Флик назначил Гюндогана капитаном сборной Германии, Киммих – вице-капитан

Теги Бавария Сборная Германии по футболу Барселона Ханс-Дитер Флик Илкай Гюндоган Йозуа Киммих Футбол

Илкай Гюндоган назначен капитаном сборной Германии.

Такое решение принял главный тренер Ханси ФликЙозуа Киммих стал вице-капитаном.

«Я решил отдать капитанскую повязку Гюндогану. Вместе с Киммихом у нас теперь есть дуэт лидеров.

Я очень рад, что мы приняли это решение. Это также придает нам больше энергии», – сказал Флик.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Все просто Очень
Ответ GuruFutbola
Все правильно, бавария снова под Великой Барсой)
Если только так. А в реальном мире Бавария хазяин барсы.Барса покорно исполняет все желания Баварии.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fona
Ответ GuruFutbola
Все правильно, бавария снова под Великой Барсой)
Напомни счет последних 5 матчей в сумме, пожалуйста)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бронислав Каминский
Вот так,Барса получается бесплатно подписала капитана сборной Германии))А все писали про старый никому ненужный неликвид
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
Ну непонятно, что будет с формой Нойера
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий