Виктор Бут о деле Грайнер: «Обычные люди порой платят цену за то, что политики пытаются играть в шахматы на большой доске, которую они называют геополитикой»

Теги женская НБА Финикс жен Бриттни Грайнер Политика Баскетбол

Россиянин Виктор Бут в интервью ESPN рассказал, что испытывает сочувствие к американской баскетболистке Бриттни Грайнер, которую в феврале прошлого года задержали при попытке нелегально ввезти гашишное масло через аэропорт «Шереметьево».

Химкинский городской суд в прошлом августе приговорил олимпийскую чемпионку к 9 годам колонии общего режима по делу о контрабанде наркотических средств. В декабре 2022 года спортсменку обменяли на Бута, осужденного в США в 2012 году на 25 лет по нескольким пунктам обвинения.

Грайнер провела в заключении почти 10 месяцев.

«Конечно, я сожалею о любом человеке, которого используют в качестве пешки, несмотря на то, совершил он что-то или нет.

Публичность лишь кратно усложняет ситуацию, и это может убить тебя, если ты недостаточно силен, чтобы справиться.

Мы даже не знаем, как обстоят дела на самом деле. Обычные люди порой платят цену за то, что политики пытаются играть в шахматы на этой большой шахматной доске, которую они называют геополитикой», – сказал Бут.

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31 комментарий

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Fona
То есть Бут сейчас в открытую высказал, что это было политически сфабрикованное дело. Вот это смелость, как бы ещё за экстремизм не присесть
+51
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+44
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Kemal Gul
Странно, помню, как он говорил, что Грайнер получила бы 2-3 пожизненных в США за свой проступок, а теперь шахматы какие-то, геополитика, о чем это он?)
+36
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+25
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Илья Савчук
он сейчас на полном серьезе сравнивает себя с Грайнер?
+21
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Егор Павлов
Сравнили баскетболистку взятую в заложники и оружейного барона. Уж он то точно не пешка, повыше будет.
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RealFlector
Ответ Kemal Gul
Странно, помню, как он говорил, что Грайнер получила бы 2-3 пожизненных в США за свой проступок, а теперь шахматы какие-то, геополитика, о чем это он?)
за что? легкие наркотики в штатах легализованы.
+20
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+13
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filippa
Ответ RealFlector
за что? легкие наркотики в штатах легализованы.
далеко не везде.
+7
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Kemal Gul
Ответ Russ Ivan
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Ты прикалываешься что ли? Он уже вступил в ЛДПР и стал кандидатом в депутаты Ульяновского заксобрания
+5
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Вадим Сидоров
Ему ещё героя России не дали?
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Гекдениз Кардениз
Ответ Fona
То есть Бут сейчас в открытую высказал, что это было политически сфабрикованное дело. Вот это смелость, как бы ещё за экстремизм не присесть
теперь стоит опасаться перелетов и напитков , а то коротенькие рученки мстительные дотянутся до него
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Водяра
Ответ Максим Черкашин
Человек флористом работал.:)))))
Ага, цветы в Дубае продавал.
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Роббен_травмостойкий
Так он не про Грайнер, а про себя 😁🤏😆
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Максим Черкашин
Ответ Роббен_травмостойкий
Так он не про Грайнер, а про себя 😁🤏😆
Человек флористом работал.:)))))
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Pavel Nikolaev
Жаль, что выпустили торговца смертью
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Nikita Skorodumov
Бритни Бут
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selso99
Наконец-то важные баскетбольные новости во время полуфинала ЧМ, лучшего матча турнира.
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петр савин
Ответ RealFlector
за что? легкие наркотики в штатах легализованы.
Еплан, ее закрыли не за лёгкие наркотики а за контрабанду. Чуешь разницу?
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everyday4768
Ответ Maturmalai
Баскетболистку за такие финты в самих США лет 15 назад укатали бы почище, чем в России. Пешки пешкам, но если нарушать законы страны, где пребываешь, будь готов к последствиям. Один знакомый поехал к друзьям в Америку и взял им гостинец - вяленую утку в нарезке. Так его за это на амерской границе 4 часа промурыжили, пригрозили депортировать, в итоге слупили несколько сот баксов штрафа, но впустили. Еще легко отделался. Утку, кстати, забрали, наверное сами и слопали.
Откуда вы всю эту ересь про 15 лет повторяете? По телевизору что ли сказали так? 🤔
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Uriy walmart
Ответ Pavel Nikolaev
Жаль, что выпустили торговца смертью
У нас тысячами убийц выпускают и дают полное помилование и свободу после полугода службы сам знаешь где
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Uriy walmart
Ответ Вадим Сидоров
Ему ещё героя России не дали?
Ему Вагнер должны были передать, но что то пока зависло все
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Varvar27
Ответ Максим Черкашин
Человек флористом работал.:)))))
Кем вы работаете?
Флористом
А что больше всего нравится в работе?
Дефлорация
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slow focus
у этого мужика определенно было время пофилософствовать в тюрьме, до сих пор отойти не может и переключиться на ядерную пропаганду
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GibsonFlyingV
Чего это он так критично?
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