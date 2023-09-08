16-летний Ямаль стал самым молодым игроком в истории сборной Испании. Он побил рекорд Гави

16-летний Ламин Ямаль стал рекордсменом сборной Испании.

Вингер «Барселоны» дебютировал за национальную команду в матче квалификации Евро-2024 с Грузией (4:0, перерыв), заменив на 44-й минуте.

В возрасте 16 лет и 57 дней Ямаль стал самым молодым игроком в истории сборной . Он побил достижение одноклубника , который впервые сыграл за сборную в возрасте 17 лет и 62 дней.

Статистику Ламина можно найти здесь.

Кто такой Ламин Ямаль?

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