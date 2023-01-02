Чемпионат мира по баскетболу-2023. 1/2 финала. Сербия сыграет с Канадой, США сразятся с Германией
В пятницу, 8 сентября, на Филиппинах пройдут матчи 1/2 финала чемпионата мира по баскетболу-2023.
Сербия встретится с Канадой, США сразятся с Германией.
Чемпионат мира
Филиппины
1/2 финала
- Дата проведения
- 8 сентября, 11.45, «Mall of Asia Arena»
- Дата проведения
- 8 сентября, 15.40, «Mall of Asia Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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