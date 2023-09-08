Игроки «МЮ» не сочувствуют Санчо, они недовольны его постом после слов тен Хага. Футболисты уважают жесткую позицию тренера
Футболисты «Манчестер Юнайтед» не поддерживают Джейдона Санчо.
После матча 4-го тура АПЛ против «Арсенала», в заявку на который Санчо не был включен, Эрик тен Хаг объяснил свое решение тем, что Джейдон не впечатлил его на тренировках.
В ответ полузащитник выступил с заявлением в соцсетях, обвинив главного тренера «МЮ» в несправедливом отношении: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен».
По данным источника ESPN, в раздевалке «МЮ» Санчо мало кто сочувствует: «Игроки уже достаточно натерпелись от него».
Футболисты принимают и уважают жесткую позицию Тен Хага, поскольку она распространяется на всех членов команды без исключения, независимо от их статуса, и реакция Санчо вызвала неприятие в раздевалке, причем она не была встречена с удивлением.
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Тен Хаг же наоборот всячески всегда помогал этому игроку. Нанимал для него психологов в прошлом сезоне, о чем почему то все тут забыли внезапно 😂🤦🏻♂️ Я на стороне тренера в этой ситуации
Когда они пришли за евреями - я молчал
Когда они пришли за мной - сказать было уже некому
Без него и с "лучшим" игроком 6-е место, с ним 3-е место!