Эммануэля Макрона освистали на церемонии открытия Кубка мира по регби во Франции
Эммануэля Макрона освистали на церемонии открытия Кубка мира по регби.
Президента Франции освистали, когда он выступал с речью на церемонии открытия турнира на стадионе «Стад-де-Франс» в Сен-Дени.
Также свист и оскорбления в адрес Макрона звучали в фан-зоне в Марселе.
Кубок мира по регби проходит с 8 сентября по 28 октября в девяти городах Франции.
Ого, Эммануэль Макрон выпил бутылку пива за 20 секунд в раздевалке с регбистами!
Серьезно.
Да его вся страна ненавидит. От потомков аристократов до марсельских мулатов.
Но, к вопросу о демократии, оставаться у власти и принимать антиконституционные решения в угоду тех, кто его реально назначил, ему эта народная ненависть нисколько не мешает -)
И опять же, к тому же вопросу о демократии.
Когда "изберут" нового, тот наверняка будет ещё хуже предыдущего. Потому что в реальности его назначат те же люди -)