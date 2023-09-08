Ташуев возглавил «Факел». Его уволили из «Ахмата» 15 августа

Теги премьер-лига Россия отставки Сергей Ташуев Факел Футбол

«Факел» объявил о назначении Сергея Ташуева на пост главного тренера.

Сообщалось, что 64-летний специалист подпишет с воронежским клубом контракт до конца сезона, в нем может быть предусмотрена опция продления.

Последним местом работы Ташуева был «Ахмат», откуда его уволили 15 августа.

Прежний главный тренер «Факела» Вадим Евсеев покинул клуб 5 сентября. После 7 туров воронежцы с 4 очками занимают предпоследнее место в Мир РПЛ.

Фото: pfcfakel

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32 комментария

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elninjo_3
В принципе, нормально. Я боялся приходя совсем уж физруков-экспертов, а Ташуев все же показал определенный уровень и стиль с Ахматом. Надеюсь, он сможет наладить игру в атаке.
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Брэд Либил
Ответ Savardus
Не Рахимов, слава Богу. Значит руководство Факела все-таки хочет развиваться.
а ничего, что у Рахимова сейчас есть работа?
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Serge Vendino
Ответ lavrusha87
в любом случае пока идут по пути Химок и Торпедо. как год назад уволили тренера, который их вывел в рпл (Василенко вроде), так и не могут стабилизировать игру
Было бы что стабилизировать - набор футболистов практически тот же, что и в ФНЛ был. По-моему Факел достаточно ровно играет на том уровне, на котором может, но тренеров все время меняют без видимых причин.
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Игорь Пичугин
А где же Божович?
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lavrusha87
Ответ elninjo_3
В принципе, нормально. Я боялся приходя совсем уж физруков-экспертов, а Ташуев все же показал определенный уровень и стиль с Ахматом. Надеюсь, он сможет наладить игру в атаке.
в любом случае пока идут по пути Химок и Торпедо. как год назад уволили тренера, который их вывел в рпл (Василенко вроде), так и не могут стабилизировать игру
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сергей97
Круговорот тренеров в российской премьер-лиге продолжается
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elninjo_3
Ответ Мансур Абдрахимов
Круговорот физруков в природе Российской Федерации!!!
Давно заготовленная запись для плюсиков? Лови минус
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Вадим Chemic
одни и те же на манеже
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андрэ
надо уже график принимать до начала чемпионата
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samarskij-kuzmich
Ответ Игорь Пичугин
А где же Божович?
У него телефон не вовремя завис
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Shantaar
Круговорот физруков в природе
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samarskij-kuzmich
Ну теперь игра и положение Факела резко переменятся. В защите играть уже, в атаке ширше))Топ-тренер местечкового разлива подъехал.
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Нейтральный критик
Удивительно. Ташуев не продержался ни в одном из своих бесконечных клубов дольше одного года, но репутации физрука не снискал.
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Евгений Кузнецов
тренер - хороший. но, Асхабадзе говорил, что у "Факела" - самый скромный бюджет в РПЛ. спонсоров бы найти хороших, чтобы команда не боролась за выживание, превосходя возможности, а радовалась игре
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Пикачу82
Круговорот ......в природе! Даже на Матч ТВ не успел заглянуть, экспертом в студии посидеть.....
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Ivan Ivanych
Одних и тех же физруков тупо пускают по кругу, неужели нет новых имён? Замкнутый поросный круг колхозной лиги.
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Ростов-на-Дону
Лучше бы Евсеев остался.
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Ночной кошмар Логинова
УЕФА снимает бан, Ташуев выводит Факел в Еврокубки, у западных СМИ паника, как называть клуб в прямом эфире
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Евгений Матыцын
Ответ Ночной кошмар Логинова
УЕФА снимает бан, Ташуев выводит Факел в Еврокубки, у западных СМИ паника, как называть клуб в прямом эфире
На английском,, Факел,,, звучит нормально,,, абсалютно нет того о чем вы думаете,,,, Слово облицованный, что то вроде этого,,,, сначала переведите а потом пишите
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Брэд Либил
а ничего, что у Рахимова сейчас есть работа?
Надолго ли?)
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Архитектор Мендисабаль
Возвращение физрука. Часть третья.
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Брэд Либил
посмотрим. но есть сомнения, что это правильный тренер под задачи Факела.
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Nick Crosier
У Евсеева был стул,что интересно будет у Ташуева.
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Нейтральный критик
Ответ Евгений Матыцын
На английском,, Факел,,, звучит нормально,,, абсалютно нет того о чем вы думаете,,,, Слово облицованный, что то вроде этого,,,, сначала переведите а потом пишите
F×ck L – это что-то из облицованного?))
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Пикачу82
Ответ Ночной кошмар Логинова
Вы почему меня учите английскому, если даже на русском писать грамотно не можете?)
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