Алексей Смертин: «Изоляция российского футбола будет долгой. Мы сейчас просто теряем поколение»

Алексей Смертин считает, что изоляция российского футбола будет долгой.

«Думаю, изоляция российского футбола будет продолжаться долго. Если не ошибаюсь, нас в фехтовании допустили, но в футболе у нас полная изоляция.

Тем не менее, два направления у нас открыты, а одним из них занимаюсь я – это образовательная тема, просто у нас академия у РФС. И еще есть направление устойчивого развития и социальной ответственности в области футбола. Эти два направления не закрыты от УЕФА и ФИФА.

Изоляция будет долгой. Мое мнение, что мы сейчас просто теряем поколение. Теряем поколение определенных футболистов, но они другими категориями рассуждают. Госкорпорации финансируют футбол и это будет продолжаться. Мы будем вариться в собственном соку.

Переход в Азию? А сколько вы знаете азиатских стран, которые хорошо играют в футбол? Хотя бы сносно? Корея, Япония, Австралия, но это три страны, которые никогда не захотят с нами играть.

Играть, например, с Таиландом, при всем уважении, – это не то, не соперник. А еще эти перелеты», – сказал экс-игрок сборной России.

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