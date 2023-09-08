Карпин о патриотизме молодых игроков: «Думаете, наше поколение было за Родину, за Сталина? Кто-то патриот в большей степени, кто-то – в меньшей»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Чемпионат.com Футбол

Валерий Карпин ответил на вопрос о патриотизме молодых футболистов.

«Думаете, мы в своем поколении были за Родину, за Сталина? Кто-то в большей степени патриот, кто-то – в меньшей», – сказал главный тренер сборной России.

Сборная России, составленная из игроков в возрасте до 23 лет, провела товарищеский матч с олимпийской сборной Египта (1:1).

В понедельник, 11 сентября, команды проведут еще один матч. Основной состав сборной России сыграет с Катаром 12 сентября.

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40 комментариев

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Sinister Kid
О, Господи. Ща опять начнётся, какой Карпин не патриот и не может воспитать патриотизм в своих футболистах 🤦🏼‍♀️
+29
-9
+20
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rigobersong
А кто-то вообще Эстонец:))
+29
-10
+19
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N W
Патриотизм - последнее прибежище негодяя.
+25
-10
+15
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BertNiKK
На кой хрен вообще какие-то идиотские вопросы всё время ему задавать? Играть они должны в первую очередь для себя и ради команды, а не с какой-либо целью не очернить честь страны и прочих правителей.
+10
-1
+9
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uchiyamada
Ответ Sinister Kid
О, Господи. Ща опять начнётся, какой Карпин не патриот и не может воспитать патриотизм в своих футболистах 🤦🏼‍♀️
не знаю, какой он патриот, но за сборную он на моей памяти играл неплохо.
+9
0
+9
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justbored
Ответ ten Hag
Валера, откуда тебе про Сталина знать.. Ты же родился и жил во времена его очернения
Хорошо хоть поклонники его времена застали.
+6
0
+6
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vel
Уважаю Карпина все больше и больше. Человек, а не приспособленец.
+9
-5
+4
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НАВАЛЬНЫЙ
Будет первый тренер сборной - иноагент 😆
+3
0
+3
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Алар
Какой чудак на букву «М» задал такой вопрос? Кто убежал из Кащенко)))
+4
-1
+3
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garryking
«Заговорили о патриотизме. Как видно, украсть что-то хотят»
+3
-1
+2
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Vladimir Rytikov
Правильно, о себе нужно думать. Родина о тебе думать не думать, о тебе правительство государства подумает: о мобилизации, об инфляции, об импортозамещении.
+4
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Павел Мельников
Ответ Вячеслав Максименко
Мы знаем, что Валера был патриотом Испании. Пока не погорел финансово.
Во, во, пошла жара. И вырос, говорят, тоже в неправильном месте, биография у него не подходит для такой важной должности, в общем.
+2
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Lev140588
Ответ Vladimir Rytikov
Правильно, о себе нужно думать. Родина о тебе думать не думать, о тебе правительство государства подумает: о мобилизации, об инфляции, об импортозамещении.
Даже если ты невыносимо одинок, если ты думаешь что по тебе никто не скучает, что ни одной живой душе ты не нужен, знай, федеральная налоговая служба никогда о тебе не забудет.
+1
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Vladimir Rytikov
Ответ ИваннИванов
Ну потому вы в своем поколении нихрена и не добились на уровне сборной.
Не то, что советские патриоты, взявшие 10 ЧМ.
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Vladimir Rytikov
Ответ Фарход Якубов
А почему евреи думают о стране
Потому что они пару тысяч лет не имели своего государства, и оно было их мечтой? А потом 80 лет постоянно жили под угрозой конфликта с арабами? Да и то, в мире огромная диаспора евреев.
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justbored
Ответ Фарход Якубов
А ты любишь евреев
Ахаха.
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Ответ BertNiKK
На кой хрен вообще какие-то идиотские вопросы всё время ему задавать? Играть они должны в первую очередь для себя и ради команды, а не с какой-либо целью не очернить честь страны и прочих правителей.
А почему евреи патриотв
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Фарход Якубов
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Ответ blаncо
«Патриотизм — последнее прибежище негодяя».
По твоему евреи подлецы?
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Фарход Якубов
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Пусть Карпин тренирует Израиль!!!
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Pablo_el_patron
Ну патриот не патриот ,какая разница для сборной. По мне , так там должны играть просто лучшие ,можно даже быть не за Володю. Выходи и доказывай, что достоин места и чужого не занимаешь.
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ЖУЛИК
Що это тело вечно несёт, ему лишь бы что то в…. ть
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IlyaGrain
Карпин еще немножко и наговорит себе на статью и останется заграницей ))
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justbored
Speaking like a true Gen Xer.
"In Russia, Generation Xers are referred to as "the last Soviet children", as the last children to come of age prior to the downfall of communism in their nation and prior to the Dissolution of the Soviet Union. This generation, caught in the transition between Marxism–Leninism and an unknown future, and wooed by the new domestic political classes, remained largely apathetic".
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