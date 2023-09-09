Медведев победил Алькараса и сыграет с Джоковичем в финале US Open, Германия выбила США с ЧМ по баскетболу, Неймар обошел Пеле, Испания забила 7 голов Грузии, новое обвинение Антони и другие новости

1. Данил Медведев победил Карлоса Алькараса в полуфинале US Open. Россиянин сыграет в финале «Шлема» в 5-й раз в карьере (новый рекорд России).

Соперником Медведева в финале будет Новак Джокович, который победил Бена Шелтона и дерзко спародировал празднование американца. Серб третий раз в карьере вышел в финал на всех турнирах «Большого шлема» в сезоне.

2. Германия сенсационно обыграла США в 1/2 финала чемпионата мира по баскетболу и встретится в финале с Сербией, которая была сильнее Канады.

3. В 5-м туре отбора Евро-2024 Сборная Испании разгромила Грузию на выезде (7:1). Это самое крупное поражение Грузии в истории сборной. 16-летний Ямаль стал самым молодым игроком в истории сборной Испании и самым молодым автором гола.

Португалия в гостях обыграла Словакию (1:0). Команда Роберто Мартинеса выиграла все 5 матчей в отборе Евро, разница голов – 15:0. Роналду не сыграет в следующем матче с Люксембургом из-за перебора желтых карточек: Криштиану попал шипами в лицо Дубравке, пытаясь достать мяч.

Болельщики сборной Турции освистали гимн Армении перед матчем отбора Евро-2024. В марте фанаты Армении так же отреагировали на турецкий гимн.

Все результаты дня можно изучить здесь.

4. В КХЛ «Ак Барс» обыграл «Куньлунь», «Нефтехимик» уступил ЦСКА, СКА проиграл «Локомотиву». «Торпедо» отыгралось с 2:4 и обыграло минское «Динамо», теперь у команды Ларионова три победы на старте сезона.

5. Прокуратура Испании из-за поцелуя Рубиалеса подала жалобу в Национальный суд с просьбой возбудить уголовное дело. Срок за сексуальное насилие – от 1 до 4 лет.

6. Сергей Ташуев возглавил «Факел». Тренера уволили из «Ахмата» 15 августа.

7. Антони столкнулся с новыми обвинениями. Инфлюэнсер Райса Де Фрейтас утверждает, что получила телесные повреждения после нападения вингера «МЮ» в мае 2022 года. Это уже третье обвинение в насилии в отношении бразильца. Сам Антони все отрицает.

8. Санчо и тен Хаг перед матчем с «Брайтоном» обсудят будущее игрока в «МЮ» после конфликта. Игроки «МЮ» не сочувствуют Джейдону, они недовольны его постом и уважают жесткую позицию тренера.

9. Футбольные клубы потратили рекордные 7,36 млрд долларов в летнее трансферное окно. Саудовская Аравия – 2-я по тратам, Англия – 1-я.

10. Бразилия забила 5 голов Боливии в отборе к ЧМ-2026. Неймар сделал дубль и побил рекорд Пеле по голам за «селесао».

11. Начался Кубок мира по регби. Франция обыграла Новую Зеландию в стартовом матче (27:13), а Эммануэля Макрона освистали на церемонии открытия.

12. Флик назначил Гюндогана капитаном сборной Германии, Киммих – вице-капитан.

13. Около 11 тысяч участников марафона в Мексике были дисквалифицированы. Больше трети из 30 тысяч человек преодолели часть дистанции на транспорте.

14. Семак, Ивич, Гончаренко, Осинькин и Личка претендуют на звание лучшего тренера РПЛ в июле-августе.

Цитаты дня.

Алексей Смертин: «Изоляция российского футбола будет долгой. Мы сейчас просто теряем поколение»

Траньков об Ангелополе: «Когда мужику взрослому мама в 18-20 лет вытирает сопли – это странно. Видимо, у него какие-то сложности с финансами»

Виктор Бут о деле Грайнер: «Обычные люди порой платят цену за то, что политики пытаются играть в шахматы на большой доске, которую они называют геополитикой»

«В СССР людям жилось хорошо: никто не стремился к сверхбогатствам, не голодал, работы – сколько угодно. Сейчас тяжелее, есть ностальгия». Экс-игрок «Терека» Идигов о странах

Фетисов о дискриминации российского спорта: «Она началась с ОИ-1952, холодная война СССР и США. В матчах сборной за рубежом всегда были болеющие против нас»

Стив Керр после поражения США от Германии: «Уже не 1992 год. Нелегко выиграть чемпионат мира или Олимпиаду»

Ренат Лайшев: «Щербакова – самая красивая фигуристка. У нее есть грация, красота как молодой девушки, так и спортсменки – все это сочетается»

Карпин о патриотизме молодых игроков: «Думаете, наше поколение было за Родину, за Сталина? Кто-то патриот в большей степени, кто-то – в меньшей»

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