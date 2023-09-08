Ташуев возглавил «Факел». Его уволили из «Ахмата» 15 августа
«Факел» объявил о назначении Сергея Ташуева на пост главного тренера.
Сообщалось, что 64-летний специалист подпишет с воронежским клубом контракт до конца сезона, в нем может быть предусмотрена опция продления.
Последним местом работы Ташуева был «Ахмат», откуда его уволили 15 августа.
Прежний главный тренер «Факела» Вадим Евсеев покинул клуб 5 сентября. После 7 туров воронежцы с 4 очками занимают предпоследнее место в Мир РПЛ.
Фото: pfcfakel
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