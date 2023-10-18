Лапорту обвинили во взяточничестве по делу Негрейры с 2008 по 2010 год. Срок давности для президента «Барсы» не истек – отсчет идет с последнего платежа клуба в 2018-м
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта стал обвиняемым по делу Негрейры.
Ранее глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й. Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. Решение по делу примут 9 присяжных.
Утверждалось, что действующему президенту «Барсы» Жоану Лапорте не предъявят обвинения из-за истечения срока давности.
Однако суд решил, что десятилетний срок давности все же не истек, потому что отсчет надо вести с даты последнего платежа клуба Негрейре, а это 2018-й год, сообщает Marca со ссылкой на EFE.
Таким образом, Лапорта обвиняется во взяточничестве в период с 2008 по 2010-й, когда продолжался его первый президентский срок, начавшийся в 2003-м. В 2010-м Жоана сменил Росель.
«Барсе» предъявили обвинения по делу Негрейры. Спуск в Сегунду и бан в еврокубках среди возможных санкций
Детали возможного подкупа судей «Барсой»: индекс corruptor, 43 странных диска и потерпевший «Реал»
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Лишь бы немного сбить внимание
И лицемерить будут, задействуя все рычаги
Вот такие наши кулесы
Налоговики увидели нарушения, а уже позже обратили внимание на явно завышенные цены и выявили признаки проведения фиктивных платежей. В итоге пытавшийся сэкономить 900 тысяч евро клуб мог отделаться штрафами на примерно такую же сумму. Но так как процесс затянулся и согласие каталонцев с претензиями запоздало, дело передали в прокуратуру, а она принялась разматывать клубок.
со счетов поркелоны платил негрейре
какие негодяи!
Факт
Этого популиста давно было пора привлечь.
Удивительно мутный клуб, даже умудрились переплюнуть Ювентус. Два самых грязных клуба в истории Евро футбола.