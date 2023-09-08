Семак, Ивич, Гончаренко, Осинькин и Личка претендуют на звание лучшего тренера РПЛ в июле-августе

Теги Зенит Крылья Советов Сергей Семак премьер-лига Россия рейтинги Динамо Москва Урал Виктор Гончаренко Владимир Ивич Игорь Осинькин Краснодар Марцел Личка Футбол

Стали известны претенденты на звание тренера месяца РПЛ по итогам июля-августа.

На лучшего тренера номинированы Сергей Семак («Зенит»), Владимир Ивич («Краснодар»), Виктор Гончаренко («Урал»), Игорь Осинькин («Крылья Советов») и Марцел Личка («Динамо»).

В шести стартовых матчах Мир РПЛ «Краснодар» набрал 14 очков, «Зенит» и «Урал» – по 13, «Крылья Советов» и «Динамо» — по 11.

В голосовании принимают участие эксперты РПЛ и «Матч Премьер», а также болельщики в группе во «ВКонтакте». Для победы в номинации претенденту нужно выиграть минимум в двух голосованиях из трех. В случае равенства лучшим признается победитель голосования экспертов РПЛ.

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43 комментария

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Artem Piatkov
Ивич конечно же
+26
-4
+22
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Дядя ТУРА
Осинькин
учитываю материал с которым работает тренер
+19
-5
+14
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Quiet Dad
Ответ Дядя ТУРА
Осинькин учитываю материал с которым работает тренер
Осинькин, конечно, толковый тренер. Но я за то, чтобы смотреть в турнирную таблицу.
И тренер южан пока показывает кто лучший.
+11
-1
+10
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Quiet Dad
кто на первом месте сейчас? всё же очевидно.
+12
-3
+9
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ТрактоПоктер
А где Абаскаль со своими чудо экспериментами ....
+6
-1
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Виталии Пархоменко
Ответ Quiet Dad
кто на первом месте сейчас? всё же очевидно.
Абсолютно согласен!
+7
-2
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Serge Vendino
Ответ Quiet Dad
Осинькин, конечно, толковый тренер. Но я за то, чтобы смотреть в турнирную таблицу. И тренер южан пока показывает кто лучший.
А Гончаренко как же? С Уралом набрал на одно очко меньше Краснодара за 6 туров, которые прошли до сентября
+7
-2
+5
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Назар Игорь
И всë же Осинькин. Держит уровень команды которую постоянно растаскивают - это очень непросто.
+5
-1
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Саша Котляров
Ответ Artem Piatkov
Ивич конечно же
Согласен с тобой
+4
-1
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Дима Чумаченко
Краснодар набрал больше всех очков, поэтому очевидно. Но ещё хотелось бы отметить Осинькина
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Pertinax Gandi
Я хоть и болею за Динамо, но Личка не без фарта набирает очки и концовку команда часто проваливает. Так что Ивич.
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Александр Смирнов
Осинкин , без вариантов. Без топовых игроков Крылья выглядят очень здорово.
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FC1923
Стул Евсеева!
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Ветер
Ещé парочка сливов Зениту, и Гончаренко точно будет номинирован на "Тренер года".
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Иван Рыбаков
Либо Ивич, либо Гончаренко.
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SMART789
Ответ Quiet Dad
кто на первом месте сейчас? всё же очевидно.
«С таким составом любой будет…»

а нет опять перепутал, это же не Семак, а значит цитата не уместна
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Groznyi2024
Где ЭСК??? Пятница, ау
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Тиджани Бабангида
Непростой выбор. Были яркие и неожиданные успехи,но никто не обошелся без потерь
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Ковид 07.10.52
Лучший Ташуев, на него есть спрос..
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Дмитрий9779
Считаю надо дать приз Абаскалю
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Александр Андреев
Лобановский и Бесков лучшие
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Egorushka56
Личка после неудачного старта восстал с Динамо, молодец. Но лучший на данном отрезке конечно Ивич
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Владимир Пушкарев
Ответ Quiet Dad
Осинькин, конечно, толковый тренер. Но я за то, чтобы смотреть в турнирную таблицу. И тренер южан пока показывает кто лучший.
И чем Виталич хуже ? С таким количеством травмированных, команда в тройке
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L.A.S_Vegas_777_
Ивич безусловно заслуживает лучшего тренера в июле-августе.
Второй Осинькин
Третий Семак
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King_X
Ивич/Осинькин
Здесь вопрос доп критериев, смотреть на место в таблице или то, что в КС вообще с молодёжью по сути игра такая толковая
Даже Рассказов и Шитов заиграли как!
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