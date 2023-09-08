Ренат Лайшев: «Щербакова – самая красивая фигуристка. У нее есть грация, красота как молодой девушки, так и спортсменки – все это сочетается»
Ренат Лайшев назвал Анну Щербакову самой красивой фигуристкой.
«Щербакова – самая красивая фигуристка! Это мое очень-очень личное мнение.
У нее есть грация, красота как молодой девушки, так и спортсменки – это все сочетается. О ней фантастическое мнение, как все гармонично в ней срослось.
Я даже не беру успехи, а обаяние и женскую красоту и грацию. Как педагог могу отметить поведение и воспитание. Я восхищен!» – сказал президент «Самбо-70».
Щербакова съездила в Китай как особый гость – что она там делала?
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Это один из критериев, хоть и не самый важный. Те же Майя и Саша, прямо скажем, в конкурсах красоты в финал не выйдут.
Умна, образованна, хорошо воспитанна, прекрасно говорит, что на русском, что на английском!
От природы очень красива, косметика ее иногда только портит.