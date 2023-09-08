Фетисов о дискриминации российского спорта: «Она началась с ОИ-1952, холодная война СССР и США. В матчах сборной за рубежом всегда были болеющие против нас»
Вячеслав Фетисов высказался касательно дискриминации российского спорта.
МОК до сих пор не принял решение по допуску России на Олимпиаду-2024.
– Когда началась дискриминация российского спорта на международной арене?
– Она началась давно, на моей памяти – с Олимпиады 1952 года в Хельсинки, когда, по сути, началась холодная война между СССР и США.
Я всю свою спортивную карьеру играл во время этого противостояния двух государств. В матчах сборной нашей страны за рубежом на стадионах всегда были люди, которые болели против нас.
Это обычная история, когда болеют против сильных. Но руководство мирового спорта никогда себе не позволяло такого – закрыть Игры для наших спортсменов.
Это началось, думаю, когда мы подставились с допинговыми делами. Это нужно, в общем-то, признать. Иначе бы у наших недоброжелателей было меньше шансов проводить все эти манипуляции, – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов.
Зато в Москве на играх с США и Канадой советские болельщики от души болели за соперников.
Да, вроде таких людей называют болельщиками противоположной команды. У Славика деменция уже совсем?
Написание альтернативной истории идёт полным ходом. И какая память у Фетисова в 1952 году? Его тогда даже в проекте не было.
Значит, память моя однобока. (В.С Высоцкий)
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Феномен Фетисова. Он не только до мельчайших подробностей помнит все детали своего зачатия,.но и то, что было "на его памяти" за шесть(!) лет до этого момента.
Это же эпичная "история преодоления преград" была.
А за что?
Всего-то с 1917 года твердили о необходимости разрушить мир капитала и построить во всем мире коммунизм
И они ещё смели болеть против нас