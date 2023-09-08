Фетисов о дискриминации российского спорта: «Она началась с ОИ-1952, холодная война СССР и США. В матчах сборной за рубежом всегда были болеющие против нас»

Теги Вячеслав Фетисов допинг сборная СССР Государственная дума олимпийский хоккейный турнир Политика Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался касательно дискриминации российского спорта.

МОК до сих пор не принял решение по допуску России на Олимпиаду-2024.

– Когда началась дискриминация российского спорта на международной арене?

– Она началась давно, на моей памяти – с Олимпиады 1952 года в Хельсинки, когда, по сути, началась холодная война между СССР и США.

Я всю свою спортивную карьеру играл во время этого противостояния двух государств. В матчах сборной нашей страны за рубежом на стадионах всегда были люди, которые болели против нас.

Это обычная история, когда болеют против сильных. Но руководство мирового спорта никогда себе не позволяло такого – закрыть Игры для наших спортсменов.

Это началось, думаю, когда мы подставились с допинговыми делами. Это нужно, в общем-то, признать. Иначе бы у наших недоброжелателей было меньше шансов проводить все эти манипуляции, – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов.

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43 комментария

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Артем Зырянов
"В матчах сборной нашей страны за рубежом на стадионах всегда были люди, которые болели против нас".

Зато в Москве на играх с США и Канадой советские болельщики от души болели за соперников.
+66
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+65
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Alexey Drugov
Вот это да, болеют против команды соперника. Какой ужас!
+37
-1
+36
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Damien King
"В матчах за рубежом всегда были люди, которые болели против нас"
Да, вроде таких людей называют болельщиками противоположной команды. У Славика деменция уже совсем?
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Vladislav Zhalobkevich
Да-да-да.
Написание альтернативной истории идёт полным ходом. И какая память у Фетисова в 1952 году? Его тогда даже в проекте не было.
+26
-3
+23
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Daishi
Ответ Vladislav Zhalobkevich
Да-да-да. Написание альтернативной истории идёт полным ходом. И какая память у Фетисова в 1952 году? Его тогда даже в проекте не было.
В точку, тогда не только никакого Фетисова не было, но и никакого российского спорта в помине..)
+19
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ЦСКА1960
И печенеги нас дискриминировали, и половцы ...
+14
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mr.Big
Да ладно, все прекрасно понимают под чью дудку пляшешь, ещё скажи, что в НХЛ зарплату в рублях получал)))
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Dmitriy Racheev
К славику маразм подкатывает раньше срока, хотя он и по голове получал чаще многих
+7
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Сергей Орлов
Слава совсем иго-го.
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Rjbson
Когда за долларами за океан поехал по другому пел.
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Влад Кабалов
Наш уважаемый Вячеслав Александрович иногда стал по своим рассуждениям приближаться к Кожевникову. То ли что- то вместе употребляют, то ли рецептами делятся.
+4
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Олег Кузнецов
Ответ Артем Зырянов
"В матчах сборной нашей страны за рубежом на стадионах всегда были люди, которые болели против нас". Зато в Москве на играх с США и Канадой советские болельщики от души болели за соперников.
Фетисов на двух стульях. Болеет за Отчизну в РФ и болеет за свою недвигу и американское гражданство в США. Лицемер и конформист.
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AaA
Час зачатья я помню неточно -
Значит, память моя однобока. (В.С Высоцкий)
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Феномен Фетисова. Он не только до мельчайших подробностей помнит все детали своего зачатия,.но и то, что было "на его памяти" за шесть(!) лет до этого момента.
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БезызбежноНаКрасный
Непонятно только, зачем же Вячеслав Александрович так отчаянно рвался в НХЛ, если там враги?
Это же эпичная "история преодоления преград" была.
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гога11
Странно было бы если бы нас похвалили за допинговые дела, а началась "дискриминация" не в 1952 году, а ровно 70 лет спустя.
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Andrewxyz
Пятница, Славутич на расслабоне)
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Водяра
Фетисов о том как увёл жену у лучшего друга: «Это началось с ОИ-1952, холодная война СССР и США.»
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Heretic199
«Весь мир против нас!», «нас никто не любит!»
А за что?
Всего-то с 1917 года твердили о необходимости разрушить мир капитала и построить во всем мире коммунизм
И они ещё смели болеть против нас
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PolarBear
Так болели против вас, что стоя аплодировали после матча и Третьяку, и Харламову и всей сборной.
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lakers
Корявое какое-то у него интервью, может плохой перевод с английского ? :))
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Костя Кот
славик🤡
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берде
Вот же бедолага, пришлось ему купаться в лучах славы русофобской публики и грязных зелёных бумажках!!! Героя России этому господину!
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R Kukhov
И поехал Славик шпионить к этим анти болельщикам
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Dr. Heisenberg
А против вас нельзя никому болеть? Это признак дискриминации? Совсем уже крыша поехала на почве величия вечно встающих с колен.
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Hitgoe Himgob
Ответ Олег Кузнецов
Фетисов на двух стульях. Болеет за Отчизну в РФ и болеет за свою недвигу и американское гражданство в США. Лицемер и конформист.
На двух бутылках он
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