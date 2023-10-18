Лапорту обвинили во взяточничестве по делу Негрейры с 2008 по 2010 год. Срок давности для президента «Барсы» не истек – отсчет идет с последнего платежа клуба в 2018-м

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта стал обвиняемым по делу Негрейры.

Ранее глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й. Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам , его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. Решение по делу примут 9 присяжных.

Утверждалось, что действующему президенту «Барсы» не предъявят обвинения из-за истечения срока давности.

Однако суд решил, что десятилетний срок давности все же не истек, потому что отсчет надо вести с даты последнего платежа клуба Негрейре, а это 2018-й год, сообщает Marca со ссылкой на EFE.

Таким образом, Лапорта обвиняется во взяточничестве в период с 2008 по 2010-й, когда продолжался его первый президентский срок, начавшийся в 2003-м. В 2010-м Жоана сменил Росель.

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