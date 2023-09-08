Семак, Ивич, Гончаренко, Осинькин и Личка претендуют на звание лучшего тренера РПЛ в июле-августе
Стали известны претенденты на звание тренера месяца РПЛ по итогам июля-августа.
На лучшего тренера номинированы Сергей Семак («Зенит»), Владимир Ивич («Краснодар»), Виктор Гончаренко («Урал»), Игорь Осинькин («Крылья Советов») и Марцел Личка («Динамо»).
В шести стартовых матчах Мир РПЛ «Краснодар» набрал 14 очков, «Зенит» и «Урал» – по 13, «Крылья Советов» и «Динамо» — по 11.
В голосовании принимают участие эксперты РПЛ и «Матч Премьер», а также болельщики в группе во «ВКонтакте». Для победы в номинации претенденту нужно выиграть минимум в двух голосованиях из трех. В случае равенства лучшим признается победитель голосования экспертов РПЛ.
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учитываю материал с которым работает тренер
И тренер южан пока показывает кто лучший.
а нет опять перепутал, это же не Семак, а значит цитата не уместна
Второй Осинькин
Третий Семак
Здесь вопрос доп критериев, смотреть на место в таблице или то, что в КС вообще с молодёжью по сути игра такая толковая
Даже Рассказов и Шитов заиграли как!