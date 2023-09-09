Джокович третий раз в карьере вышел в финал на всех ТБШ в сезоне
Новак Джокович победил Бена Шелтона в полуфинале US Open – 6:3, 6:2, 7:6(4).
Джокович провел 100-й матч на турнире. Больше только у Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (115).
Джокович – трехкратный чемпион US Open. Он вышел в финал 10-й раз.
Серб третий раз в карьере сыграет в финале всех ТБШ сезона (2015, 2021). В целом для него это будет 36-й финал на «Больших шлемах», он обновил свой же рекорд.
На пути к финалу он отдал два сета: оба – Ласло Дьере в третьем круге.
За 24-й титул ТБШ Джокович поборется с Даниилом Медведевым или Карлосом Алькарасом.
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А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
С финалом нас, джокофаны!
Хорошо бы Медведев дальше прошел.