Джокович третий раз в карьере вышел в финал на всех ТБШ в сезоне

победил Бена Шелтона в полуфинале US Open – 6:3, 6:2, 7:6(4).

Джокович провел 100-й матч на турнире. Больше только у (103) и (115).

Джокович – трехкратный чемпион US Open. Он вышел в финал 10-й раз.

Серб третий раз в карьере сыграет в финале всех ТБШ сезона (2015, 2021). В целом для него это будет 36-й финал на «Больших шлемах», он обновил свой же рекорд.

На пути к финалу он отдал два сета: оба – в третьем круге.

За 24-й титул ТБШ Джокович поборется с или .

Джокович суров – разобрал юного Шелтона в 1/2 US Open, да еще и празднование его спародировал

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе