Эммануэля Макрона освистали на церемонии открытия Кубка мира по регби во Франции

Эммануэля Макрона освистали на церемонии открытия Кубка мира по регби.

Президента Франции освистали, когда он выступал с речью на церемонии открытия турнира на стадионе «Стад-де-Франс» в Сен-Дени.

Также свист и оскорбления в адрес Макрона звучали в фан-зоне в Марселе.

Кубок мира по регби проходит с 8 сентября по 28 октября в девяти городах Франции.

Ого, Эммануэль Макрон выпил бутылку пива за 20 секунд в раздевалке с регбистами!

Расписание матчей Кубка мира по регби-2023 во Франции