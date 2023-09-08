КХЛ. СКА в гостях у «Локомотива», «Нефтехимик» примет ЦСКА, «Ак Барс» против «Куньлуня»
Сегодня пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.
СКА сыграет с «Локомотивом» на выезде, ЦСКА – с «Нефтехимиком», «Ак Барс» примет «Куньлунь».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 8 сентября, 19.00, «Балашиха-Арена»
- Дата проведения
- 8 сентября, 19.00, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 8 сентября, 19.00, «Татнефть-Арена»
- Дата проведения
- 8 сентября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 8 сентября, 19.30, «ДС Мегаспорт»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Календарь Фонбет Чемпионата КХЛ
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