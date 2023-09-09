Роналду не сыграет с Люксембургом из-за перебора желтых: две за симуляции, одна за попадание шипами в лицо Дубравке. Португалец забивает этой сборной чаще всего

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная Словакии по футболу дисквалификации сборная Люксембурга по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд квалификация Евро-2024 Футбол

Криштиану Роналду получил 3-ю карточку в отборе Евро и не сыграет с Люксембургом.

Нападающий сборной Португалии получил желтую карточку в матче квалификации Евро-2024 со Словакией (1:0) за попадание шипами в лицо вратарю Мартину Дубравке.

Два предыдущих предупреждения форвард «Аль-Насра» получил за симуляции в матчах с Исландией и Люксембургом.

Из-за перебора желтых карточек Роналду пропустит игру с Люксембургом 11 сентября.

Примечательно, что Криштиану забивает Люксембургу чаще всего из сборных – 11 голов.

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42 комментария

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Человек1991
С люксами было 2 позорные симуляции, и должна была быть красная, сегодня очевиднейшая красная карточка , Роналду промазал по мячу и потом явно не успевал к мячу , и двумя ногами шипами в подкате заехал в шею и в лицо вратарю . Был бы другой игрок была бы моментальная красная и дисквалификация на 3 матча . Вар и судейка позорище. Вообще Роналду один из самых грязных игроков в истории футбола , 1000 ! симуляций в карьере , 150-200 грязных специальных и исподтишка ударов , должно было быть 200-300 красных , но у него всего 10-15.
+44
-8
+36
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Моутиньо оформляет 40
Люксембург админресурс врубил
+20
-1
+19
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rigobersong
Но ничего, там впереди еще Лихтенштейн с 203го места рейтинга Фифа из 210ти!:)) Там то роналду покажет хейтерам мастер класс!:))💪💪💪
+22
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+14
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clausevenzzz
С января 2018 года:
🇦🇷 Лео Кинг:
Штрафные удары - 31
Пенальти - 31

🇵🇹 Роналду
Штрафные удары - 4
Пенальти - 69
PIUUU
+18
-6
+12
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иц а мен
Ответ Моутиньо оформляет 40
Люксембург админресурс врубил
эх такой соп пропадет для шакальства, жалко кринжа
+11
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rigobersong
Ответ Человек1991
С люксами было 2 позорные симуляции, и должна была быть красная, сегодня очевиднейшая красная карточка , Роналду промазал по мячу и потом явно не успевал к мячу , и двумя ногами шипами в подкате заехал в шею и в лицо вратарю . Был бы другой игрок была бы моментальная красная и дисквалификация на 3 матча . Вар и судейка позорище. Вообще Роналду один из самых грязных игроков в истории футбола , 1000 ! симуляций в карьере , 150-200 грязных специальных и исподтишка ударов , должно было быть 200-300 красных , но у него всего 10-15.
Позорище!:)) Хотя после того как его не закрыли за то, что избил ребенка аутиста, ничему уже не стоит удивляться:))
+15
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+9
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Человек1991
Граф Люксембургский Кринжиану Пеналду )) 13 игр против Люксов , 11 голов , но из них 3 левейших пенальти , 3 гола с офсайдов, 3 в пустые. ))
+14
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rigobersong
Ответ Leon Betov
До 2011 посчитай теперь штрафные
Что там считать процент реализации 10% у Месси, 5% у Кринжа.

650 ударов на 65 голов у Месси

1200 у Кринжа на 60:))
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Sabibur
позорный Кринж ! опять налажал этот симулянт .
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Этот Райола хочет денег
Ну это бесчеловечно вообще то, сердца у дисциплинарного комитета нет! Если еще и на матч с Лихтенштейном не позволят выйти почти сорокалетнему перспективному юноше, федерации футбола Португалии надо объявлять бойкот европейским бюрократам!)
+6
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rigobersong
Ответ Человек1991
Граф Люксембургский Кринжиану Пеналду )) 13 игр против Люксов , 11 голов , но из них 3 левейших пенальти , 3 гола с офсайдов, 3 в пустые. ))
Награды Роналду:

Орден Заслуг Великого Герцогства Люксембургского🇱🇺

Орден заслуг княжества Лихтенштейн 🇱🇮

Орден трех звезд Латвии 🇱🇻

Орден государственного герба🇪🇪

Орден Витаутаса Великого 🇱🇹
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Sabibur
Бруну опять тащит сборную , пока один бедуинский баласт мешает ей .
+5
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Football King
Как жаль, ведь это покер. Люксембург это его любимый клиент, он 12 голов забил этой сборной в 5 матчах.
А вот Италии, Англии , Германии 0+0. А вот Франции тоже 0+0 с игры.
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Станислав Л
Ответ Artem Piatkov
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забыл дописать - нырнул, как обычно
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Диер Ташкент
Две за симуляции..)))
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svft
вот это подстава! так и сломать человека можно!!
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Анатолий Magicbrain
Где то разом выдохнули 645 тысяч люксембуржцев.
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atomio
Ответ rigobersong
Но ничего, там впереди еще Лихтенштейн с 203го места рейтинга Фифа из 210ти!:)) Там то роналду покажет хейтерам мастер класс!:))💪💪💪
так я и говорю, возьмите последние отборы к Евро и ЧМ, у босяка с Мадейры в группе всегда минимум 2 команды любителей-садовников, на которых он все эти 20 лет набивает стату. К примеру:

Отбор к Евро2020: Люксембург Литва
Отбор к ЧМ2022: Люксембург Азербайджан
Отбор к ЧМ2018: Фареры Андорра Латвия!!! (вообще малина)

и всё а таком же духе.
ну реально, князь Люксембургский все таки.
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Football King
Ответ Leon Betov
До 2011 посчитай теперь штрафные
В 2011 у Месси 3 гола со штрафного, так как не он бил штрафные.
А Роналду 33.
А потом легендарный камбек, 65 у Месси и 60 у Роналду.
Сможет кто либо отыграться от 3:33 на 65:60???? Никто никогда.
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Anton Kortenko
Ответ иц а мен
вероломно напал и оставил психологическую травму и так несчастного ребенка
с чего вы взяли что он несчастный?
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Hrachya Gyulumyan
А нельзя перенести наказание на другой матч ? ))
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Anton Kortenko
Ответ иц а мен
А ты подумай
потому что так решил иц а мен,
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иц а мен
Ответ Anton Kortenko
с чего вы взяли что он несчастный?
А ты подумай
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Максим Кутузов
Представляю как он себя сейчас чувствует.. Даже жалко, что так легко стату набить не сможет
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KiNG_K
Ответ Моутиньо оформляет 40
Люксембург админресурс врубил
у Люксембурга, кстати, три победы подряд. сегодня исландцев хлопнули, а до этого боснийцев в гостях
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