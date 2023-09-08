Ямаль – самый молодой автор гола за сборную Испании. Он забил Грузии в возрасте 16 лет и 57 дней

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу сборная Грузии по футболу рекорды квалификация Евро-2024 Гави Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании.

Вингер «Барселоны» забил за национальную команду в матче квалификации Евро-2024 с Грузией (7:1, второй тайм).

Ямаль забил в возрасте 16 лет и 57 дней – никто в сборной Испании не делал этого, будучи моложе. Ламин побил рекорд одноклубника Гави, который забил за национальную команду в возрасте 17 лет и 304 дней.

Этот матч стал дебютным для Ямаля за Испанию. Он побил рекорд Гави, став самым молодым игроком в истории сборной.

Статистику Ламина можно найти здесь.

Ямаль в 16 лет сыграл за сборную Испании – и сразу забил! Сбросил год с рекорда Гави

Кто такой Ламин Ямаль?

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

69 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JuVero
Это, скорее всего, рекорд на века))
+77
-4
+73
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
falkao2013
Парень с первых же матчей стал оправдывать доверие к себе. Удачи в дальнейшем и без травм конечно.
+35
-3
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JuVero
Ответ Konstantin Frolov
Комментарий удален пользователем
причем тут Фати? если рекорд у Гави был.
+31
-3
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bazilic
Ответ rigobersong
Забавно конечно что на взрослом уровне он забил быстрее за Испанию, чем за Барселону, что как бэ намекает нам на уровень соперников в Ла Лиге и в отборе к Евро:))
Так Роналду свои рекорды и ставил)
+33
-8
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GuruFutbola
Спасибо добродушному Усману Дембеле, за понимание, что уже не тянет уровень топ клуба и решение освободить свое место Ла Масийскому юному доминатору)
+30
-8
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Очередной мегаталант Ла Масии вписал свое имя в историю сборной!:) Как бы карьера у парня не сложилось, никто это достижение у него не заберет!:)💪🇪🇦
+35
-14
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Flow market Victor Mercedes
Красавчик! Осталось забить победный в финале ЛЧ в 16 лет и 215 дней) 😎
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Когда Гави побил рекорд думал это надолго, но другой мегаталант из Ла Масии опередил всех.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Забавно конечно что на взрослом уровне он забил быстрее за Испанию, чем за Барселону, что как бэ намекает нам на уровень соперников в Ла Лиге и в отборе к Евро:))
+17
-10
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
falkao2013
Ответ Shuller18
Комментарий скрыт
Ты определись уже) Неделю назад у тебя и у Ямала агенты классно работали)
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Автомобилист Зажопинск
Ответ rigobersong
Забавно конечно что на взрослом уровне он забил быстрее за Испанию, чем за Барселону, что как бэ намекает нам на уровень соперников в Ла Лиге и в отборе к Евро:))
ну как будто Барселона никогда никого 7-1 не обыгрывала в Ла лиге
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ISkO
Главное чтобы берегли паренька. У него организм и кости в этом возрасте все таки еще в процессе развития.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rumov
Сборная грузии должна существовать? Ах да, они нассали продают.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бронислав Каминский
Ответ Shuller18
Комментарий скрыт
Ты неделю назад писал,что Ямал - это агентское лобби)))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Пузырёв
Самый молодой игрок забил самый молодой гол, можно только порадоваться за парня! И запомнить его имя и фамилия на будущее.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Дустов
Барселона воспитала новую звёзду. Лучшая школа
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
v.belorussky
Главное, чтобы не перенапрягли парня. В столь юном возрасте перегореть можно так же быстро, как и воспламениться.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anton Tsybulsky
Очередной голдэн бой из Барсы.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bazilic
Очередной бриллиант из Ла Масии - лучшей футбольной школы мира
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экспертное мнение
Ответ JuVero
Это, скорее всего, рекорд на века))
Как будто Гави играл в прошлом веке.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
иц а мен
а как не везло в матчах барселоны, знали бы вы, штанги, перекладины, жесть как жалко
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bazilic
Ла Масия как всегда поставляет топов для сборной
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GuruFutbola
У зураба сегодня траур, мало того, что грузию поимели, так и Ямал показал бревну хоселу в какую сторону бить по мячу)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Миндовг
Ответ rigobersong
Забавно конечно что на взрослом уровне он забил быстрее за Испанию, чем за Барселону, что как бэ намекает нам на уровень соперников в Ла Лиге и в отборе к Евро:))
Так какой тогда уровень команд из ЮА, если Германия, которая 50 лет не может на Евро победить, также семерку закидывает в гостях в Бразилии, флагману Южной Америки?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AlexMa1n888
Ответ Konstantin Frolov
Комментарий удален пользователем
Фати забил свой первый за сборную в 17, когда ему практически исполнилось 18, этому же только 2 месяца назад 16 исполнилось
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий