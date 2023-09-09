Антони отрицает все обвинения в насилии и опроверг смещение силиконового имплантата у бывшей девушки: «Я никогда не бил женщин. Люди увидят правду»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия светская хроника происшествия девушки и спорт Антони Футбол

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони отрицает все обвинения в насилии.

В июне этого года Габриэла Каваллин, бывшая девушка Антони, обратилась в полицию Сан-Паулу, обвинив футболиста в 4 случаях домашнего насилия, угроз и нанесения травм. Диджей и инфлюэнсер в сентябре дала интервью бразильскому сайту UOL, а также показала фотографии травм и скриншоты переписок. Они прикреплены к делу в качестве доказательств, полиция ведет расследование. Кроме того, в своем заявлении в полицию Каваллин указала, что в январе 2023 года Антони напал на нее «из ревности», и его действия привели к смещению силиконового имплантата в груди.

Вскоре еще две девушки обвинили бразильца в неподобающем поведении. Банкир Ингрид Лана заявила, что Антони напал на нее в 2022 году, а инфлюэнсер и студентка юридического факультета Райса Де Фрейтас утверждает, что получила телесные повреждения после нападения игрока в мае 2022 года.

Об отношениях с бывшей девушкой Габриэлой

«Это были бурные отношения. Была ревность с обеих сторон. И с моей, и с ее стороны. Много чего заставляло ее ревновать, но у меня [действительно] были отношения и с другими женщинами.

Что касается переписок (Габриэла представила полиции распечатки переписки в мессенджере, где Антони якобы угрожал ей – Sports.ru), то некоторые вещи она изменила. Например, писала сообщения, а мои удаляла, оставляя только одно слово, которое я писал. Я пишу: «Прости меня». А она это удаляет. У меня есть доказательства. Я свяжусь со своими адвокатами, и они внесут все это в расследование».

О смещении у Габриэлы силиконового имплантата из-за удара кулаком по груди

«Такого никогда не было. Стал бы я бить женщину в грудь? Как я уже говорил, я держал ее, но не крепко. Тем более, что проблемы с имплантатом ей диагностировали еще в 2020 году, до знакомства со мной. Ей уже нужно было его менять».

О физическом насилии в отношении Габриэлы и двух других обвинивших его девушек

«Нет. Нет. Я на 100% уверен, что никогда не бил женщин. Я подтвержу это доказательствами. Люди увидят правду. Я никогда не нападал и никогда не буду нападать.

Я уверен, что никогда не совершал физического насилия. Словесное насилие... Я обидел Габриэлу, но и она меня тоже обидала. Это было обоюдно. Физическое насилие – никогда.

Любой, кто следил за мной с детства, когда у меня ничего не было, знает мой характер, как я сильно хотел попасть на тот уровень, на котором я нахожусь.

Больше всего я хочу показать людям, что я тот, кто я есть. Я хочу достичь многого. У меня много целей. Я хочу показать, кто я на самом деле. Я мечтаю вернуться в сборную и хочу показать, что Антони невиновен», – сказал игрок «Манчестер Юнайтед».

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13 комментариев

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Стахович
Силиконы покажет?Это мы одобряем
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VuNePonimaete
Ответ Velirpa
очередной одичавший бразилец, ничего нового.
А может очередная кура, захотевшая срубить бабла? чет их последние годы развелось как мух на болоте
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blаncо
Ждём-с. Этот спиннер раскрутят не хуже Рубиалеса.
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deimon7.7
Антоха при парнях: «Да мне приходилось перепрыгивать через трупы, чтоб добраться до тренировки»
Антоха с девушкой: « Я написал прости меня, она все исправила и подставляет меня, я все докажу»
Мда, обмельчали нынче парни с фавел, были же суровые типы типо Адриано и Филипе Мело.
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sega megabitovich
импланты Габриэлы, где они сейчас?
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Velirpa
очередной одичавший бразилец, ничего нового.
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Marcus-light
Святое право доказать, главное чтобы до конца дела не казнили
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окечуква
Просто Антони за естественную красоту, без имплантов, ботоксов и силиконов всяких.
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Доброжелатель98
Видать ты ей уже вправил.. 😀
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