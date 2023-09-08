Болельщики сборной Турции освистали гимн Армении перед матчем отбора Евро-2024. В марте фанаты Армении так же отреагировали на турецкий гимн

Болельщики сборной Турции освистали гимн Армении.

Национальные команды в Эскишехире проводят игру (0:0, перерыв) 5-го тура квалификационного этапа Евро-2024.

Болельщики сборной Турции встретили громким свистом исполнение армянского гимна перед матчем.

Когда команды в марте встречались в Ереване, болельщики сборной Армении освистали гимн Турции.

Отношения между странами осложнены вопросом признания геноцида армян, а также поддержкой Азербайджана Турцией в Карабахском конфликте.

Геноцид армян разрушил отношения с Турцией. Но в 2009-м страны примирил футбол

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