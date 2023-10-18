Адиль Рами: «Мне нравятся Месси и Роналду, но их нельзя сравнивать. Как только Лео касается мяча, ты думаешь: «Господи, помилуй». Отобрать у него мяч невозможно»
Адиль Рами высказался об игре против Лионеля Месси.
«Повторюсь, мне нравится Роналду, мне нравится Месси, но нельзя сравнивать Месси и Роналду. Играя против «Барсы», мы все вместе, как армия, нацеливались на одного Месси, и мы все вместе проигрывали. Я наблюдал за Иньестой, Бускетсом, Хави, они менялись позициями, и я не уставал. Но как только Месси касался мяча, мои зрачки расширялись. В этот момент ты думаешь: «Господи, помилуй».
На самом деле, вы должны испытать это на себе, чтобы понять. Когда он приближался с мячом в ногах, мы все начинали паниковать. Ты всегда хочешь быть тем парнем, который отберет мяч у Месси, но это невозможно. Он не просто человек, он не просто футболист.
Каждый раз он делал этот чертов пас между линиями, когда мы пытались сократить разрыв между линиями», – сказал бывший защитник «Валенсии», «Севильи» и сборной Франции в интервью стримеру Заку Нани.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Месси это футбольный Микеланджело. Он немного уступает в количестве голов, но его скиллы абсолютно на другом уровне в сравнении с Криштиану. Он творит, он созидает, он футбольный гений. Одна его передача в матче с Голландией стоит половины голов португальца. Это шедевр, это искусство. И недостижимое мастерство.
При этом Месси все равно выиграл в футболе абсолютно все важнейшие награды, как командные, так и личные. Роналду уступает и по тем, и по другим.
Если вы предпочитаете карикатуриста (потому что он нарисовал больше картинок), а не Микеланджело, вас просто жаль. Переубеждать нет смысла, вы просто не любите футбол. Вы любите цифры.
Кто ценит голы, тот выбирает Криша
Кто ценит игру, тот выбирает Лео!
Второй помимо того что выиграл все, более разносторонний игрок и больше влияет во всех аспектах- это факт !
Не понимаю, как можно не любить игру Лео
А так, на вкус и цвет ….
Господи помилуй, Господи помилуй.
Артемка и Ромка в полночь 18.12.2022:
За что?????????
кто ценит красивые фотки в инсте и просто голы с пенальти и с метра в пустые ради статы, выбирают Роналду.
вот если бы такое сказал стример, который получил стринги от Роналду. вот это было бы что-то. а так, мнение Рами не о чём.
я полностью на стороне Романа и Артёма ✊
сам Роналду одержим своими голами, всю жизнь он одержим борьбой с Месси.
а фанатам подавай только голы, не важно как забил, с какой игрой, как провёл матч, против кого играл, Лихтенштейн или Эстония, был полезен или нет в других аспектах.
даже если всю игру Роналду провалит (впрочем как обычно), простоит в штрафной, запорит кучу моментов, не отдаст пас (как обычно не умеет) на партнёра в более выгодном положении, а потом на каком-то отрезке поставят на точку, или занесёт своей клюшкой с лини ворот, вот это праздник для фанатов. Ведь одержимый голами футболист, на которого всю жизнь играла вся команда, забил очередной раз, и занёс в свой актив.
цифры, вот что важно для фанатов кринжа.
при том что это не цифры количества трофеев, наград, будь то залотые бутсы или золотые мячи, MVP турниров или другие важные награды. им важно, что бы их кумир превзошёл Месси именно по голам всяким Андоррам.
Я у него еще не спросил, как он меня увидел в тот момент?
Это аномально.
А почему куча видео? Да потому что отобрать мяч у Месси так сложно, что люди не ленятся фиксировать эти редкие моменты, делать ролики и загружать в интернет) Это только доказывает уникальность Месси.
И, да, в этом плане Месси уникум вместе с Марадоной, которых в моменте могли опекать по 3 игрока. 1 в 1, о которых идет речь в статье, нет шансов ни у кого.
75 игр за ПСЖ 32+35
178 игр сборная 106+56
А теперь посчитай когда его получилось закрыть