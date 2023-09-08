Траньков об Ангелополе: «Когда мужику взрослому мама в 18-20 лет вытирает сопли – это странно. Видимо, у него какие-то сложности с финансами»

Теги Максим Траньков сборная России танцы на льду Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Максим Траньков назвал странным поведение фигуриста Валерия Ангелопола.

19-летний Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду. В августе распался его дуэт с Василисой Кагановской.

«Самое главное, наверное, стоит упомянуть, сколько мальчику лет. И что его мама в таком возрасте как-то сопровождает, за него пишет в социальных сетях, открывает какие-то договоры и так далее – для меня это просто странно.

Я из города Пермь приехал в Санкт‑Петербург в 15 лет один и как-то вырос сам. Когда мужику взрослому в 18-20 лет мама вытирает сопли – для меня это очень странно.

А договор был следующий. Я уж не знаю, какие там финансовые сложности у парня, но очень часто... У него есть социальные сети открытые, есть закрытые, для друзей. И у него постоянно какие-то вопросы с финансами возникают. Видимо, какие-то сложности у него личные есть.

И он попросил партнершу платить ему за то, что он с ней катается. «Хочешь кататься со мной, с таким классным, в паре – будь добра».

Эта практика существует в бальных танцах, потому что мало партнеров. В мире это не вопиющий факт. Но в России – для меня это нонсенс, потому что у всех есть зарплаты, все катаются в сборной.

То есть коньками обеспечивает полностью федерация, костюмы шьются, выдается экипировка, чехлы. Носки и трусы только сам покупаешь. Остальное у тебя все есть для того, чтобы ты мог спокойно тренироваться и показывать высокие спортивные результаты.

Может быть, просто он больше не хочет заниматься фигурным катанием. Мне жаль их обоих, это была очень яркая пара. Это был такой лучик света в наших танцах на льду – молодые, специалисты их любили, хвалили. Видимо, перехвалили», – сказал Траньков в эфире программы «ОК на связи». 

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17 комментариев

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Мэй Касахара
Вообще не поддерживаю Ангелопола в этом конфликте, но… Давайте его теперь все дружно затравим, застыдим мамой, контрактом, тем, какими сами были взрослыми в его возрасте… это конечно по-мужски🤦‍♀️
+26
-8
+18
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Аля Иванова
Сейчас много 30-40-летних, которым мамы сопли подтирают. Оставьте уже парня в покое. Сложилось так, ничего уже не изменишь.
+26
-11
+15
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Екатерина Ивановская
"И что его мама в таком возрасте как-то сопровождает"
Ну вообще-то хорошо, когда родители принимают участие в судьбе своего ребенка, а не бросают как котенка.
Другое дело, что поступил он не по-мужски, но это уже другая история.
+22
-9
+13
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ИннаВБ
Ответ Лека-Лека
Обсуждать не надоело? Мальчик не стоит стольких дискуссий.
Его спросили, он ответил
+10
-3
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Лия Романова
пора прекратить уже высказываться всем сторонним и закрыть тему
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chespo
Транькову через месяц будет 40, он от маминой юбки давно оторвался, и сказал, в общем-то, все по делу. А что Ангелопол поймал звезду и возомнил себя невесть кем, это очевидно, и мама его в этом всячески поддерживала. Как бы не остались они теперь с мамой у разбитого корыта...
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Alex1104
Ответ Екатерина Ивановская
"И что его мама в таком возрасте как-то сопровождает" Ну вообще-то хорошо, когда родители принимают участие в судьбе своего ребенка, а не бросают как котенка. Другое дело, что поступил он не по-мужски, но это уже другая история.
Потому и поступил не по-мужски, что мама за него все делает.
Принимают участие - это немного другое. А в таком варианте так и останется сыночком лет до 40 и далее.
+9
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Даша Лавренова
Ответ scorp19
Забавно как все обсуждают и делают выводы исходя лишь из слов Контрактновской и её тренерши. А самого Агелопопа, его версию произошедшего никто спросить не хочет. Даже подкастер Траньков. "Какие же все объективные"
Маму мы услышали)
+6
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Олег Васильев
кто бы говорил, Валера был не прав, но эта травля неугодных российскому бомонду раздражает. А потом будут говорить , как так Ангелопол сменил гражданство и что это его здесь не устраивало
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Елена Спирина
Уже раздражает это обсуждение всех и вся. Жизнь все расставит по своим местам. А мама это всегда мама и она будет на стороне своего ребенка
+4
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БезызбежноНаКрасный
Ответ chespo
Транькову через месяц будет 40, он от маминой юбки давно оторвался, и сказал, в общем-то, все по делу. А что Ангелопол поймал звезду и возомнил себя невесть кем, это очевидно, и мама его в этом всячески поддерживала. Как бы не остались они теперь с мамой у разбитого корыта...
"он от маминой юбки давно оторвался"
___
и к юбке Волосожар прикрепился)))
+3
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Maturmalai
Ответ Даша Лавренова
Маму мы услышали)
Мамы часто вступаются за своих отпрысков. Очень часто не по делу. И когда их об этом не просят. Особенно, когда их не просят. И особенно, когда их сами отпрыски просят НЕ вступаться. Материнская любовь слепа и безрассудна - такое дело.
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