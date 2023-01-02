Чемпионат мира по баскетболу-2023. 1/2 финала. Сербия сыграет с Канадой, США сразятся с Германией

В пятницу, 8 сентября, на Филиппинах пройдут матчи 1/2 финала чемпионата мира по баскетболу-2023.

Сербия встретится с Канадой, США сразятся с Германией.

мира

Филиппины

1/2 финала



Сербия – Канада Дата проведения 8 сентября, 11.45, «Mall of Asia Arena» Онлайн матча

США – Германия Дата проведения 8 сентября, 15.40, «Mall of Asia Arena» Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Тренер сборной Сербии побеждал Америку в США, выигрывал чемпионат Европы с Германией и делал первый требл в истории «Барсы»

Карлик Джонс, Артурс Жагарс и 172-сантиметровый японец – люди, которых раскрыл чемпионат мира

Газоль, Дюрэнт, Кукоч и Шак – в символической сборной баскетбольных ЧМ по игровым номерам

Чего ждать в четвертьфиналах ЧМ по баскету? Заруба Дончича и Шэя, озлобленная сборная США, сюрпризы от Латвии и Литвы

Американцы впервые с 2002 года проиграли на групповом этапе ЧМ. Уже можно паниковать?