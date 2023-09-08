Ренат Лайшев: «Щербакова – самая красивая фигуристка. У нее есть грация, красота как молодой девушки, так и спортсменки – все это сочетается»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Ренат Лайшев Самбо-70 Фигурное катание

Ренат Лайшев назвал Анну Щербакову самой красивой фигуристкой.

«Щербакова – самая красивая фигуристка! Это мое очень-очень личное мнение.

У нее есть грация, красота как молодой девушки, так и спортсменки – это все сочетается. О ней фантастическое мнение, как все гармонично в ней срослось.

Я даже не беру успехи, а обаяние и женскую красоту и грацию. Как педагог могу отметить поведение и воспитание. Я восхищен!» – сказал президент «Самбо-70». 

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35 комментариев

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Мэй Касахара
Из резюме Р. Лайшева: комментирую фигурное катание, могу устроить срач в 500+ комментов на ровном месте, дорого
+19
-2
+17
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N-fox
Да у нас что ни фигуристка - то красотка!
+16
-2
+14
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Лия Романова
таблетки у деда дали неожиданный эффект)
+15
-7
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Дружба11
Это предложение?
+10
-4
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Kareglazaya
Делать такие заявления не очень этично: это как-то принижает других девушек. Уж лучше сказал бы "одна из самых".
+8
-3
+5
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Сергей Орлов
Подзагитовки, к бою!
+7
-2
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spboksana
Началось в колхозе утро... а как же его другая любимица? смена фаворитки?
+13
-9
+4
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Lesana
впервые Лайшев что-то путное сказал. Поддерживаю.
+16
-12
+4
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Charliz
Ответ Vendetta4111323
Загитова вышла из чата😂
Причем тут она? Об Алине он никогда хорошо и не говорил. Оставьте ее в покое.
+11
-7
+4
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Delirium
Ответ Люблю Женьку
У кого то Медведева самая красивая, у кого то Валиева или Косторная... Дело вкуса и предпочтения... Для меня красавица Загитова. 👍 Странные вопросы от интервьюера 🤷‍♀️ У меня всегда был вопрос к Этери - видимо не только по таланту, но и по красоте отбирала девочек? Алина, Аня, Саша, Алёна, Камила, Даша - все симпатичные, хотя и по разному.
>У меня всегда был вопрос к Этери - видимо не только по таланту, но и по красоте отбирала девочек?

Это один из критериев, хоть и не самый важный. Те же Майя и Саша, прямо скажем, в конкурсах красоты в финал не выйдут.
+4
-1
+3
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RS97
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Ответ Vendetta4111323
Загитова вышла из чата😂
А её фанаты остались прикрывать отход)
+7
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Vendetta4111323
Загитова вышла из чата😂
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spboksana
Ответ Vendetta4111323
Загитова вышла из чата😂
вместе с Константиновой, Синицыной, Степановой и Ко)
+9
-7
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Delirium
Ответ Vendetta4111323
Загитова вышла из чата😂
Это ж личное мнение Лайшева, имеет право. Я вот болельщик Анны, но самой красивой фигуристкой считаю все-таки Алину.
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Татьяна Вересова
Любитель он, конечно, снабдить прессу кликбейтом
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Фёдор Молчанов
Синицина и Константинова еще очень хороши. Но они рангом пониже как спортсменки) Мадам ’’безыжбежность’’ тут не соперница, с каким бы папиком она там ни мутила)
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Лия Романова
Ответ private dancer
Медведева самая красивая )))))))))
фу, лукизм да еще от мужчины, максимальное отвращение к вам. Уж покрасивее того, что в вашей голове
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Сергей Южин
Ответ Lesana
впервые Лайшев что-то путное сказал. Поддерживаю.
Ну он не первый раз путное говорит об Ане!
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Федя Букин
- Скучно чота, вообще... кажется придумал
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Сергей Южин
Аня - всё в одном! Редчайшее сочетание и, при этом, еще и чемпионка!
Умна, образованна, хорошо воспитанна, прекрасно говорит, что на русском, что на английском!
От природы очень красива, косметика ее иногда только портит.
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Lapo Elkann
Ренат из Фк эксперта превратился в эксперта по женской красоте , грации , ума и воспитания. как всегда , смешно.
+3
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KMR
Мисс безЫзбежность думаю в шоке от слов дедушки
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Шубы
ну вообще тот редкий случай, когда я с Лайшевым согласен. Грация, красота и обаяние. Лучше и не скажешь. Есть в ней какая-то порода. Однозначно лучшая из всех так называемых звездных одиночниц. А уж когда слышишь ее голос, как она говорит, видишь ее ум. Ну леди просто, идеальная девушка. Имхо. Таких и надо брать в жены, если повезёт, конечно.
+8
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Красивый подкат)
+7
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