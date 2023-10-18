Неймар выбыл на длительный срок из-за травмы.

Нападающий сборной Бразилии получил повреждение левого колена в матче отбора ЧМ-2026 с Уругваем (0:2). Он был заменен в концовке первого тайма и покинул поле в слезах на носилках.

« » объявил, что у 31-летнего футболиста выявлено повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска. Форвард перенесет операцию и приступит к программе реабилитации.

По оценке Globo, восстановление игрока займет не меньше полугода.

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