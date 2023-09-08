Квалификация Евро-2024. Испания в гостях у Грузии, Португалия против Словакии, Хорватия примет Латвию

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Сборная Испании сыграет в гостях с Грузией в 5-м туре отбора ЧМ-2024.

Также в пятницу Португалия встретится на выезде со Словакией, Хорватия примет Латвию.

Евро-2024

Отборочный турнир

5-й тур

Грузия – Испания
Дата проведения
8 сентября, 19.00, «стадион Бориса Пайчадзе»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Босния и Герцеговина – Лихтенштейн
Дата проведения
8 сентября, 21.45, «Билино Поле»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кипр – Шотландия
Дата проведения
8 сентября, 21.45, «АЕК-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Люксембург – Исландия
Дата проведения
8 сентября, 21.45, «Stade de Luxembourg»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Словакия – Португалия
Дата проведения
8 сентября, 21.45, «Национальный стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Хорватия – Латвия
Дата проведения
8 сентября, 21.45, «ХНК Риека»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Турция – Армения
Дата проведения
8 сентября, 21.45, «Eskişehir Arena»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы квалификации Евро-2024

Статистика квалификации Евро-2024

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7 комментариев

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Enchanter WIZZARD
За Португалию!!!
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werowolf-gears
За Кипр и Люксембург
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Direct free kick
Тренер сборной Армении - дундуровец русафоб Петраков. Соперник - турция, хотя например Испании и аж Гибралтару вместе в группе играть нельзя, а тут можно.
Позор УЕФА
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ljolik888
Ответ GuruFutbola
Удачи каталонским гениям ознаменовать новую эпоху в сборной)
Правду говоришь- все победы Испании это Барселона . Ждём продолжения @
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