Роналду не сыграет с Люксембургом из-за перебора желтых: две за симуляции, одна за попадание шипами в лицо Дубравке. Португалец забивает этой сборной чаще всего

Криштиану Роналду получил 3-ю карточку в отборе Евро и не сыграет с Люксембургом.

Нападающий сборной получил желтую карточку в матче квалификации Евро-2024 со Словакией (1:0) за попадание шипами в лицо вратарю Мартину Дубравке.

Два предыдущих предупреждения форвард « » получил за симуляции в матчах с Исландией и Люксембургом.

Из-за перебора желтых карточек пропустит игру с 11 сентября.

Примечательно, что Криштиану забивает Люксембургу чаще всего из сборных – 11 голов.

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