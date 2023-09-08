US Open. 1/2 финала. Медведев сыграет с Алькарасом, Джокович – с Шелтоном

Теги US Open результаты ATP Теннис

Даниил Медведев поборется с Карлосом Алькарасом в полуфинале US Open.

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US Open

Нью-Йорк, США

28 августа – 10 сентября 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Полуфинал

Расписание US Open 2023

Результаты US Open 2023

Бен Шелтон (США) Новак Джокович (Сербия)
Дата проведения
8 сентября, 22.00
Онлайн матча

 

Карлос Алькарас (Испания) Даниил Медведев (Россия)
Дата проведения
9 сентября, 02.00
Онлайн матча

 

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25 комментариев

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Lanapiano
За Джока и Даню.
+20
-2
+18
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lyublyu Costornaya
Джокович Медведев финал
+13
0
+13
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Tarkovski
Ответ ekaterina_)))
Не могли по времени наоборот поставить?
Что пф где Медведев и Алькарас будет вторым было известно еще на жеребьевке) Они же в среду играли а другие чф во вторник - их в любом случае вторым запуском ставят
+14
-1
+13
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timson
удачи Дане , поменьше психов и повыше процента первой
+10
-2
+8
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Антон Кривоногов
Удачи Дане!
Карлитос конечно же тоже хорош, тяжело будет.
+4
0
+4
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Вегетарианец_
Удачи и победы ВЕЛИЧАЙШЕМУ Новаку Джоковичу!
+7
-3
+4
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Сергей48
Хоть бы чуть пораньше поставили! опять бессонная ночь🤦‍♂️😁
+4
-1
+3
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cosset
Ответ Tun
Живу в Томске, на Даню придётся в 6 утра вставать, что не так уж плохо
Везет же! :)
+3
0
+3
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Tun
Ответ cosset
Везет же! :)
жить в Томске? хорошая шутка))
+2
0
+2
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Славяныч
За даню или беню пусть болеют патриоты и рагули, а нормальные ценители игры поболеют за искромётный финал Алькарас-Джокович 😉
+3
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+2
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ekaterina_)))
В Даню я не верю. В то, что играть против Карлоса он может, я верю, а вот в то, что он морально готов перестроиться и пересилить немного себя, не истерить и вцепится в испанцами зубами - не верю. Но все равно с надеждой посмотрим😂
+4
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+2
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nolan_90
Шанс на победу возможен, если Даниил будет хотя бы 70% первой попадать. Ну и, конечно, нужно гораздо больше атаковать. В этом-то и его беда в мачтах против Карлоса -- нужно отступать от своей игры и пробовать что-то другое.
+2
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Tun
Живу в Томске, на Даню придётся в 6 утра вставать, что не так уж плохо
+2
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Tanchita1
Дане крепких нервов и большой удачи!
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ekaterina_)))
Не могли по времени наоборот поставить?
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Tseren031293
За невероятный пятисетовый триллер в финале
То что Джок и Алькараз его покажут шансов больше, чем у серба с Медведевым!
Интереснее было бы в 1/2 императора с Медведевым
Алькараз наверное в 3 сетах затащит сегодня !
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West&Girls
На горизонте уже видать. Как Корона от Ноле перейдет Карлосу. Может и не сейчас. Только если травмы не вмешаются. Хейтерам -покоя )), и огнетушитель
+1
-1
0
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DjokoND
Удачи медведу пробить Тб 9 в каждом сете :)
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costa0545
Ну и кто будет в финале, какие варианты, Медведев сказал, что постарается не дать с играть Алькарасу с Джоковичем, посмотрим с держит слово, но думаю что не сможет)))
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S.Graf
За матч-реванш!
Финал ЮСО-21 не сложился (грубо говоря, мягко выражаясь)
Надо переиграть в 2023. Место встречи изменить нельзя.
За Уим-23 тоже нужно расквитаться вобщемта. Но давайте-ка по старшинству. В очередь, рыбьи дети!
Так что, за Nо1е и Медведа.
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ekaterina_)))
Ответ Tarkovski
Что пф где Медведев и Алькарас будет вторым было известно еще на жеребьевке) Они же в среду играли а другие чф во вторник - их в любом случае вторым запуском ставят
Да я знаю…) просто так хотелось Даню раньше)
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