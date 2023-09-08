Роналду попал шипами в лицо вратарю Словакии Дубравке, пытаясь достать мяч. Криштиану получил желтую

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная Словакии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Мартин Дубравка квалификация ЧМ-2022 Гленн Нюберг Футбол

Криштиану Роналду был предупрежден за удар бутсой в лицо вратарю.

Сборные Словакии и Португалии (0:1, второй тайм) проводят матч квалификации Евро-2024.

На 62-й минуте игры капитан португальской команды Криштиану Роналду получил мяч в центре штрафной и попытался пробить, но не попал по мячу. Мяч покатился к вратарю сборной Словакии Мартину Дубравке. Криштиану попытался достать мяч, прыгнув за ним вперед ногами, и попал шипами в лицо Дубравке.

Главный арбитр Гленн Нюберг показал желтую карточку Роналду за грубую игру.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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74 комментария

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Rus Donskoy
позор что не удалили!
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+77
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Бритва Борисович
Жёлтая с красным оттенком, конечно. Некрасиво.
Артёмка, ну-ка расскажи, почему за этот фол Роналду судья должен был ставить пенальти в ворота Словакии и удалять вратаря. И обязательно как-нибудь приплети сюда, какой Месси плохой.
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Блуждающий странник
Ответ JENNINGS
Всем, кто говорит, что это красная: в матче «Барселона» - «Бавария» 4:0 (2009 г.) Анри также попал шипами бутс в лицо Бутта. Судья не показал даже жёлтой
Так там ВАР не было. В те времена каждый год в ЛЧ "чудеса" происходили)
+33
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+28
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Streetbor
будь любой другой игрок это красная, но Роналду нельзя. Это будет иначе скандал..
+33
-9
+24
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Bazilic
Позорище, десять раз мог убрать ноги, но полетел
Чистая красная
+20
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CoTTo
это красная без оттенков!
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SergioRamos92
Ответ Artem Piatkov
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Ну если за такое красную не давать
То это значит одно,ярый персофан Роналду
+24
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atomio
по стате один из худших в матче в своей команде. хуже только витиньо. вот что бывает когда сталкиваешься с нормальными командами, а не с печниками и садовниками из всяких Андорр. сколько он еще будет мучить команду, чтобы фармить себе количество игр за сборную и голов - науке не известно. жалко ребят просто молодых, того же Рамуша.
+18
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+15
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ALEXIS GOL
Куда он летит не понятно, мяч уже давно у вратаря, помню Ккржакова со Словенией удалили в такой же ситуации
+16
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Men77
Роналду же показал жестом, что он не хотел попасть в лицо, нога просто сошла. Изначально он метил в горло.
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lazzziale
я надеюсь, что этот эпизод, УЕФА обязательно рассмотрит, и вынесет дискву этому злодею, минимум на три матча сборных....это будет справедливо и честно...
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Max Payne
Ответ Artem Piatkov
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То был пенальти разумеется
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Евгений Цыбулин
Красная 100%!
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Родя Раскольников
Ответ JENNINGS
Всем, кто говорит, что это красная: в матче «Барселона» - «Бавария» 4:0 (2009 г.) Анри также попал шипами бутс в лицо Бутта. Судья не показал даже жёлтой
Интересный аргумент. Получается можно забивать из офсайдов, забивать голы руками и прочее лишь потому, что в каких-то матчах это остается безнаказанным?
+8
-2
+6
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Bazilic
Ответ Artem Piatkov
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Не дав Нею пробежать к воротам
+6
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Влад Козминский
Ответ Человек1991
Очевиднейшая красная карточка , Роналду промазал по мячу и потом явно не успевал к мячу , и двумя ногами шипами в подкате заехал в шею и в лицо вратарю . Был бы другой игрок была бы моментальная красная и дисквалификация на 3 матча . Вар и судейка позорище. Вообще Роналду один из самых грязных игроков в истории футбола , 1000 ! симуляций в карьере , 150-200 грязных специальных и исподтишка ударов , должно было быть 200-300 красных , но у него всего 10-15.
лично считал или из головы взял?)
+13
-8
+5
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rigobersong
Позорище, должны были удалять!:))
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Терминатор Айлбибекович
Единственное полезное действие Роналду в этом матче.Это когда он стоял в стенке и мяч после штрафного попал по его буйной головушке.2 минуты после этого он лежа на газоне поубивал время.А так в этом матче он полнейший ноль.Команда весь матч придумывала как бы его вывести на пустые ворота - не получилось.В результате 0+0.Ибо это не Люксембург или Лихтенштейн,а целая Словакия(которая Чемпионат Мира только по телевизору видела).
+4
-1
+3
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Hella black
Следующий матч против Люксембурга а 🥴 пролетает мимо 🤣
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Станислав Л
Ответ Терминатор Айлбибекович
Единственное полезное действие Роналду в этом матче.Это когда он стоял в стенке и мяч после штрафного попал по его буйной головушке.2 минуты после этого он лежа на газоне поубивал время.А так в этом матче он полнейший ноль.Команда весь матч придумывала как бы его вывести на пустые ворота - не получилось.В результате 0+0.Ибо это не Люксембург или Лихтенштейн,а целая Словакия(которая Чемпионат Мира только по телевизору видела).
причем, в стенке он также отвернулся, чтобы личико не повредили
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Игорь Климов
Он изначально видел, что уже не успевает к мячу, но прыгнул шипами на вратаря, а это значит должна быть Красная карточка!
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Доброжелатель98
Что вы понимаете. Это у него дриблинг такой.. 😀🤭..
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Men77
Самое смешное, что после этого момента, местные гелевые сразу стали "переживать" за Армению, отводя от этого матча. Типа "че вы только об этом матче, типа других нет что ли". Хотя эти дурачки даже не понимают, что матч португальцев показывал федеральный канал, и естественно большинство смотрели его.
Ой , гелевые, какие вы смешные. Хотя , если бы Роналду забил сегодня пару голов, об Армении вы даже не вспомнили бы 🤣
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GuruFutbola
Ответ Эрнандес Эрнандес
Ягодичные налетели 😆 Рекорды Роналду не дают покоя, кулесам 👍
ЧМ Месси не дает покоя эрнандесу даже перед сном)
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Dmitriy Racheev
Ответ Блуждающий странник
Вы бы хоть видео прикрепили, а то по фото сложно определить ))
Роналду увидел, что мяч потерян и прилёг отдохнуть, а вратаришка с разбега прыгнул ему в ноги. Очевидно, хотел поцеловать бутсы
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