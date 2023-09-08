Валерий Карпин ответил на вопрос о патриотизме молодых футболистов.

«Думаете, мы в своем поколении были за Родину, за Сталина? Кто-то в большей степени патриот, кто-то – в меньшей», – сказал главный тренер сборной России.

Сборная России, составленная из игроков в возрасте до 23 лет, провела товарищеский матч с олимпийской сборной Египта (1:1).

В понедельник, 11 сентября, команды проведут еще один матч. Основной состав сборной России сыграет с Катаром 12 сентября.

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