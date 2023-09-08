Траньков об Ангелополе: «Когда мужику взрослому мама в 18-20 лет вытирает сопли – это странно. Видимо, у него какие-то сложности с финансами»

Максим Траньков назвал странным поведение фигуриста Валерия Ангелопола.

19-летний Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду. В августе распался его дуэт с .

«Самое главное, наверное, стоит упомянуть, сколько мальчику лет. И что его мама в таком возрасте как-то сопровождает, за него пишет в социальных сетях, открывает какие-то договоры и так далее – для меня это просто странно.

Я из города Пермь приехал в Санкт‑Петербург в 15 лет один и как-то вырос сам. Когда мужику взрослому в 18-20 лет мама вытирает сопли – для меня это очень странно.

А договор был следующий. Я уж не знаю, какие там финансовые сложности у парня, но очень часто... У него есть социальные сети открытые, есть закрытые, для друзей. И у него постоянно какие-то вопросы с финансами возникают. Видимо, какие-то сложности у него личные есть.

И он попросил партнершу платить ему за то, что он с ней катается. «Хочешь кататься со мной, с таким классным, в паре – будь добра».

Эта практика существует в бальных танцах, потому что мало партнеров. В мире это не вопиющий факт. Но в России – для меня это нонсенс, потому что у всех есть зарплаты, все катаются в сборной.

То есть коньками обеспечивает полностью федерация, костюмы шьются, выдается экипировка, чехлы. Носки и трусы только сам покупаешь. Остальное у тебя все есть для того, чтобы ты мог спокойно тренироваться и показывать высокие спортивные результаты.

Может быть, просто он больше не хочет заниматься фигурным катанием. Мне жаль их обоих, это была очень яркая пара. Это был такой лучик света в наших танцах на льду – молодые, специалисты их любили, хвалили. Видимо, перехвалили», – сказал в эфире программы «ОК на связи».

Фигурист Ангелопол хочет, чтобы партнерша оплачивала ему коньки, шнурки и одежду. У нас к нему несколько вопросов

Мать Ангелопола о распаде дуэта с Кагановской: «Финансовые аспекты носили условный характер. Шок, что Крылова открестилась от того, что инициатором договора была именно она»

«Я никогда не был плохим, но я был невыносимым». Пацанский цитатник фигуриста, который предъявил контракт партнерше