Джокович третий раз в карьере вышел в финал на всех ТБШ в сезоне

Теги Роджер Федерер Новак Джокович US Open ATP Джимми Коннорс Теннис

Новак Джокович победил Бена Шелтона в полуфинале US Open – 6:3, 6:2, 7:6(4).

Джокович провел 100-й матч на турнире. Больше только у Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (115).

Джокович – трехкратный чемпион US Open. Он вышел в финал 10-й раз.

Серб третий раз в карьере сыграет в финале всех ТБШ сезона (2015, 2021). В целом для него это будет 36-й финал на «Больших шлемах», он обновил свой же рекорд.

На пути к финалу он отдал два сета: оба – Ласло Дьере в третьем круге.

За 24-й титул ТБШ Джокович поборется с Даниилом Медведевым или Карлосом Алькарасом.

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33 комментария

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Buharoid
Ответ blancheTheRocket
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Шелтон осознанно ведёт себя как напыщенный петушок-рэпер. Так пусть ловит ответку, когда сливает.
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Iva_Nova
Эпично! :)
С финалом нас, джокофаны!
+17
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+14
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Dalakop
Батя
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haiden
Очень жаль конечно, что не удалось выиграть Уимблдон и собрать , возможно , большой шлем , но имеем , что имеем. Заруба в финале будет невероятной..
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Syndycate
Ответ blancheTheRocket
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Слишком душно друг, подкол был ржачным)
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Alex Morhan
Ответ blancheTheRocket
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Это сказки, как обычно. Посмотрите финал Берси с Руне, финал Уима с Карлосом, финал ЮСО-2021 с Медведевым, и вообще поведение после игр при поражениях. А теперь посмотрите реакции Роджера при поражениях тому же Новаку. Или почитайте, что и в каком количестве он говорил про 20-летнего Джоковича.
+9
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Marik5
С победой Новака, ураааааа!!!!!!!
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Groznyi2024
Однозначно лучший игрок в теннис за всю историю. Посмотрим, что покажет Алькарас к 35 годам
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Евгений Птицын
Сравнялся по этому показателю с Федерером (тот выходил во все 4 финала ТБШ в 2006, 2007 и 2009). Также, конечно, во все 4 финала ТБШ в 1969 выходил Лэйвер, который оформил в том году календарный Большой Шлем. Больше таким достижением в Открытой Эре не может похвастаться никто.
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Михаил Пензяк
Жест с трубкой в 36 лет и 4 финала ТБШ за год. Сильно подколол Джокович этого Бэна)). А по делу: Джокович повторил достижение Федерера 3 года по 4 выхода в финал ТБШ. Роджер в 06 и 07 проиграл только Надалю Ролан Гаррос, в 09 Австралию Надалю и ЮС Дель Потро. Новак в 15 проиграл Вавринке Ролан Гаррос, в 21 Медведеву ЮС. В этом году Уимблдон Алькарасу. Мощно Новак после 30 лет играет. Очень мощно.
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zzzeeerrrooo
В следующем году будет очередной поход за календарным , Ноле в полном порядке
+6
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Alex__S
Ответ ДжоНов
На соломона михоэлса похож этот беня шелтонов. Одной нации с соней кениной.
Не самый корректный комментарий... Надеюсь, лично с Вами не случится того, что произошло с С. Михоэлсом.
+6
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Crestbook
Ответ blancheTheRocket
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Напротив, потроллить это святое! Джоколайк, подписка, репост!
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Вегетарианец_
Остался последний шаг - он трудный самый.
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Lanapiano
Удачи и победы в финале!
+3
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Alex Morhan
Ответ Istianoff
Енот ненавидел всех кому проигрывал.
Не без этого, наверное, но с Новаком трилогия с матч-боллами, там особенное)
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haiden
Ответ zzzeeerrrooo
В следующем году будет очередной поход за календарным , Ноле в полном порядке
ОИ бы забрать, календарный очень сложно с живым Карасем
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NEO99
Ответ Хозяин патриотов
Нет, календарный будет уже в этом году. Одна победа осталась.
Кто-то не смотрел Уимблдон.
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Lapo Elkann
Маэстро
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AF007
Ответ Евгений Птицын
Сравнялся по этому показателю с Федерером (тот выходил во все 4 финала ТБШ в 2006, 2007 и 2009). Также, конечно, во все 4 финала ТБШ в 1969 выходил Лэйвер, который оформил в том году календарный Большой Шлем. Больше таким достижением в Открытой Эре не может похвастаться никто.
Надалька нервно сплакнул
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Istianoff
Ответ Alex Morhan
Это сказки, как обычно. Посмотрите финал Берси с Руне, финал Уима с Карлосом, финал ЮСО-2021 с Медведевым, и вообще поведение после игр при поражениях. А теперь посмотрите реакции Роджера при поражениях тому же Новаку. Или почитайте, что и в каком количестве он говорил про 20-летнего Джоковича.
Енот ненавидел всех кому проигрывал.
+1
0
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brace
Достойное достижение.
Хорошо бы Медведев дальше прошел.
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берде
Ответ Buharoid
Шелтон осознанно ведёт себя как напыщенный петушок-рэпер. Так пусть ловит ответку, когда сливает.
Тогда Джок его задиссил, получается)
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Metaphrast
Ответ Евгений Птицын
Сравнялся по этому показателю с Федерером (тот выходил во все 4 финала ТБШ в 2006, 2007 и 2009). Также, конечно, во все 4 финала ТБШ в 1969 выходил Лэйвер, который оформил в том году календарный Большой Шлем. Больше таким достижением в Открытой Эре не может похвастаться никто.
У Лейвера два шлема, что подразумевает два выхода во все 4 финала в календарном году
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ДжоНов
Ответ Iva_Nova
Эпично! :) С финалом нас, джокофаны!
Спасибо, Иванова. Ещё б финал не прос-ть.
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