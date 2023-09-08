Квалификация Евро-2024. Испания в гостях у Грузии, Португалия против Словакии, Хорватия примет Латвию
Сборная Испании сыграет в гостях с Грузией в 5-м туре отбора ЧМ-2024.
Также в пятницу Португалия встретится на выезде со Словакией, Хорватия примет Латвию.
Евро-2024
Отборочный турнир
5-й тур
- Дата проведения
- 8 сентября, 19.00, «стадион Бориса Пайчадзе»
- Дата проведения
- 8 сентября, 21.45, «Билино Поле»
- Дата проведения
- 8 сентября, 21.45, «АЕК-Арена»
- Дата проведения
- 8 сентября, 21.45, «Stade de Luxembourg»
- Дата проведения
- 8 сентября, 21.45, «Национальный стадион»
- Дата проведения
- 8 сентября, 21.45, «ХНК Риека»
- Дата проведения
- 8 сентября, 21.45, «Eskişehir Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблицы квалификации Евро-2024
Статистика квалификации Евро-2024
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