Игроки «МЮ» не сочувствуют Санчо, они недовольны его постом после слов тен Хага. Футболисты уважают жесткую позицию тренера

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия ESPN Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Футболисты «Манчестер Юнайтед» не поддерживают Джейдона Санчо.

После матча 4-го тура АПЛ против «Арсенала», в заявку на который Санчо не был включен, Эрик тен Хаг объяснил свое решение тем, что Джейдон не впечатлил его на тренировках.

В ответ полузащитник выступил с заявлением в соцсетях, обвинив главного тренера «МЮ» в несправедливом отношении: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен».

По данным источника ESPN, в раздевалке «МЮ» Санчо мало кто сочувствует: «Игроки уже достаточно натерпелись от него».

Футболисты принимают и уважают жесткую позицию Тен Хага, поскольку она распространяется на всех членов команды без исключения, независимо от их статуса, и реакция Санчо вызвала неприятие в раздевалке, причем она не была встречена с удивлением.

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

Материалы по теме

80 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Street Fighter
Ну естественно, потому что Тен Хаг-то прав. Джейдон играет в Манчестер Юнайтед , а не в Болтоне. Высокие требования. Если тренер говорит, что ты недостаточно хорош, значит ты недостаточно хорош. Что-то когда Санчо выходит на поле, мы не видели какой-то прям феерии с его стороны. Может это потому, что действительно игрок не так крут как он сам думает?

