Болельщики сборной Турции освистали гимн Армении перед матчем отбора Евро-2024. В марте фанаты Армении так же отреагировали на турецкий гимн

Теги сборная Турции по футболу болельщики сборная Армении по футболу квалификация Евро-2024 Политика Футбол

Болельщики сборной Турции освистали гимн Армении.

Национальные команды в Эскишехире проводят игру (0:0, перерыв) 5-го тура квалификационного этапа Евро-2024.

Болельщики сборной Турции встретили громким свистом исполнение армянского гимна перед матчем.

Когда команды в марте встречались в Ереване, болельщики сборной Армении освистали гимн Турции.

Отношения между странами осложнены вопросом признания геноцида армян, а также поддержкой Азербайджана Турцией в Карабахском конфликте.

Геноцид армян разрушил отношения с Турцией. Но в 2009-м страны примирил футбол

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15 комментариев

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Cristiano Ronaldo
Не завидую армянам, со всех сторон окружены недружественным странами, даже грузины их недолюбливают, к моему удивлению. На мой взгляд, им нужно договариваться с соседями, забыв все обиды, иного пути у армян попросту нет.
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Metalloid
Странно, если было бы иначе, армяне им тоже геноцид никогда не простят.
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Max Zhomkov
футбол в политике)) и сами простые люди создают запрос на это
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Cristiano Ronaldo
Ответ che kaif
Израиль так же окружен и ничего))
Израиль в финансовом и военном плане, одно из самых успешных государства мира. Сравнение некорректно.
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Metalloid
Ответ Вова Пупкин
Нет мира в этом мире!
За всю историю человечество не воевало около 100 лет, о чём ты? Это в нашей природе.
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Тиджани Бабангида
Уже хорошо что не поубивали друг друга
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Вова Пупкин
Нет мира в этом мире!
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ArdaTuran
Ответ Metalloid
Странно, если было бы иначе, армяне им тоже геноцид никогда не простят.
Как и турки нож в спину турков в тяжелый момент.
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Momos
Ответ Cristiano Ronaldo
Не завидую армянам, со всех сторон окружены недружественным странами, даже грузины их недолюбливают, к моему удивлению. На мой взгляд, им нужно договариваться с соседями, забыв все обиды, иного пути у армян попросту нет.
Как говорила Плесецкая: если третий муж бьет тебя по морде, то дело не в муже, а в морде. Армянам стоило бы задуматься, почему никто из соседей их не любит.
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Roman Bolshevik
Ответ Cristiano Ronaldo
Сомневаюсь, всё же на Кавказе, не создать такого типа государство. Или надо пять миллионов евреев туда переселить
А может вернуть всех армян мира назад? Сомневаюсь. что их меньше будет)
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Cristiano Ronaldo
Ответ Momos
Как говорила Плесецкая: если третий муж бьет тебя по морде, то дело не в муже, а в морде. Армянам стоило бы задуматься, почему никто из соседей их не любит.
Среди кавказцев, они самые нормальные и адекватные ребята. Суду по личному опыту.
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