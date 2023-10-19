Овечкин впервые в карьере остался без бросков в створ в 2 подряд матчах НХЛ. У него 19 таких игр из 1350 всего

Теги Оттава Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин впервые в карьере без бросков в створ в 2 подряд матчах НХЛ.

Капитан «Вашингтона» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (1:6) и отметился результативной передачей. 

При этом на его счету не оказалось ни одного броска в створ ворот – во 2-й раз подряд. 

Всего из 1350 матчей в регулярках за карьеру у Овечкина не было бросков в створ только в 19. Больше всего таких игр было в сезонах-2016/17 (3, причем все – в феврале) и 2017/18 (3, из них 2 – в феврале). 

В плей-офф у него 3 таких матча из 147 за карьеру. 

При этом ранее ни в регулярке, ни в плей-офф у Овечкина никогда не было 2 подряд игр без бросков в створ. 

Александр является рекордсменом лиги по числу бросков в створ (6359).

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2 комментария

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selso99
Похоже, начался путь с ярмарки
+13
-1
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maximus388
А сколько раз грозно зарычал и сплюнул будет статистика?
Где там главный летописец разных карьерных цифирей, тот еще Овечкин или потеряли воена.
В любом случае Сашке не унывать, всегда можно замахнуться на рекорд Ничушкина.
+7
-4
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