уже забаррикадировались у себя на базе. «Ляляля, ничего не происходит»🙈🙊🙉
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