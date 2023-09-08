Стив Керр после поражения от Германии: «Уже не 1992 год. Нелегко выиграть чемпионат мира или Олимпиаду»

Главный тренер сборной США Стив Керр после вылета с чемпионата мира-2023 от Германии (111:113) отдал должное своим оппонентам.

«За последние 30 лет игра глобализировалась. Тяжело. Это уже не 1992 год. Игроки во всем мире стали лучше. Команды лучше. Нелегко выиграть чемпионат мира или Олимпиаду.

Поздравляю Германию, они были прекрасны и заслужили победу. Каждый раз, когда мы делали рывок, они находили бросок или брали подбор и завершали важное владение. Они сделали то, что должны были сделать.

Очень горжусь парнями, они боролись на протяжении всей игры. Но мы просто не смогли довести дело до конца», – сказал тренер.

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