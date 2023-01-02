Чемпионат мира по баскетболу-2023. 1/2 финала. Сербия сыграет с Канадой, США сразятся с Германией

Теги результаты сборная Германии сборная США сборная Сербии сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

В пятницу, 8 сентября, на Филиппинах пройдут матчи 1/2 финала чемпионата мира по баскетболу-2023.

Сербия встретится с Канадой, США сразятся с Германией.

Чемпионат мира

Филиппины

1/2 финала

Сербия – Канада
Дата проведения
8 сентября, 11.45, «Mall of Asia Arena»
Онлайн матча

США – Германия
Дата проведения
8 сентября, 15.40, «Mall of Asia Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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