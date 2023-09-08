Карпин о патриотизме молодых игроков: «Думаете, наше поколение было за Родину, за Сталина? Кто-то патриот в большей степени, кто-то – в меньшей»
Валерий Карпин ответил на вопрос о патриотизме молодых футболистов.
«Думаете, мы в своем поколении были за Родину, за Сталина? Кто-то в большей степени патриот, кто-то – в меньшей», – сказал главный тренер сборной России.
Сборная России, составленная из игроков в возрасте до 23 лет, провела товарищеский матч с олимпийской сборной Египта (1:1).
В понедельник, 11 сентября, команды проведут еще один матч. Основной состав сборной России сыграет с Катаром 12 сентября.
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"In Russia, Generation Xers are referred to as "the last Soviet children", as the last children to come of age prior to the downfall of communism in their nation and prior to the Dissolution of the Soviet Union. This generation, caught in the transition between Marxism–Leninism and an unknown future, and wooed by the new domestic political classes, remained largely apathetic".