Около 11 тысяч участников марафона в Мексике были дисквалифицированы. Они преодолели часть дистанции на транспорте

Теги дисквалификации Марафон Легкая атлетика

Около 11 тысяч участников марафона в Мехико были дисквалифицированы.

Забег прошел 27 августа, в нем выступили около 30 тысяч человек. 

Организаторы забега начали расследование после получения многочисленных жалоб на то, что бегуны использовали на дистанции автомобили, велосипеды и общественный транспорт. 

После проверки выяснилось, что больше трети участников не прошли все контрольные точки на 42-километровом маршруте. При этом некоторые спортсмены оспорили решение о дисквалификации – они заявили, что их трекеры некорректно записали информацию.

«Институт спорта Мехико продолжит выявлять случаи неспортивного поведения со стороны участников марафона  XL Mexico City Marathon Telcel 2023. Их результаты будут аннулированы», – говорится в заявлении, текст которого приводит Marca. 

Марафону в Мехико присвоен статус World Athletics Gold Label, который присуждается соревнованиям, отвечающим самым строгим стандартам планирования, организации и проведения.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TravenS
Зачем вообще бежали, ради фоточек?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
avcgloronalduMU
Мексика стайл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий