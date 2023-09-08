US Open. 1/2 финала. Медведев сыграет с Алькарасом, Джокович – с Шелтоном
Даниил Медведев поборется с Карлосом Алькарасом в полуфинале US Open.
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US Open
Нью-Йорк, США
28 августа – 10 сентября 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Полуфинал
- Дата проведения
- 8 сентября, 22.00
- Дата проведения
- 9 сентября, 02.00
Карлитос конечно же тоже хорош, тяжело будет.
То что Джок и Алькараз его покажут шансов больше, чем у серба с Медведевым!
Интереснее было бы в 1/2 императора с Медведевым
Алькараз наверное в 3 сетах затащит сегодня !
Финал ЮСО-21 не сложился (грубо говоря, мягко выражаясь)
Надо переиграть в 2023. Место встречи изменить нельзя.
За Уим-23 тоже нужно расквитаться вобщемта. Но давайте-ка по старшинству. В очередь, рыбьи дети!
Так что, за Nо1е и Медведа.