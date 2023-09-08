Студентка и инфлюэнсер обвинила Антони в нанесении телесных поверждений в машине. Она обратилась в полицию в мае 2022-го

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия светская хроника происшествия Антони Футбол

Футболист «Манчестер Юнайтед» Антони столкнулся с новыми обвинениями.

Инфлюэнсер и студентка юридического факультета Райса Де Фрейтас утверждает, что получила телесные повреждения после нападения Антони и женщины в мае 2022 года. В том же месяце протокол был зарегистрирован в полиции.

По версии Де Фрейтас, после ночного клуба в Сан-Паулу она села в машину, за рулем которой был Антони. Автомобиле находились еще двое человек – Малу Охана (бывшая жена футболиста Дуду) и барбер Антони Рафа Кортес.

Де Фрейтас сообщила, что поссорилась с Оханой, после чего в машине началась драка. По словам студентки и инфлюэнсера, на нее напали Антони и Малу, нанеся ей телесные повреждения.

Ранее Антони был обвинен в нападении на свою девушку и исключен из сборной Бразилии.

33-летний банкир обвинила Антони в нападении: «Он пытался заняться со мной сексом, но я не хотела. Он толкнул меня к стене, и я ударилась головой»

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68 комментариев

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Theodor Herzl
Кажется, у МЮ начинает появляться своя днк - Гиггз, Гринвуд, Антони стоят у истоков
+61
-3
+58
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Давид Agabekyan
Ответ Vikeif
Почему они все раньше молчали?
Даже в заголовке написано что ещё в 22 году написали заявление
+37
-3
+34
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werowolf-gears
Слово инфлюэнсер почему-то ассоциируется с заболеванием
+29
-4
+25
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оле - топ юрген - клоп
Ответ градус ненависти
Антони как будто просто очень хочет в тюрьму
Или в Хетафе 🤔
+24
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Святослав Федорович
В полиции что, ждали, пока решится вопрос с Гринвудом, чтобы двойной удар по МЮ не наносить? почему так долго?
+13
-1
+12
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Варлампий Варлампий
хотели на групповуху затащить всего-то. На Руси издревле заведено: села в машину - считай согласилась
+13
-3
+10
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gukmamop
Где могут встретиться барбер и инфлюэнсер? В машине абьюзера!
+9
0
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Английский_пациент
Сразу двоих избил ?
+9
-1
+8
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Colonel Kurtz
Ответ werowolf-gears
Слово инфлюэнсер почему-то ассоциируется с заболеванием
Все верно. Инфлюэнца это и есть грипп.
+6
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Demyan Grachev
Ответ werowolf-gears
Слово инфлюэнсер почему-то ассоциируется с заболеванием
вынерическим
+5
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Кузя Гитарист
Ответ градус ненависти
Антони как будто просто очень хочет в тюрьму
Антони наверное читал вью Кокорина на спортсе
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градус ненависти
Антони как будто просто очень хочет в тюрьму
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Kapitan Klos
Какие-то странные иноземные слова: инфлюэнсер, барбер. А ведь можно же написать по-скрепному, по-исконному: влиятель / влиятельница, брадобрей и т.п.
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Михаил1970
Футболист просто созрел для игры за Спартак.
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United_LP
Почему проституток начали называть инфлюэнсерами?
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lizarazu
Попал паря
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r24y48pvqr
Ну на всех не женишься)) Гринвуд ведь только одну отмудохал))
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maximus3737
Горшочек не вари)
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deimon7.7
Ответ Theodor Herzl
Кажется, у МЮ начинает появляться своя днк - Гиггз, Гринвуд, Антони стоят у истоков
Юнайтед оф ББПЕ
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Aleksey Yashin
Не любит Антони инфлюенсеров, судя по всему
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Demyan Grachev
пойду тоже обращусь...гулять,так гулять
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faddey
Я пятерых насчитал: Антони, Малу Охана (бывшая жена футболиста Дуду), барбер Антони Рафа Кортес, студентка и инфлюэнсер.
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Михаил Дьяконов
Ну всё, Антони отменят
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Трент Резнор
Шкура detected
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Джони Две Куртки
ну чтож значит досвидания 100 млн в трубу. руководству не привыкать деньги на ветер разбрасывать.
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