Тен Хаг же наоборот всячески всегда помогал этому игроку. Нанимал для него психологов в прошлом сезоне, о чем почему то все тут забыли внезапно 😂🤦🏻‍♂️ Я на стороне тренера в этой ситуации
+59
-10
+49
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
teengoo
И это правильно
+40
-6
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
charly001
Так у него такая зарплата , что ему завидовать должны а не сочувствовать
+26
-5
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Street Fighter
Ответ Борис Энгельгардт
Комментарий скрыт
Команда идёт на 12-м месте после 4-го тура, а не 38-го. И команда шла на 20-м месте после двух туров год назад, если что. И что в итоге? МЮ — третья команда лиги по итогам сезона
+25
-6
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
paprikman
А как же так? Местные эксперты уже заявили, что Тен Хаг потерял раздевалку, и вообще он физрук с завышенным эго, который утверждается за счет бедного Санчо. А тут оказывается никто не поддержал игрока, публично вступившего в конфликт с главным тренером. Не может быть!
+22
-7
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eden Hazard
Ответ charly001
Так у него такая зарплата , что ему завидовать должны а не сочувствовать
так потому и не сочувствуют)))
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Константин Никитин
во первых все видят отношение Санчо к тренировкам и понимают что Тен Хаг имел ввиду в своём интервью. во вторых дисциплина очень важна и все строгие правила должны распространяться на всех одинаково. ещё САФ говорил что никогда игрок не должен быть выше тренера. он там босс, он решает как и кто тренируется, как питается, кто играет и прочее. да и с такой зп как у Санчо грех жаловаться. Вон Гарначо в разы меньше получает, зато пользу приносит. в отличии от Джейдона
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Street Fighter
Ответ madaev
Так тренер устраивать когда начнет ?
А ты фанат МЮ? Если да, то мне непонятно, как тебя не устраивает третье место в АПЛ и выигранный трофей в прошлом сезоне.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ilya Chistyakov
Ответ teengoo
И это правильно
Вообще, когда появляются такие новости, это означает начало конца для гт в команде
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Romanian_Daddy
Ответ Адиль Бекет
Строгость и дисциплина правильное дело. Но Антони неужели так хорош, что лучше чем Санчо? И почему Тен Хан не пробует Санчо на правом фланге. В Дортмунде кажется это была его позиция и, он там и прославился. Почему Пеллистри, которого боятся защитники, не играет в старте? Если дать ему больше практики, то мы завтра забудем про Антони.
Потому что Антони работяга и всегда дорабатывает в защите, а не ходит пешком по полю.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Street Fighter
Ответ Борис Энгельгардт
куда этот трофей засунуть? кубок лиги охренеть, сейчас зарыдаю от счастья команда из себя ничего не представляет, едет на голос классе исполнителей и если у Рэшфорда настроение хорошее, игры ноль! хуже не придумаешь
3-е место и выигранный кубок лиги — это факт, который не оспорить. А вот то, что написал ты — это всего лишь твое максимально субъективное мнение, да ещё и ничем не аргументированное.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Muhammad Juraev
Бедному тен Хагу уже нельзя ничего говорить игроку, который его не устраивает, а то фанаты фрукта накинутся на него
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
masterwolw
Когда они пришли за поляками - я молчал
Когда они пришли за евреями - я молчал
Когда они пришли за мной - сказать было уже некому
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Street Fighter
Ответ кэпко
А Антони настолько крут? Как должен чувствовать себя игрок, если приходит Тен Хаг и покупает на твою позицию спиннера за 100кк и начинает затыкать тобой дыры? Санчо купили Рыбаку, которого тут же уволили. Затем чехарда с тренерами. А потом купили Спиннера и строят игру МЮ через левый фланг на Рэшфорда. В какой момент должен был заиграть Санчо?
Фернандеша тоже купили рыбаку, и португалец сразу адаптировался. Всё зависит от самого игрока. От его трудолюбия, желания, рвения и психологической устойчивости
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OtVeRtka1337
Ответ Борис Энгельгардт
Комментарий скрыт
дело не в тренерской мысли, а в психологии. когда 10 хагов тренировал аякс, где были одни молодые, голодные, которые ему в рот смотрели - он рвал лч. пришел в мю и то тут, то там видел в себе сомнение. вот и результата нет. дело времени
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Muhammad Juraev
Ответ madaev
Так тренер устраивать когда начнет ?
А что тебя не устраивает?!
Без него и с "лучшим" игроком 6-е место, с ним 3-е место!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Адиль Бекет
Строгость и дисциплина правильное дело. Но Антони неужели так хорош, что лучше чем Санчо? И почему Тен Хан не пробует Санчо на правом фланге. В Дортмунде кажется это была его позиция и, он там и прославился. Почему Пеллистри, которого боятся защитники, не играет в старте? Если дать ему больше практики, то мы завтра забудем про Антони.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jexOn
Ответ кэпко
Побуду адвокатом Санчо. Первое. Его покупали Сульшеру, которого сразу уволили. Затем чехарда с тренерами, раздрай в игре. Минус сезон. Затем пришёл Тен Хаг и тут же купил на позицию Санчо спиннера за 100кк, а Санчо стал затыкать дыры на поле. Как должен чувствовать себя игрок в данном случае? Минус мотивация. Второе. Вся игра топаря Тен Хага это кинуть заброс на ЛЕВЫЙ фланг Рэшфорда. Никакой позиционки, никакой игры через правый фланг. Ну и как в таких обстоятельствах должен был раскрыться Санчо?
Тут нельзя критиковать тен Хага, сразу можно получить кучу минусов, но вам поставлю плюс. Тен Хаг так и не научил команду позиционно атаковать.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a2wai
Ответ Мирзоанис Якубов
Кажется, мой любимый "Манчестер Юнайтед" снова обретает своё славное имя. Теперь я узнаю клуб, где принципы и дисциплина всегда были превыше понтов, закидонов и истерики. Эрику - респектище! Про Санчо, как и про холодильник, забудем как страшный сон. Точнее, как провальный трансфер
В сравенении с Санчо холодильник хотя бы не ведет себя как последняя скотина.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Диер Ташкент
Ответ кэпко
А Антони настолько крут? Как должен чувствовать себя игрок, если приходит Тен Хаг и покупает на твою позицию спиннера за 100кк и начинает затыкать тобой дыры? Санчо купили Рыбаку, которого тут же уволили. Затем чехарда с тренерами. А потом купили Спиннера и строят игру МЮ через левый фланг на Рэшфорда. В какой момент должен был заиграть Санчо?
Санчо получает свой шанс. А когда выходит выхлопа не лучше чем у того же Антони
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Street Fighter
Ответ Фанат спорта01
ох уж этот великолепный трофей кубка лиги который САФ за трофей не считал.
Ну , а я и не говорю, что МЮ ЛЧ выиграл. Но трофей есть трофей. Первый с 2017, кстати. У команды 6 лет и таких трофеев не было
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sliva
Конечно так там же пол Аякса его времен)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sliva
Конечно так там же пол Аякса его времен)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Today I feel Qatari
Онана, Антони, Лисандро, Эриксен, Хойлунд, Маласия и прочие притащенные в клуб голландским шарлатаном будут всегда поддерживать его за то, что он по блату пристроил их на такую жирную зп в популярный клуб. В чем тут новость? В том что 7хаг набрал полную раздевалку своих любимчиков? Ну окей, это и до этого все знали. А вот когда эта раздевалка начнет показывать хороший футбол, за который МЮ заплатил полмиллиарда денег, вот в чем главный вопрос к лысому
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
The Sun
какие то новости из фмки)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий