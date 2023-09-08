16-летний Ямаль стал самым молодым игроком в истории сборной Испании. Он побил рекорд Гави
16-летний Ламин Ямаль стал рекордсменом сборной Испании.
Вингер «Барселоны» дебютировал за национальную команду в матче квалификации Евро-2024 с Грузией (4:0, перерыв), заменив Дани Ольмо на 44-й минуте.
В возрасте 16 лет и 57 дней Ямаль стал самым молодым игроком в истории сборной Испании. Он побил достижение одноклубника Гави, который впервые сыграл за сборную в возрасте 17 лет и 62 дней.
Статистику Ламина можно найти здесь.
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Абсолютно ненужные игры сборных для него. О чем думает тренерский штаб, зачем это всё, ради рекорда и 5 публикаций в соцсетях?
Фати всего 20, так что все у него впереди
Там на горизонте Марокко маячит. Если бы не этот факт, его бы еще в сборной не было)