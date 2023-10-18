У Неймара повреждение «крестов» и разрыв мениска. Форвард пропустит минимум полгода

Теги Сборная Бразилии по футболу травмы Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Футбол

Неймар выбыл на длительный срок из-за травмы.

Нападающий сборной Бразилии получил повреждение левого колена в матче отбора ЧМ-2026 с Уругваем (0:2). Он был заменен в концовке первого тайма и покинул поле в слезах на носилках.

«Аль-Хилаль» объявил, что у 31-летнего футболиста выявлено повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска. Форвард перенесет операцию и приступит к программе реабилитации. 

По оценке Globo, восстановление игрока займет не меньше полугода.

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96 комментариев

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Александр Беляков
Ответ luu
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Здесь нет никакого места для шуток.
Это очень печально.
+81
-9
+72
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gukmamop
Блин. Здоровья.
+62
-2
+60
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Fona
Уже можно заканчивать карьеру, денег до конца жизни заработал, теперь можно развлекаться, ютуб канал вести, стримы стримить. Зачем под старость лет травмы получать и мучаться? Все равно уже в пустыне играет
+60
-5
+55
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Niko [Ars]
В принципе футбол уже давно потерял Неймара
но ему здоровья конечно
+44
-3
+41
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Николай Овечкин
Жалко конечно. Но видимо судьба его наказывает за его гулянки и отношение к футболу. Не знаю как еще это назвать. Зато на др сестры точно попадет…..здоровья
+30
-9
+21
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Антон Казанский
Как человек, получивший разрыв "крестов" и повреждение мениска на баскетбольной площадке и соответствующий "гемор" в последствии, желаю Нею только трезвого анестезиолога, хирурга с руками из правильного места, терпения, усердия и скорейшего выздоровления!
+21
-3
+18
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Бронислав Каминский
Ответ nexia99
Такой талант... надеюсь это не конец
Да он уже давно закончил
+19
-3
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UlanSky
А какой надеждой был, когда только в Барсу перешел. Помню когда у Лео была травма и он долго отсутствовал, Неймар был лидером той Барсы. Тащил команду, создавал, забивал и созидал. Потом пришел ПСЖ и все.
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+12
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Влад Безруков
Ответ luu
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Ты отвратителен
+15
-6
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Fma wozo
Ответ nexia99
Такой талант... надеюсь это не конец
скорее конец, чем начало
+8
-1
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Leon Petov
Думаю путь Бейла с Азаром уже неизбежен
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TiGra
Ответ Fona
Уже можно заканчивать карьеру, денег до конца жизни заработал, теперь можно развлекаться, ютуб канал вести, стримы стримить. Зачем под старость лет травмы получать и мучаться? Все равно уже в пустыне играет
Да переходом в СА карьеру клубную фактически и закончил. За дорого)
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dimamak10
Ответ luu
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Симулировать игры Аль Хиляль мог и просто так , а не разрывом крестов, а сборную он обожает
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Руслан И
Ответ И. Сергей
Да откуда в Саудовской Аравии трезвый анестезиолог, даже с миллионами их
Будет он там делать, ага.
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2vdhrvmmzf
В этот раз на полгода вперёд подготовился к др сестры
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chouchou
Ответ Artem Piatkov
Комментарий удален модератором
Позор и мерзкий - это вы про себя?..И при чем здесь Аль-Ахли, если он игрок Аль-Хиляль?
+5
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nexia99
Такой талант... надеюсь это не конец
+8
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Бронислав Каминский
Ответ nexia99
не совсем согласен с вами, думаю смена сильного чемпионата на арабский сыграет на дистанции не такую роль, как эта травма. скорость и техника в 32 после мениска и крестов не будут прежними, но такие ситуации как палка о двух концах - сегодня писали про Данте, который в 37 после крестов в основе Ниццы играл, и сейчас в 40 он продолжает на высшем уровне, правда защитнику, мне кажется, проще после таких травм встраиваться в игровой ритм, но все же. в любом случае главное - здоровья
Он прошел свой пик,который был в Барселоне - дальше стагнация и деградация
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И. Сергей
Ответ Антон Казанский
Как человек, получивший разрыв "крестов" и повреждение мениска на баскетбольной площадке и соответствующий "гемор" в последствии, желаю Нею только трезвого анестезиолога, хирурга с руками из правильного места, терпения, усердия и скорейшего выздоровления!
Да откуда в Саудовской Аравии трезвый анестезиолог, даже с миллионами их
+6
-3
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UlanSky
Ответ Штаны Габора Кирая
Причём тут ПСЖ? Неймара туда кто-то насильно заставлял переходить? Он сам сделал свой выбор.
Вообще то я имел ввиду пришел ПСЖ с деньгами и Неймар не удержался, как многие бразильцы. То что ПСЖ это мешок с деньгами это всем известно.
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Молодой Френки
Грустно признавать, но травмы добили Неймара. Еще сезон или два, и дальше только завершать. Жду что пошумит еще на кубке Америки и залетит в Сантос. Это лучший исход!
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Алксандр Гадюшкин
здоровья конечно, и с полугодовыми каникулами
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Topordo
Заканчивать пора уже.
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Лимит Лимитович
Тусовки крутятся, лавеха мутится. Саудитов даже жаль, что клюнули на эту удочку
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Domian
Ответ Fona
Уже можно заканчивать карьеру, денег до конца жизни заработал, теперь можно развлекаться, ютуб канал вести, стримы стримить. Зачем под старость лет травмы получать и мучаться? Все равно уже в пустыне играет
Смотрел вчера матч, нет в Неймаре желания и искры, как будто смирился с тем, что в его карьере много недосказанности.
Зато богатый.
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