У Неймара повреждение «крестов» и разрыв мениска. Форвард пропустит минимум полгода
Неймар выбыл на длительный срок из-за травмы.
Нападающий сборной Бразилии получил повреждение левого колена в матче отбора ЧМ-2026 с Уругваем (0:2). Он был заменен в концовке первого тайма и покинул поле в слезах на носилках.
«Аль-Хилаль» объявил, что у 31-летнего футболиста выявлено повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска. Форвард перенесет операцию и приступит к программе реабилитации.
По оценке Globo, восстановление игрока займет не меньше полугода.
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Это очень печально.
но ему здоровья конечно
Зато богатый.