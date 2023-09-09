Медведев пятый раз вышел в финал «Большого шлема», третий – на US Open

обыграл первую ракетку мира в полуфинале – 7:6(3), 6:1, 3:6, 6:3.

Медведев пятый раз вышел в финал турнира «Большого шлема». Он добирался до решающего матча на US Open в 2019-м и 2021-м и на в 2021-м и 2022-м. Победил он только в Нью-Йорке в 2021-м.

По количеству финалов на ТБШ Медведев обошел и стал единоличным лидером российского тенниса.

За титул Медведев поборется с .

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