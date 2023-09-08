Роналду попал шипами в лицо вратарю Словакии Дубравке, пытаясь достать мяч. Криштиану получил желтую
Криштиану Роналду был предупрежден за удар бутсой в лицо вратарю.
Сборные Словакии и Португалии (0:1, второй тайм) проводят матч квалификации Евро-2024.
На 62-й минуте игры капитан португальской команды Криштиану Роналду получил мяч в центре штрафной и попытался пробить, но не попал по мячу. Мяч покатился к вратарю сборной Словакии Мартину Дубравке. Криштиану попытался достать мяч, прыгнув за ним вперед ногами, и попал шипами в лицо Дубравке.
Главный арбитр Гленн Нюберг показал желтую карточку Роналду за грубую игру.
Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Артёмка, ну-ка расскажи, почему за этот фол Роналду судья должен был ставить пенальти в ворота Словакии и удалять вратаря. И обязательно как-нибудь приплети сюда, какой Месси плохой.
Чистая красная
То это значит одно,ярый персофан Роналду
Ой , гелевые, какие вы смешные. Хотя , если бы Роналду забил сегодня пару голов, об Армении вы даже не вспомнили бы 🤣