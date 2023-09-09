Медведев пятый раз вышел в финал «Большого шлема», третий – на US Open

Теги Новак Джокович Марат Сафин US Open ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса в полуфинале US Open – 7:6(3), 6:1, 3:6, 6:3.

Медведев пятый раз вышел в финал турнира «Большого шлема». Он добирался до решающего матча на US Open в 2019-м и 2021-м и на Australian Open в 2021-м и 2022-м. Победил он только в Нью-Йорке в 2021-м.

По количеству финалов на ТБШ Медведев обошел Марата Сафина и стал единоличным лидером российского тенниса.

За титул Медведев поборется с Новаком Джоковичем.

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58 комментариев

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sokolspb
Даня!!!
Я учитель. Сегодня детей шахматам обучать с 9:30 утра, ещё доехать на велике туда надо.
Но я переживал за тебя, как за близкого!

Ты - большой молодец!!! 💪🤝❗
+61
-1
+60
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kustodievka
Я в очередной раз пропустила концовку, настолько страшно смотреть было, вышла из дома, мотнула круг по огороду)) Ну какой матч!!!
+36
-1
+35
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0:4 на спотифай камп ноу
Пора признать что Даня лучший наш Теннисист в истории
+29
0
+29
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barsuk611
Ответ Хитли
Даниил большой красавец, перетерпел Алькараса, но вот эти систематические двойные в решающие моменты...надо с ними что-то делать. Не может игрок уровня Медведева так ошибаться.
в этом матче это были не ошибки, он часто вторым мячом подавал первую подачу. Чтобы не дать Алькарасу лёгкого приёма.
+26
0
+26
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Liza Veselova
Я лично от себя скажу, что эта победа наконец залечила во мне всю боль болельщика от проигрыша на АО 22. Легенда, Даня спасибо❤❤❤
+23
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+23
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mr_ h2o
Для Дани это важнейшая победа в карьере (не считая финала победного шлема). Надаль его сломал в финале АО и даже успешное начало года не давала ощущения его возвращения, а поражения от Алькараса в течении года говорило, что он еще не вернулся. И эта победа это его возвращение. Он пошел вабанк (ровно так же как и с Джоковичем в 2021) . Он вел 2-0 и в 4 сете с брейком и флешбеки Надаля думаю в его голове всплывали. И он все это преодолел. Показав характер, который отличает игрока топ-10 от чего-то большего. Я думаю не так важно как сложиться финал. Джокович заканчивается и самый свой важный матч Даня у него забрал. Главное, что Даня обыграл Алькараса, с которым ближайшие лет 5 сможет побороться за свое наследие. Спасибо за эту игру!
+19
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+19
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August
Ответ Eric Cantona
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Ты просто смешон.
+17
0
+17
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Imany King
Пара понторезов Шелтон Альхимас могут удобнее садиться у телевизора в воскресенье вечером.
+14
-1
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Посторонним В
Ответ kustodievka
Я в очередной раз пропустила концовку, настолько страшно смотреть было, вышла из дома, мотнула круг по огороду)) Ну какой матч!!!
Я включил на последнем гейме на счете 0:30. Когда устал от бесконечных "дьюс", вырубил. Ну не могу я — всё время кажется, что как только я включаю важные матчи, Даниил начинает сливать 😡. Понятно, что это загон, но неприятно всегда так, что не выдерживаю.
+12
0
+12
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Доржи Бордоев
Медведев явный лидер своего поколения, в финалах играл только с легендами Надалем и Джоковичем! Конечно хотелось бы украсить свою карьеру 2 шлемом!
+11
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+11
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Альберт Чагаев
Просто лучший:)! Слава богу, что решил посмотреть этот матч, а не спать
Перерыв после 3 сета явно помог
Осталось взять 2 Шлем и показать, что в топ-3 нет свободных мест
+11
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karimALI
красава, последний удар получился аля, «забил последний гвоздь в крышку гроба этого павлина» !
+11
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Хитли
Даниил большой красавец, перетерпел Алькараса, но вот эти систематические двойные в решающие моменты...надо с ними что-то делать. Не может игрок уровня Медведева так ошибаться.
+11
0
+11
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August
Так и должно было случиться. Медведев был готов к игре с Алькарасом прежде всего психологически, а во всех остальных параметрах он ему ни в чем не уступает.
+8
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igor nn
На ум приходит фраза мужика который ковал кальчужки в старом фильме Невский Эйзенштейна..."Умеючи и ведьму бьют"))
+8
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Нагрузки Сборной
Ну и как теперь уснуть
+8
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Artmen007
Классная игра от Дани. С Алькарасом нужно атаковать и играть умнее. Затянул Даня его в свой теннис и элегантно положил на лопатки
+6
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Пользователь Имени
Начало матча, ощущение, что Даня отлетит без шансов, свою берет через брейк-поинты испанца, на чужой и очко за радость, в середине сета уже чуть легче, в концовке уже на равных, даже двойная на тай-брейке после мини-брейка не выбила Медведева, берет 4 очка подряд и 7:3, есть первый сет. Но самая мощь была во втором, Даниил Алькараса просто не заметил, а розыгрыш на второй брейк в этом сете лучший за матч. Третий сет хоть и проиграл, но никакого перелома, всё в борьбе. Четвертый сет как квинтэссенция трёх предыдущих, но Даня в шестом гейме, где 7 раз было ровно, свой шанс нашел, а Алькарас нет, хотя подача на сет была очень нервной с 15:40, с двумя двойными подряд, после которых испанец получил ещё один брейк-поинт, с заведенным Медведевым, опять обращающегося к публике...но он дожал, потому что был действительно лучше.
Даниил бегал за всеми мячами, принимал в ноги, когда испанец стал активно идти к сетке после подач и все это на фоне, когда публика за соперника.
Медведев был крут и финал заслужил, шансы на титул с такой игрой у него есть
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N.S.A.8.5
Наконец-то мы соскучились по финалу Шлемов.
+6
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Деревянная рука
Где все эти предсказатели вчера говорившие что у Дани нет шансов?)
+6
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Alexander Prokofyev
Это был какой-то космический теннис! Браво, Медведев. Удачи в финале
+5
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Пинающий Достоинства
Ответ Доржи Бордоев
Медведев явный лидер своего поколения, в финалах играл только с легендами Надалем и Джоковичем! Конечно хотелось бы украсить свою карьеру 2 шлемом!
Для зала славы нужен 2 Шлем
+5
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Марина Иванова
Даня, ты мой герой! Уделал этого гуся хвастливого! Финал - мечта! Болеем за тебя!!!!
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Трёха Ника Киргиоса
Ответ Хитли
Даниил большой красавец, перетерпел Алькараса, но вот эти систематические двойные в решающие моменты...надо с ними что-то делать. Не может игрок уровня Медведева так ошибаться.
Никакому другому игроку уровня Медведева так не орут под руку в важнейших матчах.
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Gertrud
Ответ Посторонним В
Я включил на последнем гейме на счете 0:30. Когда устал от бесконечных "дьюс", вырубил. Ну не могу я — всё время кажется, что как только я включаю важные матчи, Даниил начинает сливать 😡. Понятно, что это загон, но неприятно всегда так, что не выдерживаю.
тоже самое ощущение, узнал счет по сетам - 2-0, начал интересоваться, 2-1, пошел читать, не особо верил, но какой-же Даня красавец, особенно в Нью-Йорке!!!! Молодец!!! Теперь в финале не так обидно проигрывать, для меня и Джок тоже почти наш!!!
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