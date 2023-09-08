Ямаль – самый молодой автор гола за сборную Испании. Он забил Грузии в возрасте 16 лет и 57 дней

Ламин Ямаль стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании.

Вингер «Барселоны» забил за национальную команду в матче квалификации Евро-2024 с Грузией (7:1, второй тайм).

Ямаль забил в возрасте 16 лет и 57 дней – никто в сборной Испании не делал этого, будучи моложе. Ламин побил рекорд одноклубника Гави, который забил за национальную команду в возрасте 17 лет и 304 дней.

Этот матч стал дебютным для Ямаля за Испанию. Он побил рекорд Гави, став самым молодым игроком в истории сборной.

Статистику Ламина можно найти здесь.

Ямаль в 16 лет сыграл за сборную Испании – и сразу забил! Сбросил год с рекорда Гави

Кто такой Ламин Ямаль?

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