Адиль Рами: «Мне нравятся Месси и Роналду, но их нельзя сравнивать. Как только Лео касается мяча, ты думаешь: «Господи, помилуй». Отобрать у него мяч невозможно»

Теги Криштиану Роналду МЛС Хави Андрес Иньеста Лионель Месси высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Адиль Рами Серджи Бускетс Интер Майами Футбол

Адиль Рами высказался об игре против Лионеля Месси.

«Повторюсь, мне нравится Роналду, мне нравится Месси, но нельзя сравнивать Месси и Роналду. Играя против «Барсы», мы все вместе, как армия, нацеливались на одного Месси, и мы все вместе проигрывали. Я наблюдал за Иньестой, Бускетсом, Хави, они менялись позициями, и я не уставал. Но как только Месси касался мяча, мои зрачки расширялись. В этот момент ты думаешь: «Господи, помилуй». 

На самом деле, вы должны испытать это на себе, чтобы понять. Когда он приближался с мячом в ногах, мы все начинали паниковать. Ты всегда хочешь быть тем парнем, который отберет мяч у Месси, но это невозможно. Он не просто человек, он не просто футболист.

Каждый раз он делал этот чертов пас между линиями, когда мы пытались сократить разрыв между линиями», – сказал бывший защитник «Валенсии», «Севильи» и сборной Франции в интервью стримеру Заку Нани.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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62 комментария

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Zed_patriot
опять этот каталонец из Росарио
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JURAVLI
Когда кто-то считает Роналду лучше Месси можно только посочувствовать этому человеку. Роналду всю карьеру штампует одинаковые мячи. Он трафаретчик, машина по забиванию голов.
Месси это футбольный Микеланджело. Он немного уступает в количестве голов, но его скиллы абсолютно на другом уровне в сравнении с Криштиану. Он творит, он созидает, он футбольный гений. Одна его передача в матче с Голландией стоит половины голов португальца. Это шедевр, это искусство. И недостижимое мастерство.
При этом Месси все равно выиграл в футболе абсолютно все важнейшие награды, как командные, так и личные. Роналду уступает и по тем, и по другим.

Если вы предпочитаете карикатуриста (потому что он нарисовал больше картинок), а не Микеланджело, вас просто жаль. Переубеждать нет смысла, вы просто не любите футбол. Вы любите цифры.
+37
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10ztv
Ответ Tseren031293
В большинстве случаев Кто ценит голы, тот выбирает Криша Кто ценит игру, тот выбирает Лео! Второй помимо того что выиграл все, более разносторонний игрок и больше влияет во всех аспектах- это факт ! Не понимаю, как можно не любить игру Лео А так, на вкус и цвет ….
кто ценит голы выбирает месси
+25
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Domian
Ответ Tseren031293
В большинстве случаев Кто ценит голы, тот выбирает Криша Кто ценит игру, тот выбирает Лео! Второй помимо того что выиграл все, более разносторонний игрок и больше влияет во всех аспектах- это факт ! Не понимаю, как можно не любить игру Лео А так, на вкус и цвет ….
Кто ценит голы, тоже выбирает Месси.
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Гари Невилл
Ответ Groondler
Камавинга в финале ЧМ у Месси как у ребенка мяч отобрал))) До сих пор в памяти тот момент)
То как потом Камавинга сопли на кулак наматывал после вручения ЧМ аргентинцам поинтереснее смотрится
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Tseren031293
В большинстве случаев
Кто ценит голы, тот выбирает Криша
Кто ценит игру, тот выбирает Лео!
Второй помимо того что выиграл все, более разносторонний игрок и больше влияет во всех аспектах- это факт !
Не понимаю, как можно не любить игру Лео
А так, на вкус и цвет ….
+19
-5
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ JURAVLI
Когда кто-то считает Роналду лучше Месси можно только посочувствовать этому человеку. Роналду всю карьеру штампует одинаковые мячи. Он трафаретчик, машина по забиванию голов. Месси это футбольный Микеланджело. Он немного уступает в количестве голов, но его скиллы абсолютно на другом уровне в сравнении с Криштиану. Он творит, он созидает, он футбольный гений. Одна его передача в матче с Голландией стоит половины голов португальца. Это шедевр, это искусство. И недостижимое мастерство. При этом Месси все равно выиграл в футболе абсолютно все важнейшие награды, как командные, так и личные. Роналду уступает и по тем, и по другим. Если вы предпочитаете карикатуриста (потому что он нарисовал больше картинок), а не Микеланджело, вас просто жаль. Переубеждать нет смысла, вы просто не любите футбол. Вы любите цифры.
Относительно голов. В перерасчете на "гол на матч" Месси и здесь превосходит, у него матчей меньше.
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Domian
Артемка и Ромка вечером 18.12.2022:
Господи помилуй, Господи помилуй.

