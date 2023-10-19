Овечкин в 3-й раз в карьере остался без голов в 3 стартовых матчах сезона НХЛ
Александр Овечкин в 3-й раз в карьере не забил в 3 стартовых матчах сезона.
Сегодня «Вашингтон» был разгромлен «Оттавой» (1:6) в регулярном чемпионате НХЛ.
Капитан «столичных» отметился результативной передачей. У него 1 (0+1) балл в 3 играх в сезоне.
Ранее Овечкин дважды оставался без голов в 3 стартовых играх в регулярном чемпионате.
Это были сокращенный из-за локаута сезон-2012/13 (первый гол был в 5-м матче, всего 32 шайбы в 48 играх, «Морис Ришар Трофи») и прошлый сезон-2022/23 (первые голы в 4-м матче, всего 42 шайбы в 73 играх).
У него вторая игра подряд с нулём бросков в створ ворот.
Каждый год слушаем, что он закончился. А к концу года считаем единицы до 50 шайб)