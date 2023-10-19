Овечкин в 3-й раз в карьере остался без голов в 3 стартовых матчах сезона НХЛ

Теги Оттава Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин в 3-й раз в карьере не забил в 3 стартовых матчах сезона.

Сегодня «Вашингтон» был разгромлен «Оттавой» (1:6) в регулярном чемпионате НХЛ

Капитан «столичных» отметился результативной передачей. У него 1 (0+1) балл в 3 играх в сезоне.

Ранее Овечкин дважды оставался без голов в 3 стартовых играх в регулярном чемпионате. 

Это были сокращенный из-за локаута сезон-2012/13 (первый гол был в 5-м матче, всего 32 шайбы в 48 играх, «Морис Ришар Трофи») и прошлый сезон-2022/23 (первые голы в 4-м матче, всего 42 шайбы в 73 играх). 

12 комментариев

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ARAMIS777
Дополню новость с вашего позволения.
У него вторая игра подряд с нулём бросков в створ ворот.
+16
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маринованный огурчик
пора переходить в ночную лигу
+14
-1
+13
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Alex Nobilius
У него второй матч подряд ни одного броска в створ. Вот где засада. Вообще печально смотреть на него. Как будто его взяли и потушили. И нервничает почему то сильно. Во время исполнения гимна вел себя как будто под коксом. Все время двигался как то беспорядочно и порывисто. Было очень странно на это смотреть когда все остальные стояли смирно. Короче что то происходит с Александром. И наблюдать за этим очень грустно.
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Наталья Кузнецова
Ответ маринованный огурчик
пора переходить в ночную лигу
Там есть свой Гретцки. По восемь шайб привозит изи.
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Red A.
Посмотрим, что будет дальше. Пройдет 10-15 игр, у всех начнется небольшой спад после форсирования формы, травмы и болячки. На их фоне Овечкин подравняется. Пока, конечно, не ахти, и даже в большинстве ощущение, что ему для своего щелчка из круга вбрасывания нужно раза в два больше времени чем пару лет назад.
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Как дела на заводе
Дух, выходи )))
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Ola BP
Обожаю читать комменты, когда у Ови засуха.
Каждый год слушаем, что он закончился. А к концу года считаем единицы до 50 шайб)
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тон
Саша верю! Держись одну забьешь дальше по накатанной!
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