Джокович спародировал празднование Шелтона после победы над американцем

обыграл Бена Шелтона в полуфинале – 6:3, 6:2, 7:6(4).

После матча серб показал жест с телефонной трубкой, которым до этого победы праздновал Шелтон.

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