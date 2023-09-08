«В СССР людям жилось хорошо: никто не стремился к сверхбогатствам, не голодал, работы – сколько угодно. Сейчас тяжелее, есть ностальгия». Экс-игрок «Терека» Идигов о странах

Руслан Идигов заявил о ностальгии по СССР и сравнил страну с Россией.

– Как вы вспоминаете советский период жизни?

– Людям хорошо жилось.

Никто не стремился к каким‑то сверхбогатствам (а если и стремился, мы этого не видели), все жили практически одинаково. Никто не голодал, работы – сколько угодно. Любую профессию выбирай, осваивай.

Сейчас, конечно, немного тяжелее. Но понятно, что времена юности – они всегда милее человеку.

Ты свободен, делай, что хочешь – главное не нарушай правил и обычаев. Есть ностальгия по тем временам.

– В команде 79‑го вы назвали несколько русских фамилий. Как тогда русские и чеченцы жили вместе?

– Я вам приведу пример нашей улицы в поселке.

Первый дом – моего дядьки, потом – Иничкины, потом – чеченцы, армяне, еще русские. Внизу улицы – украинцы, абазины. В других частях поселка – ингуши, евреи и так далее.

Это я только несколько домов перечислил. У нас был очень многонациональный поселок, при этом дружный.

Мы жили в одной большой стране, где не были каких‑то претензий: «Ты кто такой? Откуда?».

Прекрасно жили. Да мы и сейчас прекрасно живем – не в наших головах случилось что‑то, а в чужих, – сказал бывший футболист «Терека» (ныне «Ахмат») Руслан Идигов.

Экс-игрок «Ахмата» Идигов о религии в Чечне: «Никто никого не принуждает, но молодой ты или старый – ты должен молиться. Это с кровью должно быть у каждого»

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