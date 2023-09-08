Криштиану Роналду был предупрежден за удар бутсой в лицо вратарю.

Сборные Словакии и (0:1, второй тайм) проводят матч квалификации Евро-2024.

На 62-й минуте игры капитан португальской команды получил мяч в центре штрафной и попытался пробить, но не попал по мячу. Мяч покатился к вратарю сборной Словакии Мартину Дубравке. Криштиану попытался достать мяч, прыгнув за ним вперед ногами, и попал шипами в лицо .

Главный арбитр показал желтую карточку Роналду за грубую игру.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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