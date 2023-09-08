Фетисов о дискриминации российского спорта: «Она началась с ОИ-1952, холодная война СССР и США. В матчах сборной за рубежом всегда были болеющие против нас»

Вячеслав Фетисов высказался касательно дискриминации российского спорта.

МОК до сих пор не принял решение по допуску России на Олимпиаду-2024.

– Когда началась дискриминация российского спорта на международной арене?

– Она началась давно, на моей памяти – с Олимпиады 1952 года в Хельсинки, когда, по сути, началась холодная война между СССР и США.

Я всю свою спортивную карьеру играл во время этого противостояния двух государств. В матчах сборной нашей страны за рубежом на стадионах всегда были люди, которые болели против нас.

Это обычная история, когда болеют против сильных. Но руководство мирового спорта никогда себе не позволяло такого – закрыть Игры для наших спортсменов.

Это началось, думаю, когда мы подставились с допинговыми делами. Это нужно, в общем-то, признать. Иначе бы у наших недоброжелателей было меньше шансов проводить все эти манипуляции, – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Государственной думы .