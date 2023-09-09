Джокович спародировал празднование Шелтона после победы над американцем

Теги Новак Джокович US Open ATP Бен Шелтон Теннис

Новак Джокович обыграл Бена Шелтона в полуфинале US Open – 6:3, 6:2, 7:6(4).

После матча серб показал жест с телефонной трубкой, которым до этого победы праздновал Шелтон.

Джокович суров – разобрал юного Шелтона в 1/2 US Open, да еще и празднование его спародировал

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

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65 комментариев

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jjeka
Это было просто ахренительно, уделать молодого понтореза и загасить, повесив его трубку)) нереально крутой жест, настоящий тру рок
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Istianoff
Один из величайших жестов в истории тенниса. Император.
+22
-2
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Iva_Nova
Шелтону не понравилось конечно..:) злой был у сетки..
Новак красавец :)
+21
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Istianoff
Какие же хейтеры душные))) идите спать)) Император и вашу трубку положил.
+16
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Tomtit
Ответ Stas Salesov
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Ты все перепутал - этот унизительный жест придумал как раз этот лучезарный паренек. А Новак его поставил на место.
+16
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Роман
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Ответ YuChu
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так поменяй профессию
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Зорькин
Новак показал это прежде всего публике, а не Бэну.
И вызвал огонь на себя.

бенротенберг ещё не разразился статьёй о дисквалификации серба с турнира? :))
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Nikolay Stavrogin
Этим жестом прям видно, как Джок хочет всем нравиться, по словам рафа заек)
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Liza Veselova
Дед наказывает американского симпатягу, смотреть бесплатно и без смс
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Михаил Пензяк
А почему молодому парню можно вешать трубки, а чемпиону нет. "Алло Бен? Назвался груздем - полезай в кузов". Конец связи. Из этого жизненного урока Бен вынесет гораздо больше для себя, чем от тактических разборов его игры. Да некрасивый жест со стороны. А по мне некрасиво Роджер плакал, когда его Рафа обыгрывал в финалах ТБШ. То есть формировал мнение у людей, что он был достоин этих титулов, а Рафа ещё и извинялся за победу перед ним потом, оправдывался. Из большой тройки так сказать наилучшее поведение на корте демонстрировал Надаль. Все зависит от характера воспитания и окружающей среды. Да, а вот Новак такой негодяй. И кто-то может это принимать, а кто то нет.
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Tomtit
Всё правильно. Шелтон придумал очень неуважительный к сопернику жест. Такое надо пресекать.
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Syndycate
Хорошо щелкнул по носу молодому понторезу) Еще и на домашней арене)
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DeX
Шелтон просверлил его взглядом во время рукопожатия у сетки потом
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Blader
бидона поздравил с победой в вашингтоне
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Павел Алексеев
Ответ Stas Salesov
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Когда соболенко и Джокович выиграют финалы, жду фото висящего на люстре ))ой пардон, передай тому, кто будет делать фото )
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DimkaWaterPolo
Ответ Tango442
Вот все те люди, которые говорят топ, красиво и все в этом духе… объясните, что здесь красивого и топового?! Первая ракетка мира обыграл молодого ноунейма, и??? Этим вы гордитесь, фанаты «величайшего»?? Позорище
Я не фанат Джоковича, но а что он должен был ему проиграть?)

А так великий, даже скорее величайший теннисист вышел в очередной финал БШ, повод для гордости точно есть!
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Dym86
Ждём "дохлую рыбу" после победы над Медом :)
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Павел Алексеев
Величайший. Это было очень, очень, красиво и поучительно, что самое главное!!!
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Павел Алексеев
Ответ YuChu
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Сразу видно)
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Crestbook
Ответ Михаил Пензяк
А почему молодому парню можно вешать трубки, а чемпиону нет. "Алло Бен? Назвался груздем - полезай в кузов". Конец связи. Из этого жизненного урока Бен вынесет гораздо больше для себя, чем от тактических разборов его игры. Да некрасивый жест со стороны. А по мне некрасиво Роджер плакал, когда его Рафа обыгрывал в финалах ТБШ. То есть формировал мнение у людей, что он был достоин этих титулов, а Рафа ещё и извинялся за победу перед ним потом, оправдывался. Из большой тройки так сказать наилучшее поведение на корте демонстрировал Надаль. Все зависит от характера воспитания и окружающей среды. Да, а вот Новак такой негодяй. И кто-то может это принимать, а кто то нет.
Ну если Роджер плакал, чтобы формировать мнение людей, то тогда по вашей же логике Рафа наверняка поправлял шорты, чтобы у соперника не возникло желания пожать ему руку и все подумали, что он грубый и неотесанный чурбан 8-D
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Alex Morhan
Ответ Stas Salesov
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Талисман на месте)
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Arti22
Красиво
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hockeydad
Молодого прилично нагнул.
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Nikolay Stavrogin
"I took it personal" по стопам великого MJ)
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Зорькин
Ответ Dr. Heisenberg
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Про "снисходительность" и "благородство" пишет болельщик Кирьоса. :))
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