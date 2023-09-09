Роналду не сыграет с Люксембургом из-за перебора желтых: две за симуляции, одна за попадание шипами в лицо Дубравке. Португалец забивает этой сборной чаще всего
Криштиану Роналду получил 3-ю карточку в отборе Евро и не сыграет с Люксембургом.
Нападающий сборной Португалии получил желтую карточку в матче квалификации Евро-2024 со Словакией (1:0) за попадание шипами в лицо вратарю Мартину Дубравке.
Два предыдущих предупреждения форвард «Аль-Насра» получил за симуляции в матчах с Исландией и Люксембургом.
Из-за перебора желтых карточек Роналду пропустит игру с Люксембургом 11 сентября.
Примечательно, что Криштиану забивает Люксембургу чаще всего из сборных – 11 голов.
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🇦🇷 Лео Кинг:
Штрафные удары - 31
Пенальти - 31
🇵🇹 Роналду
Штрафные удары - 4
Пенальти - 69
PIUUU
650 ударов на 65 голов у Месси
1200 у Кринжа на 60:))
Орден Заслуг Великого Герцогства Люксембургского🇱🇺
Орден заслуг княжества Лихтенштейн 🇱🇮
Орден трех звезд Латвии 🇱🇻
Орден государственного герба🇪🇪
Орден Витаутаса Великого 🇱🇹
А вот Италии, Англии , Германии 0+0. А вот Франции тоже 0+0 с игры.
Отбор к Евро2020: Люксембург Литва
Отбор к ЧМ2022: Люксембург Азербайджан
Отбор к ЧМ2018: Фареры Андорра Латвия!!! (вообще малина)
и всё а таком же духе.
ну реально, князь Люксембургский все таки.
А Роналду 33.
А потом легендарный камбек, 65 у Месси и 60 у Роналду.
Сможет кто либо отыграться от 3:33 на 65:60???? Никто никогда.