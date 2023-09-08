Игроки «МЮ» не сочувствуют Санчо, они недовольны его постом после слов тен Хага. Футболисты уважают жесткую позицию тренера

Футболисты «Манчестер Юнайтед» не поддерживают Джейдона Санчо.

После матча 4-го тура против «Арсенала», в заявку на который Санчо не был включен, Эрик тен Хаг объяснил свое решение тем, что Джейдон не впечатлил его на тренировках.

В ответ полузащитник выступил с заявлением в соцсетях, обвинив главного тренера «МЮ» в несправедливом отношении: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен».

По данным источника ESPN, в раздевалке «МЮ» Санчо мало кто сочувствует: «Игроки уже достаточно натерпелись от него».

Футболисты принимают и уважают жесткую позицию Тен Хага, поскольку она распространяется на всех членов команды без исключения, независимо от их статуса, и реакция Санчо вызвала неприятие в раздевалке, причем она не была встречена с удивлением.

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