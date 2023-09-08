Семак, Ивич, Гончаренко, Осинькин и Личка претендуют на звание лучшего тренера РПЛ в июле-августе

Стали известны претенденты на звание тренера месяца РПЛ по итогам июля-августа.

На лучшего тренера номинированы («Зенит»), («Краснодар»), («Урал»), («Крылья Советов») и («Динамо»).

В шести стартовых матчах Мир РПЛ «Краснодар» набрал 14 очков, «Зенит» и «Урал» – по 13, «Крылья Советов» и «Динамо» — по 11.

В голосовании принимают участие эксперты РПЛ и «Матч Премьер», а также болельщики в группе во «ВКонтакте». Для победы в номинации претенденту нужно выиграть минимум в двух голосованиях из трех. В случае равенства лучшим признается победитель голосования экспертов РПЛ.

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