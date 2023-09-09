Джокович спародировал празднование Шелтона после победы над американцем
Новак Джокович обыграл Бена Шелтона в полуфинале US Open – 6:3, 6:2, 7:6(4).
После матча серб показал жест с телефонной трубкой, которым до этого победы праздновал Шелтон.
Джокович суров – разобрал юного Шелтона в 1/2 US Open, да еще и празднование его спародировал
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
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Новак красавец :)
И вызвал огонь на себя.
бенротенберг ещё не разразился статьёй о дисквалификации серба с турнира? :))
А так великий, даже скорее величайший теннисист вышел в очередной финал БШ, повод для гордости точно есть!