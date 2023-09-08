КХЛ. СКА в гостях у «Локомотива», «Нефтехимик» примет ЦСКА, «Ак Барс» против «Куньлуня»

Теги Ак Барс ЦСКА Локомотив Нефтехимик СКА Витязь Трактор Спартак Торпедо результаты матчей Динамо Минск КХЛ Адмирал Куньлунь Ред Стар Хоккей

Сегодня пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

СКА сыграет с «Локомотивом» на выезде, ЦСКА – с «Нефтехимиком», «Ак Барс» примет «Куньлунь». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Витязь – Трактор
Дата проведения
8 сентября, 19.00, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Локомотив – СКА
Дата проведения
8 сентября, 19.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

 

Ак Барс – Куньлунь
Дата проведения
8 сентября, 19.00, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Торпедо – Динамо Минск
Дата проведения
8 сентября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

 

Спартак – Адмирал
Дата проведения
8 сентября, 19.30, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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IgorIgor51
Йозе Марино проверь лёд перед игрой чтобы не было отмазок
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