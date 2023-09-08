Эммануэля Макрона освистали на церемонии открытия Кубка мира по регби во Франции

Теги Кубок мира по регби Политика Эммануэль Макрон Регби

Эммануэля Макрона освистали на церемонии открытия Кубка мира по регби.

Президента Франции освистали, когда он выступал с речью на церемонии открытия турнира на стадионе «Стад-де-Франс» в Сен-Дени.

Также свист и оскорбления в адрес Макрона звучали в фан-зоне в Марселе.

Кубок мира по регби проходит с 8 сентября по 28 октября в девяти городах Франции.

Ого, Эммануэль Макрон выпил бутылку пива за 20 секунд в раздевалке с регбистами!

Расписание матчей Кубка мира по регби-2023 во Франции

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19 комментариев

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Гусеконь
весь мир это агенты Кремля
+32
-8
+24
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Двестик Двестик
Ответ Anton Kortenko
за что?
За всё -)

Серьезно.
Да его вся страна ненавидит. От потомков аристократов до марсельских мулатов.

Но, к вопросу о демократии, оставаться у власти и принимать антиконституционные решения в угоду тех, кто его реально назначил, ему эта народная ненависть нисколько не мешает -)

И опять же, к тому же вопросу о демократии.
Когда "изберут" нового, тот наверняка будет ещё хуже предыдущего. Потому что в реальности его назначат те же люди -)
+8
-2
+6
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Валера, настало твое время...
Ответ endrioo
Матч суперский, по накалу. Надо это видеть. Игра настоящих мужиков.
Так Макрон и любит мужиков, посмуглее )
+12
-7
+5
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С К
открытия же, не открытии!
+5
-1
+4
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buryat
Ответ несахар
франция демократическая страна, поэтому там даже президента могут освистать. потому что у французов нет рабского мышления, присущего странам с авторитарным устройством
Таки сумели приплести
+4
0
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endrioo
Матч суперский, по накалу. Надо это видеть. Игра настоящих мужиков.
+5
-2
+3
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Стеклянный
В этот момент выводили Монсона?
+4
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Полосатый Октобус*)
Ответ Водяра
Освистывают Макрона, Байдена, Трудо и только карлику все аплодируют стоя.
Месси велик
+2
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Alex1104
Ответ Гусеконь
весь мир это агенты Кремля
Кроме их руководителей.
+1
0
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Madcomposer
Ответ endrioo
Матч суперский, по накалу. Надо это видеть. Игра настоящих мужиков.
Да ваще, французы - просто огонь, даже с кучей травм. Машина!
+1
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Жэд Кэлэд
Ну это Франция, здесь освистывают (часть публики) любого своего президента.
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wexor
Его освистали из за эмигрантской политики, не стоит это как то соотносить с актуальным кризисом.
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Artmann
Ответ Валера, настало твое время...
Так Макрон и любит мужиков, посмуглее )
В клубе рассказали?
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Artmann
Ответ несахар
франция демократическая страна, поэтому там даже президента могут освистать. потому что у французов нет рабского мышления, присущего странам с авторитарным устройством
У нас зато могут Монсона освистать. Рабски мысля, понятно.)
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