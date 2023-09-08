Алексей Смертин: «Изоляция российского футбола будет долгой. Мы сейчас просто теряем поколение»

Теги Алексей Смертин премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Алексей Смертин считает, что изоляция российского футбола будет долгой.

«Думаю, изоляция российского футбола будет продолжаться долго. Если не ошибаюсь, нас в фехтовании допустили, но в футболе у нас полная изоляция.

Тем не менее, два направления у нас открыты, а одним из них занимаюсь я – это образовательная тема, просто у нас академия у РФС. И еще есть направление устойчивого развития и социальной ответственности в области футбола. Эти два направления не закрыты от УЕФА и ФИФА. 

Изоляция будет долгой. Мое мнение, что мы сейчас просто теряем поколение. Теряем поколение определенных футболистов, но они другими категориями рассуждают. Госкорпорации финансируют футбол и это будет продолжаться. Мы будем вариться в собственном соку. 

Переход в Азию? А сколько вы знаете  азиатских стран, которые хорошо играют в футбол? Хотя бы сносно? Корея, Япония, Австралия, но это три страны, которые никогда не захотят с нами играть.

Играть, например, с Таиландом, при всем уважении, – это не то, не соперник. А еще эти перелеты», – сказал экс-игрок сборной России.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

72 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Phantom Pains
А можем и не потерять поколение, всего лишь сменив президента
+86
-34
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Фалафель
Теряем поколение в полях Украины ради эго гаранта.
+64
-13
+51
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Johnie
Ответ Phantom Pains
А можем и не потерять поколение, всего лишь сменив президента
Как все просто)))
+27
-7
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rude.
Ответ Ape1sin
Переходить не переходить. 2 года эти шалавские суждения какие-то, куда податься, куда продаться. Поднимите восточную зону, вложите средства наконец в Сибирь, пока туда не вложил кто-то другой. Постройте манежи, сделайте конференцию конкурентную. Владик, Чита, Хабаровск, Барнаул, Красноярск, Новосибирск, Томск, Тюмень. Есть футбольные традиции в городах, но нет футбола
Дальняк уже давно де-факто отдан под реализацию китайцам, просто в федеральных теленовостях про это не говорят. Многие еще пока не понимают какие процессы геостратег запустил 24.02.22, разорвав отношения с какими никакими, но партнерами. Зависимость и влияние от китайцев будут только усиливаться.
+23
-6
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ape1sin
Переходить не переходить. 2 года эти шалавские суждения какие-то, куда податься, куда продаться. Поднимите восточную зону, вложите средства наконец в Сибирь, пока туда не вложил кто-то другой. Постройте манежи, сделайте конференцию конкурентную. Владик, Чита, Хабаровск, Барнаул, Красноярск, Новосибирск, Томск, Тюмень. Есть футбольные традиции в городах, но нет футбола
+22
-5
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TaR
Ответ Phantom Pains
А можем и не потерять поколение, всего лишь сменив президента
Очень наивное утверждение)

Компенсация на восстановление, возврат Крыма, соглашения и другие бумаги - там требований будет миллион и все равно затянется на года.

И это еще «лучший» сценарий
+17
-6
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фут.Боль
Ответ Phantom Pains
А можем и не потерять поколение, всего лишь сменив президента
Очень наивно так думать)
+21
-10
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил1970
Ответ Phantom Pains
А можем и не потерять поколение, всего лишь сменив президента
РФС?
+17
-7
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Forza
На самом деле, лично мне уже просто пофиг на этот футбол. Из страны уехало столько крутых ученых и преподавателей, что проблема со спортом уже не кажется какой то серьезной. В конце концов, России спортом никогда и не болела особо.

А вот то, что научно педагогический потенциал страны в полном говне абсолютно - это гораздо печальней. И вернуть это назад будет гораздо-гораздо сложнее.
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Такие дела
Ответ Artem Piatkov
Комментарий скрыт
Окончание войны-это ещё не конец, а только начало испытаний для россии
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Борис_Бритва
Я прошу прощения, а до 22 года у нас прям все успешно развивались?)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Каретников
Ответ Phantom Pains
А можем и не потерять поколение, всего лишь сменив президента
потихоньку начинают осознавать , что вставание с колен перешло в позу раком)
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ktoto_V_Dome
:(
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bellyashe
мы теряем не поколение, а поколениЯ. и далеко не только футбольные.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Диметрио21
Может просто президента поменять? Насколько я знаю, у него есть повестка в Гаагу. Может сдать его?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Дашковский
Вообще похрен на футбол они зарабатывают нормально че им париться
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
St.7
Раньше мы жаловались на то,что плохо выступаем в отборах на ЧМ,ЧЕ
А сейчас мы просто хотим там играть😪
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей
Даже среди футболистов есть адекватные люди
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tiestorzn17
Хорошо если только одно…
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Такие дела
Ответ Растиньяк
Лол, какое поколение? Бездарных инвалидов? Как раз у вас есть время, чтобы наладить работу всей структуры
Вы смартфон хотя бы сделайте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кино Музыка
Ответ blаncо
Так паспортисты что раньше, что сейчас сидят на хороших з/п. Что для них поменялось-то?
У паспортистов зарплата снизилась. В отличие от легов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Christian
Ответ Диметрио21
Может просто президента поменять? Насколько я знаю, у него есть повестка в Гаагу. Может сдать его?
конечно. И тут же вернут доллар за 30, макдак и гейфликс. Так это работает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Алейников
Ответ Михаил1970
РФС?
Да
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Такие дела
Ответ Алексей Александрович
Евреи положили глаз на Украинскую территорию, Китайцы на Сибирь вот вам и итог
Так Путин вроде не еврей
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давай Так
Ответ Ростовский
Нынешняя русофобская политика запада рухнет намного быстрее чем многие думают.
Поел хоть сегодня?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий