Овечкин впервые в карьере остался без бросков в створ в 2 подряд матчах НХЛ. У него 19 таких игр из 1350 всего
Александр Овечкин впервые в карьере без бросков в створ в 2 подряд матчах НХЛ.
Капитан «Вашингтона» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (1:6) и отметился результативной передачей.
При этом на его счету не оказалось ни одного броска в створ ворот – во 2-й раз подряд.
Всего из 1350 матчей в регулярках за карьеру у Овечкина не было бросков в створ только в 19. Больше всего таких игр было в сезонах-2016/17 (3, причем все – в феврале) и 2017/18 (3, из них 2 – в феврале).
В плей-офф у него 3 таких матча из 147 за карьеру.
При этом ранее ни в регулярке, ни в плей-офф у Овечкина никогда не было 2 подряд игр без бросков в створ.
Александр является рекордсменом лиги по числу бросков в створ (6359).
Где там главный летописец разных карьерных цифирей, тот еще Овечкин или потеряли воена.
В любом случае Сашке не унывать, всегда можно замахнуться на рекорд Ничушкина.