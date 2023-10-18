Лапорту обвинили во взяточничестве по делу Негрейры с 2008 по 2010 год. Срок давности для президента «Барсы» не истек – отсчет идет с последнего платежа клуба в 2018-м

Теги Барселона Ла Лига судьи Жоан Лапорта деньги Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта стал обвиняемым по делу Негрейры.

Ранее глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й. Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. Решение по делу примут 9 присяжных.

Утверждалось, что действующему президенту «Барсы» Жоану Лапорте не предъявят обвинения из-за истечения срока давности.

Однако суд решил, что десятилетний срок давности все же не истек, потому что отсчет надо вести с даты последнего платежа клуба Негрейре, а это 2018-й год, сообщает Marca со ссылкой на EFE.

Таким образом, Лапорта обвиняется во взяточничестве в период с 2008 по 2010-й, когда продолжался его первый президентский срок, начавшийся в 2003-м. В 2010-м Жоана сменил Росель.

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65 комментариев

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Cruel Snake
Вот у какого клуба ещё так , один президент отсидел, а двое под следствием. Больше чем клуб, уголовный клуб
+127
-27
+100
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VictorVallecano
Лапорте пора проконсультироваться с Росселем, как лучше всего заходить в хату.
+67
-4
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as009595@icloud.com
Неплохо Негрейра сидел у Барсы на окладе при трех разных президентах, прям целая эпоха
+58
-10
+48
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SpilightTwarkle
Ответ Футбол_это_жизнь
Бавария!
А кто эти двое в Баварии сейчас по следствием?
+36
-1
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*MVP*
Ответ as009595@icloud.com
Неплохо Негрейра сидел у Барсы на окладе при трех разных президентах, прям целая эпоха
Барса после реконструкции Спотифай арены возле нее обязана поставить памятник своим легендам - Негрейре, Эвребе, Бузакке, Штарку, Айтекину...
+48
-14
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Mohnatiy
Сейчас рычагами отмахиваться начнут
+22
-3
+19
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ApXuMaHqPuT
Крепкий хозяйственник😀
+19
0
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Almaz KENZHEBEKOV
надеюсь барселона получит по заслугам, открыто давать взятки и ещё кричать что ничего не докажете
+27
-11
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ten Hag
Сейчас местные кулесы будут придумывать сказки о темных делах других клубов :)
Лишь бы немного сбить внимание
И лицемерить будут, задействуя все рычаги
Вот такие наши кулесы
+19
-7
+12
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Pelerin
Ответ No Comment
Перес рычажный все не успокоиться
Все думают, что это сарказм, а ты ведь от чистого сердца )
+13
-3
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Матвей Махнин
Ответ Футбол_это_жизнь
Бавария!
Хенесс отсидел за налоговые махинации, не связанные с Баварией.
+9
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Футбол_это_жизнь
Ответ Cruel Snake
Вот у какого клуба ещё так , один президент отсидел, а двое под следствием. Больше чем клуб, уголовный клуб
Бавария!
+29
-21
+8
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Данияр Жумабекович
вот объясните простыми словами, пожалуйста, особенно диванные адвокаты Барсы, для чего перечислялись миллионы евро вице-президенту технического комитета СУДЕЙ??
+10
-4
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Данияр Жумабекович
Ответ Собиратель хаоса
Мне больше интересно, почему это всплыло только сейчас. Не в 2001, когда начали платить, не в 2018, когда перестали платить, а в 2022? Мое мнение, что это ответка УЕФА за Суперлигу. Ювентус разгромили, принялись за Барсу. Так что на месте болельщиков Реала я бы не сильно ехидничал. Уверен, что досье есть на каждого. Уж на Переса то точно.
клуб сам прокололся, решив добиться налоговых вычетов с сумм, которые проходили через фирмы сына Негрейры, оказывавшие «Барсе» услуги по видеоконсалтингу.

Налоговики увидели нарушения, а уже позже обратили внимание на явно завышенные цены и выявили признаки проведения фиктивных платежей. В итоге пытавшийся сэкономить 900 тысяч евро клуб мог отделаться штрафами на примерно такую же сумму. Но так как процесс затянулся и согласие каталонцев с претензиями запоздало, дело передали в прокуратуру, а она принялась разматывать клубок.
+5
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No Comment
Ответ people people
Негрейлона
аармадрид рычаг
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Сикарио
Ответ Иван Баланар
жалко, что на сайте их большинство. Они большую часть абсолютно справедливых комментариев в минус по рейтингу уводят и формируют ложное представление о ситуации.
Будем к ним снисходительны. У ребятишек рушится их привычный мир, где "лучший период в истории" клуба, за который они болеют, оказался коррупционным судейским пшиком.
+9
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Scorpio
Ответ Nurbolat Alipkairov
как только Барсе стоит подняться сразу душат её люди из Мадрида так было и во время Месси с налоговой и прочее в итоге оказалось что человек который делал это фанат из Мадрида и Маскерано тоже обвиняли итого доказали что всё нормально а в итоге Рон стал лучшим в Ла лиге даже закон придумали чтобы его не смогли переподписать браво Тебас и ко
ох уж этот мадрид
со счетов поркелоны платил негрейре
какие негодяи!
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Пинающий Достоинства
Кокорина подпишет теперче
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No Comment
игроков реала обвиняют в педофилии, это самое страшное!
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ten Hag
Ответ as009595@icloud.com
Неплохо Негрейра сидел у Барсы на окладе при трех разных президентах, прям целая эпоха
Больше чем кабинет
Факт
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Собиратель хаоса
Ответ Данияр Жумабекович
вот объясните простыми словами, пожалуйста, особенно диванные адвокаты Барсы, для чего перечислялись миллионы евро вице-президенту технического комитета СУДЕЙ??
Мне больше интересно, почему это всплыло только сейчас. Не в 2001, когда начали платить, не в 2018, когда перестали платить, а в 2022? Мое мнение, что это ответка УЕФА за Суперлигу. Ювентус разгромили, принялись за Барсу. Так что на месте болельщиков Реала я бы не сильно ехидничал. Уверен, что досье есть на каждого. Уж на Переса то точно.
+5
-4
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Донован хозяин НБА
Ответ Футбол_это_жизнь
Бавария!
Амирка, прекращай позориться своим бредом)
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Fma wozo
Ответ Sh. Shoikromov
Комментарий удален модератором
следи за словами!
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Иван Баланар
Годнота.
Этого популиста давно было пора привлечь.

Удивительно мутный клуб, даже умудрились переплюнуть Ювентус. Два самых грязных клуба в истории Евро футбола.
+6
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No Comment
Перес рычажный все не успокоиться
+13
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