Артемка и Ромка в полночь 18.12.2022:
За что?????????
+14
-1
+13
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Blaumerc
кто ценит футбол выбирают Месси.
кто ценит красивые фотки в инсте и просто голы с пенальти и с метра в пустые ради статы, выбирают Роналду.
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Конечно их нельзя сравнивать. Как можно гения сравнивать с тем, кто пытается им казаться? Сколько книжек не читай, гением не станешь, если не дано. Тут тоже самое, сколько простых голов в пустые не замыкай, футбольным гением тебе не стать.
+10
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Комил Мирзаев
легендарный игрок история футбол 👽его невозможно остановить Месси анкара Месси анкара Месси анкара Месси)
+16
-6
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Parce
Молодой Месси с его скоростью и ловкостью > все
+11
-2
+9
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Blaumerc
пффф, кто такой этот Рами, всего лишь бывший футболист сборной Франции.
вот если бы такое сказал стример, который получил стринги от Роналду. вот это было бы что-то. а так, мнение Рами не о чём.
я полностью на стороне Романа и Артёма ✊
+9
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Blaumerc
Ответ JURAVLI
Когда кто-то считает Роналду лучше Месси можно только посочувствовать этому человеку. Роналду всю карьеру штампует одинаковые мячи. Он трафаретчик, машина по забиванию голов. Месси это футбольный Микеланджело. Он немного уступает в количестве голов, но его скиллы абсолютно на другом уровне в сравнении с Криштиану. Он творит, он созидает, он футбольный гений. Одна его передача в матче с Голландией стоит половины голов португальца. Это шедевр, это искусство. И недостижимое мастерство. При этом Месси все равно выиграл в футболе абсолютно все важнейшие награды, как командные, так и личные. Роналду уступает и по тем, и по другим. Если вы предпочитаете карикатуриста (потому что он нарисовал больше картинок), а не Микеланджело, вас просто жаль. Переубеждать нет смысла, вы просто не любите футбол. Вы любите цифры.
какой художник, такие и поклонники.
сам Роналду одержим своими голами, всю жизнь он одержим борьбой с Месси.
а фанатам подавай только голы, не важно как забил, с какой игрой, как провёл матч, против кого играл, Лихтенштейн или Эстония, был полезен или нет в других аспектах.
даже если всю игру Роналду провалит (впрочем как обычно), простоит в штрафной, запорит кучу моментов, не отдаст пас (как обычно не умеет) на партнёра в более выгодном положении, а потом на каком-то отрезке поставят на точку, или занесёт своей клюшкой с лини ворот, вот это праздник для фанатов. Ведь одержимый голами футболист, на которого всю жизнь играла вся команда, забил очередной раз, и занёс в свой актив.
цифры, вот что важно для фанатов кринжа.
при том что это не цифры количества трофеев, наград, будь то залотые бутсы или золотые мячи, MVP турниров или другие важные награды. им важно, что бы их кумир превзошёл Месси именно по голам всяким Андоррам.
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Rus Donskoy
Месси лучший игрок в истории футбола это факт
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Domian
Ответ JURAVLI
Когда кто-то считает Роналду лучше Месси можно только посочувствовать этому человеку. Роналду всю карьеру штампует одинаковые мячи. Он трафаретчик, машина по забиванию голов. Месси это футбольный Микеланджело. Он немного уступает в количестве голов, но его скиллы абсолютно на другом уровне в сравнении с Криштиану. Он творит, он созидает, он футбольный гений. Одна его передача в матче с Голландией стоит половины голов португальца. Это шедевр, это искусство. И недостижимое мастерство. При этом Месси все равно выиграл в футболе абсолютно все важнейшие награды, как командные, так и личные. Роналду уступает и по тем, и по другим. Если вы предпочитаете карикатуриста (потому что он нарисовал больше картинок), а не Микеланджело, вас просто жаль. Переубеждать нет смысла, вы просто не любите футбол. Вы любите цифры.
Молина недавно в интервью Tyc Sport сказал:
Я у него еще не спросил, как он меня увидел в тот момент?
Это аномально.
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Александр Северный
правильно, нельзя их сравнить. один🇦🇷 - небо, а другой🇵🇹 пыль под сапогами.
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Это вообще смешно, какое-то дерево нелепое сравнивать с Месси. Достаточно посмотреть 10 матчей того и другого, что бы понять, что Роналду обычный футболист, без каких либо особых талантов, которому повезло оказаться в топ командах главным нападающим, который бьёт все пенальти, и проводит кучу матчей, из за низкоц травматичности, являясь игроком, на которого играет вся команда, . На примере Холланда мы может видеть, что игрок невысокго уровня, может на высочайшем уровне в АПЛ, ЛЧ, и Бундеслиге забивать кучу мячей, за счет команды, которая играет на него, постоянного исполнения пенальти, и того, что ты играешь почти всегда. Роналду даже поталантливее Холланда будет, но Холланд забивает больше. Вот и думайте. У Холланда больше гола за игру в лч, и больше гола за игру в апл, хотя это просто деревянный нападающий. Холланду так же повезло как и Роналду, хотя игрок обычный.
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Комил Мирзаев
опять этот аргентинец хотя стоп ⛔
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JURAVLI
Ответ Groondler
Камавинга в финале ЧМ у Месси как у ребенка мяч отобрал))) До сих пор в памяти тот момент)
На ютубе кстати куча видео с ОДНИМ этим моментом: как Камавинга отбирает мяч у Месси.

А почему куча видео? Да потому что отобрать мяч у Месси так сложно, что люди не ленятся фиксировать эти редкие моменты, делать ролики и загружать в интернет) Это только доказывает уникальность Месси.
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Родя Раскольников
Ответ people people
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Ты сейчас сравнил абсолютно разные ситуации: когда игрок получил мяч и когда он до него не доходит путем грамотной опеки. Тысячу раз уже разжевывали это тренеры против которых играл Месси, но челику со спортса до лампочки говорит ли это именитый тренер или защитник, игравший против него десятки раз.

И, да, в этом плане Месси уникум вместе с Марадоной, которых в моменте могли опекать по 3 игрока. 1 в 1, о которых идет речь в статье, нет шансов ни у кого.
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leon01
Рональду топовый скорер, Месси лучший из людей когда- либо игравших в футбол
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zzzeeerrrooo
Ответ people people
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778 игр за Барсу 672+302
75 игр за ПСЖ 32+35
178 игр сборная 106+56
А теперь посчитай когда его получилось закрыть
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Rus Donskoy
сравнивать гения Месси с роналду это преступление!
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Men77
Об этом еще Керж говорил про 19 летнего Месси: "Я не понимаю зачем он отдавал кому то мяч, у него его было нереально отобрать"
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