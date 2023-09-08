Виктор Бут о деле Грайнер: «Обычные люди порой платят цену за то, что политики пытаются играть в шахматы на большой доске, которую они называют геополитикой»

Россиянин Виктор Бут в интервью ESPN рассказал, что испытывает сочувствие к американской баскетболистке , которую в феврале прошлого года задержали при попытке нелегально ввезти гашишное масло через аэропорт «Шереметьево».

Химкинский городской суд в прошлом августе приговорил олимпийскую чемпионку к 9 годам колонии общего режима по делу о контрабанде наркотических средств. В декабре 2022 года спортсменку обменяли на Бута, осужденного в США в 2012 году на 25 лет по нескольким пунктам обвинения.

Грайнер провела в заключении почти 10 месяцев.

«Конечно, я сожалею о любом человеке, которого используют в качестве пешки, несмотря на то, совершил он что-то или нет.

Публичность лишь кратно усложняет ситуацию, и это может убить тебя, если ты недостаточно силен, чтобы справиться.

Мы даже не знаем, как обстоят дела на самом деле. Обычные люди порой платят цену за то, что политики пытаются играть в шахматы на этой большой шахматной доске, которую они называют геополитикой», – сказал Бут.

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