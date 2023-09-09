Медведев пятый раз вышел в финал «Большого шлема», третий – на US Open
Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса в полуфинале US Open – 7:6(3), 6:1, 3:6, 6:3.
Медведев пятый раз вышел в финал турнира «Большого шлема». Он добирался до решающего матча на US Open в 2019-м и 2021-м и на Australian Open в 2021-м и 2022-м. Победил он только в Нью-Йорке в 2021-м.
По количеству финалов на ТБШ Медведев обошел Марата Сафина и стал единоличным лидером российского тенниса.
За титул Медведев поборется с Новаком Джоковичем.
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
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Я учитель. Сегодня детей шахматам обучать с 9:30 утра, ещё доехать на велике туда надо.
Но я переживал за тебя, как за близкого!
Ты - большой молодец!!! 💪🤝❗
Перерыв после 3 сета явно помог
Осталось взять 2 Шлем и показать, что в топ-3 нет свободных мест
Даниил бегал за всеми мячами, принимал в ноги, когда испанец стал активно идти к сетке после подач и все это на фоне, когда публика за соперника.
Медведев был крут и финал заслужил, шансы на титул с такой игрой у него есть