Ташуев возглавил «Факел». Его уволили из «Ахмата» 15 августа

«Факел» объявил о назначении на пост главного тренера.

Сообщалось, что 64-летний специалист подпишет с воронежским клубом контракт до конца сезона, в нем может быть предусмотрена опция продления.

Последним местом работы Ташуева был «Ахмат», откуда его уволили 15 августа.

Прежний главный тренер « » Вадим Евсеев покинул клуб 5 сентября. После 7 туров воронежцы с 4 очками занимают предпоследнее место в Мир .

Фото: pfcfakel

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