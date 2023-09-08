Квалификация Евро-2024. Испания в гостях у Грузии, Португалия против Словакии, Хорватия примет Латвию

Сборная Испании сыграет в гостях с Грузией в 5-м туре отбора ЧМ-2024.

Также в пятницу встретится на выезде со Словакией, примет Латвию.

Евро-2024

Отборочный турнир

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы квалификации Евро-2024

Статистика квалификации Евро-2024

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