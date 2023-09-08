«В СССР людям жилось хорошо: никто не стремился к сверхбогатствам, не голодал, работы – сколько угодно. Сейчас тяжелее, есть ностальгия». Экс-игрок «Терека» Идигов о странах

Теги премьер-лига Россия Ахмат Матч ТВ Руслан Идигов Футбол

Руслан Идигов заявил о ностальгии по СССР и сравнил страну с Россией.

– Как вы вспоминаете советский период жизни?

– Людям хорошо жилось.

Никто не стремился к каким‑то сверхбогатствам (а если и стремился, мы этого не видели), все жили практически одинаково. Никто не голодал, работы – сколько угодно. Любую профессию выбирай, осваивай.

Сейчас, конечно, немного тяжелее. Но понятно, что времена юности – они всегда милее человеку.

Ты свободен, делай, что хочешь – главное не нарушай правил и обычаев. Есть ностальгия по тем временам.

– В команде 79‑го вы назвали несколько русских фамилий. Как тогда русские и чеченцы жили вместе?

– Я вам приведу пример нашей улицы в поселке.

Первый дом – моего дядьки, потом – Иничкины, потом – чеченцы, армяне, еще русские. Внизу улицы – украинцы, абазины. В других частях поселка – ингуши, евреи и так далее.

Это я только несколько домов перечислил. У нас был очень многонациональный поселок, при этом дружный.

Мы жили в одной большой стране, где не были каких‑то претензий: «Ты кто такой? Откуда?».

Прекрасно жили. Да мы и сейчас прекрасно живем – не в наших головах случилось что‑то, а в чужих, – сказал бывший футболист «Терека» (ныне «Ахмат») Руслан Идигов.

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59 комментариев

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Матвей Суицидин
в СССР им шорты никто не запрещал носить и никто не жаловался
+26
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Тиджани Бабангида
В силу возраста все-таки он экс-игрок -«Терека» а ни как ни «Ахмата»
+23
-1
+22
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Atsuktuvas
Все так хорошо жили, что даже никто не вышел спасать Союз в 91 году...
+18
-4
+14
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Savarona25
Ага, к сверхбогатствам не стремились, только день и ночь мечтали о колбасе и джинсах. А некоторые счастливчики попав впервые за границу буквально сходили с ума.
+11
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+8
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Тиджани Бабангида
Как всегда проблемы не в своих а в «чужих головах». А в остальном - «да мы и сейчас прекрасно живем»
+4
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+4
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T622222
Дали независимость и они выгнали всех русских )))) вот Вам и дружба народов )))
+6
-2
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Владимир Самсонов
Ответ avcgloronalduMU
голодомор ? не, не слышал
Речь явно о позднем СССР
+7
-3
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Oreon09
Не голодали пока цены на нефть не рухнули. Ну а вот потом как начали
+12
-10
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Руслан Дияз
комментарии буржуазненькие : все умники, насмотрелись капитализма за последние тридцать лет, только и знают твердить о последствиях и не доходит говорить о причинах !
+3
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Dssable D
Ответ avcgloronalduMU
голодомор ? не, не слышал
Хрюкни, тарас
+4
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Роман Коврежкин
Ответ Oreon09
Не голодали пока цены на нефть не рухнули. Ну а вот потом как начали
Точняк. Я до сих пор похудеть не могу.
+4
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jdrk
Ответ Матвей Суицидин
в СССР им шорты никто не запрещал носить и никто не жаловался
У них вообще не здоровая тема с ними… Они даже в + 40 будут в черных штанцах щеголять 🤦🏻
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Олег Кузнецов
Ответ Матвей Суицидин
в СССР им шорты никто не запрещал носить и никто не жаловался
По уравниловке СССР некоторые до сих-пор страдают.
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Atsuktuvas
Ответ Dssable D
Спасибо либералам кстати. В 1917 они привели большевиков к власти, и разрушили армию, приведя страну к поражению. И за 1991 год, разрушив великое государство
Страшные люди - любое государство в любой момент могут разрушить... Жуть!
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Назар Игорь
Ответ avcgloronalduMU
голодомор ? не, не слышал
Сегодня у многих из тех кто работал в колхозах пенсия не дотягивает до 13 - 14 тыс. Это разве не голодомор?
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belikovda.90
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Ответ Oreon09
Не голодали пока цены на нефть не рухнули. Ну а вот потом как начали
Хуже всего при СССР жило поколение 2000-x
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roni11
Советы это полное дно
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S Works Tarmac SL7
Когда я был подростком в 90-ые мне взрослые рассказывали, что СССР был людоедским государством.
Врали, получается?
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Давид Agabekyan
Ответ Dssable D
Спасибо либералам кстати. В 1917 они привели большевиков к власти, и разрушили армию, приведя страну к поражению. И за 1991 год, разрушив великое государство
Классное государство? Что в позднем СССР классного?
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Stereophonics89
Ответ Dssable D
Спасибо либералам кстати. В 1917 они привели большевиков к власти, и разрушили армию, приведя страну к поражению. И за 1991 год, разрушив великое государство
ага, это же "либералы" не смогли из воздуха достать денег на поддержание экономики)
какие вредные
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Pigmalion
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Речь о брежневских временах. Ничего небыло. Я служил в многонациональной армии, и в РФ и на Украине и в Армении. Даже слухов никаких небыло.
В сталинские времена, конечно, имею в виду
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Дмитрий
Все было великолепно и замечательно! Только почему то не долго🤷🏻
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Eden Hazard
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Речь о брежневских временах. Ничего небыло. Я служил в многонациональной армии, и в РФ и на Украине и в Армении. Даже слухов никаких небыло.
Армия это армия, там все братья. А непосредственно в ЧИАССР русских не очень любили. Начиная от неприязни соседей, заканчивая задвиганием на работе, премии давали в основном чеченцам, даже если они не заслуживали, партийные премии, не обычные, выдвигали не по заслугам, а по национальной принадлежности. Много такого было. Многие оттуда сбежали в итоге ещё при СССР.
Хотя это не совсем геноцид, конечно. Не убивали
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ avcgloronalduMU
голодомор ? не, не слышал
ты ещё царя Гороха вспомни. Мужик вспоминает свою жизнь.. Он родился через 33 года после Голодомора.. Такой ты умный, блин, сынок!))
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Stereophonics89
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
ты ещё царя Гороха вспомни. Мужик вспоминает свою жизнь.. Он родился через 33 года после Голодомора.. Такой ты умный, блин, сынок!))
так пусть и нынешние руководители некоторых бывших республик СССР говорят о том, что было при их жизни и об их достижениях, а не приписывают себе победы дедов (и я не только о ВОВ)
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