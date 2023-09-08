Стив Керр после поражения от Германии: «Уже не 1992 год. Нелегко выиграть чемпионат мира или Олимпиаду»

Теги сборная Германии сборная США Стив Керр Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Главный тренер сборной США Стив Керр после вылета с чемпионата мира-2023 от Германии (111:113) отдал должное своим оппонентам.

«За последние 30 лет игра глобализировалась. Тяжело. Это уже не 1992 год. Игроки во всем мире стали лучше. Команды лучше. Нелегко выиграть чемпионат мира или Олимпиаду.

Поздравляю Германию, они были прекрасны и заслужили победу. Каждый раз, когда мы делали рывок, они находили бросок или брали подбор и завершали важное владение. Они сделали то, что должны были сделать.

Очень горжусь парнями, они боролись на протяжении всей игры. Но мы просто не смогли довести дело до конца», – сказал тренер.

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25 комментариев

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Игорь Луценко
Тренерское трио Керр-Лю-Споэльстра провалилось. Всю игру Германия в 3-4 передачи разрывала оборону американцев, вы там для чего на скамейке нужны, может нужно по ходу матча коррективы вносить все же?
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ermol@y
Стоимость сезонного контракта этой сборной думаю что больше чем у всех остальных сборных вместе взятых. В матче за бронзу за кленовых листьев.
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Сергей Заднепровский
Европейские игроки НБА лучше американцев в данный момент на этом чемпионате
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Ivan Ivanych
Как ни крути и что ни говори, но это позор для сборной сша
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tonyadams
Немецкая сборная проявила себя с лучшей стороны, обыграв американцев в их же баскетбол. Обст - герой матча.
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Pavel Gurin
В 92 году была DreamTeam , в 2023 году SubTeam)
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Underpower
Отец Ник Керра без четырех алл-старов - камон летсгоу!
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Nightyork97
Опять заскулил, даже в таком составе они обязаны проходить Германию. У Стиви Харт в основе играет, о чем тут вообще говорить.
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M D
Нет карри - нет чемпионства для керра
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catcher69
пустые слова сразу после свистка было видно насколько они ошарашены особенно тренерский штаб стояли как в финальной сцене Ревизора...
амер.тренеры и игроки думат до сих пор что любой условный игрок нба лучше любого остального в мире и поэтому считают что любая их команда может выиграть кубок мира...
но времена когда канада в шайбе побеждала на ои и чемпионатах мира чемпионами всяких индустриальных лиг больших озёр давно уже прошли...
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ingmar
Оправдания от физрука смешные конечно.Ещё бы сказал что опыта им не хватило.
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Fils de joi
Ясен Керр
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slow focus
все научились играть в баскетбол (с)
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Рафаэль Рафаэль
Прикольно )
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pulyalke
не физрук, а физручелло))
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bear7904
Как не вспомнить легендарное, что нюхает Стив)
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Fedor Los
жалкие оправдания как и у Поповича в 2019 г. Могучий Коуч К в 2014г. на ЧМ просто выносил все команды с разницей 30-40 очков, в том числе Сербию в Финале
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vaslover
Все те сборные образца 90-тых годов были напитаны игроками которые умели все в баскетболе, в том числе прекрасно защищаться, использовать трэп по всей площадке, достаточно посмотреть сколько перехватов было у американцев на ОИ в Барселоне, на ЧМ в Торонто и Гамильтоне и на ОИ в Атланте. С нынешними лентяями не сравнишь. В те времена защита была в почете в сильнейшей лиге мира, иногда и за гранью (вспомним "плохих парней" Детройта образца скажем 1989-го года), у американских баскетболистов был стержень и харизма, а сейчас с их too soft league без защиты и с одними перманентными айзо и бросками из-за периметра они превратились в мягкие булочки, не всегда способные решать большие задачи. Недаром лучшими игроками НБА на сегодня являются представители остального мира, но только не американцы. В нынешней мягкотелой НБА европейцы чувствуют себя максимально комфортно, могли бы они себя чувствовать также комфортно в НБА 90-тых есть большие сомнения. Защитной брутальности нынешней Лиге очень не хватает, поэтому нечего удивляться что американцы выглядят такими потерянными на уровне международного баскетбола.
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Алексей Ильин
Попустили ребяток североамериканских
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Заблудившийся
За-то, какая заруба намечается за ...бронзу :)))
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aalto
Ответ Игорь Луценко
Тренерское трио Керр-Лю-Споэльстра провалилось. Всю игру Германия в 3-4 передачи разрывала оборону американцев, вы там для чего на скамейке нужны, может нужно по ходу матча коррективы вносить все же?
тренер в нба это синекура)
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