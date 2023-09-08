Студентка и инфлюэнсер обвинила Антони в нанесении телесных поверждений в машине. Она обратилась в полицию в мае 2022-го

Футболист «Манчестер Юнайтед» Антони столкнулся с новыми обвинениями.

Инфлюэнсер и студентка юридического факультета Райса Де Фрейтас утверждает, что получила телесные повреждения после нападения Антони и женщины в мае 2022 года. В том же месяце протокол был зарегистрирован в полиции.

По версии Де Фрейтас, после ночного клуба в Сан-Паулу она села в машину, за рулем которой был Антони. Автомобиле находились еще двое человек – Малу Охана (бывшая жена футболиста Дуду) и барбер Антони Рафа Кортес.

Де Фрейтас сообщила, что поссорилась с Оханой, после чего в машине началась драка. По словам студентки и инфлюэнсера, на нее напали Антони и Малу, нанеся ей телесные повреждения.

Ранее Антони был обвинен в нападении на свою девушку и исключен из сборной .

33-летний банкир обвинила Антони в нападении: «Он пытался заняться со мной сексом, но я не хотела. Он толкнул меня к стене, и я ударилась головой»

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