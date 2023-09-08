Флик назначил Гюндогана капитаном сборной Германии, Киммих – вице-капитан

Илкай Гюндоган назначен капитаном сборной Германии.

Такое решение принял главный тренер . стал вице-капитаном.

«Я решил отдать капитанскую повязку . Вместе с Киммихом у нас теперь есть дуэт лидеров.

Я очень рад, что мы приняли это решение. Это также придает нам больше энергии», – сказал Флик.

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