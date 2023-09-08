16-летний Ямаль стал самым молодым игроком в истории сборной Испании. Он побил рекорд Гави

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу сборная Грузии по футболу рекорды квалификация Евро-2024 Дани Ольмо Гави Ламин Ямаль Футбол

16-летний Ламин Ямаль стал рекордсменом сборной Испании.

Вингер «Барселоны» дебютировал за национальную команду в матче квалификации Евро-2024 с Грузией (4:0, перерыв), заменив Дани Ольмо на 44-й минуте.

В возрасте 16 лет и 57 дней Ямаль стал самым молодым игроком в истории сборной Испании. Он побил достижение одноклубника Гави, который впервые сыграл за сборную в возрасте 17 лет и 62 дней.

Статистику Ламина можно найти здесь.

Кто такой Ламин Ямаль?

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42 комментария

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udiekemen
Ответ therealgreenman
Талантище растёт…
Чтоб не было как с Фати, тоже были такие рекорды, но сглазили
+29
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Сэмвел Тарли
Ответ Очки Дани Алвеса
Главное, чтобы хрустальные колени себе не заработал, как Фати Абсолютно ненужные игры сборных для него. О чем думает тренерский штаб, зачем это всё, ради рекорда и 5 публикаций в соцсетях?
Решили быстро заиграть, чтобы его африканские сборные не переманили.
+12
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therealgreenman
Талантище растёт…
+11
-2
+9
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Очки Дани Алвеса
Главное, чтобы хрустальные колени себе не заработал, как Фати
Абсолютно ненужные игры сборных для него. О чем думает тренерский штаб, зачем это всё, ради рекорда и 5 публикаций в соцсетях?
+9
-1
+8
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GuruFutbola
В 16 лет матчей за сборную будет больше, чем у топаря себалоса в 27🤣
+7
-2
+5
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Bazilic
Если травмы обойдут его стороной и в с головой все будет в порядке, то станет топом
+5
-1
+4
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Bazilic
Ответ udiekemen
Чтоб не было как с Фати, тоже были такие рекорды, но сглазили
Никто никого не сглазил, просто так бывает
Фати всего 20, так что все у него впереди
+7
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Gleb
Ответ Andris Velicko
Натянули испанцы рекорд,теперь вряд ли кто побьёт
Как понять "натянули"? Человек в "Барселоне" играет, почему не может быть вызван в сборную?
+5
-1
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corazón blanco
Классный игрок, показывает не по годам очень зрелую игру.
+5
-2
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svaz
помниться мне тут один упоротый рассказывал, что фати на всегда вписал себя в историю вот таким достижением, не прошло и года Ямал бьет это достижение и думаю не последний раз. это я все к чему, если не будет достойной карьеры, то никто и не вспомнит эти мелояи по типу самый молодой в сборной, самый молодой автор гола и тд. Ямалу удачи, но это только небольшой шажок в карьере
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Виталий Ан
Не смотрел игр с ним, но меня убивают люди которые уже возносят его в легенды Барсы. Сколько он сыграл матчей? Уже голден бой? Что случилось с Фати и другими такими же? Кто кроме Месси так же стартовал и был на вершине? Дайте парню просто поиграть без этих лычек. Другое дело если был бы второй сезон успешный. Но нет! Надо возвести в короли а потом удивляться что не тянет.
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rigobersong
Ответ GuruFutbola
В 16 лет матчей за сборную будет больше, чем у топаря себалоса в 27🤣
Ахахаха:))) Ла Масия делает красиво!:))
+2
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Oleg Demchuk
Молодец! Когда подрастет, то будет Явзросл
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Andris Velicko
Ответ Gleb
Как понять "натянули"? Человек в "Барселоне" играет, почему не может быть вызван в сборную?
Никто не спорит,что талант,но в 16 лет за сборную страны-это как раз про "натянули"
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rigobersong
Ответ Ilya Mukhachev
еще один фати...
Так лучше пусть еще один Фати, чем вообще ничего как у реала:))
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Bazilic
Показательно, что побил рекорд Гави, другого топа из Ла Масии
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Bazilic
Браво, Ла Масия. Настоящий конвейер по выпуску звездочек ⭐️
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Крамбопулос Майкл
Ответ udiekemen
Чтоб не было как с Фати, тоже были такие рекорды, но сглазили
У Фати еще все впереди
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GuruFutbola
Ответ pi5ka
сборная, которая стабильно вылетает на ранней стадии на чм, на уровне украины или какой-нибудь коста-рики
Сложно, когда Барселона единственная команда в Испании поставляет готовых топарей, а остальная часть команды позорит страну)
+1
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evgshk
Ответ Очки Дани Алвеса
Главное, чтобы хрустальные колени себе не заработал, как Фати Абсолютно ненужные игры сборных для него. О чем думает тренерский штаб, зачем это всё, ради рекорда и 5 публикаций в соцсетях?
А они и не рекордах думали. А о том, чтобы заиграть его за испанскую сборную.

Там на горизонте Марокко маячит. Если бы не этот факт, его бы еще в сборной не было)
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Bazilic
Ответ Арасланов Роман
Играла бы нормально
В 2008-2012 годах тоже?)
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Ilya Mukhachev
еще один фати...
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Ночной кошмар Логинова
Еще и забить бы ему
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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Щас во многих чемпионатах очень много молодых талантов. Ла массия вообще славится своей школой. Если будет работать станет топом.
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Rus Donskoy
один игрок Барселоны побил рекорд другого игрока Барселоны
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