Адиль Рами: «Мне нравятся Месси и Роналду, но их нельзя сравнивать. Как только Лео касается мяча, ты думаешь: «Господи, помилуй». Отобрать у него мяч невозможно»

Адиль Рами высказался об игре против Лионеля Месси.

«Повторюсь, мне нравится , мне нравится Месси, но нельзя сравнивать Месси и Роналду. Играя против «Барсы», мы все вместе, как армия, нацеливались на одного Месси, и мы все вместе проигрывали. Я наблюдал за , , , они менялись позициями, и я не уставал. Но как только касался мяча, мои зрачки расширялись. В этот момент ты думаешь: «Господи, помилуй».

На самом деле, вы должны испытать это на себе, чтобы понять. Когда он приближался с мячом в ногах, мы все начинали паниковать. Ты всегда хочешь быть тем парнем, который отберет мяч у Месси, но это невозможно. Он не просто человек, он не просто футболист.

Каждый раз он делал этот чертов пас между линиями, когда мы пытались сократить разрыв между линиями», – сказал бывший защитник «Валенсии», «Севильи» и сборной Франции в интервью стримеру Заку Нани.

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