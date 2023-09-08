Германия обыграла США и встретится с Сербией в финале чемпионата мира по баскетболу

Теги сборная Италии сборная Литвы сборная Германии сборная США сборная Сербии сборная Словении сборная Латвии сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Cборная Германии обыграла США (113:111) во втором полуфинальном матче чемпионата мира-2023 по баскетболу.

В финале немцы встретятся с национальной командой Сербии, которая ранее справилась со сборной Канады (95:86).

США и Канада определят обладателей бронзовых медалей турнира.

Завтра в матче за 5-е место в прибалтийском дерби Литва встретится с Латвией, Словения и Италия поборются за 7-ю строчку чемпионата.

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154 комментария

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MarkoVanBasten
НБА свернула не туда, поздравляю немцев и сербов:)
+63
-2
+61
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jqzn88xn6n
А говорили США уже в финале!)
+32
-1
+31
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Evgeny Trifonov
Разговоры про то что чемпионат мира не интересный и не нужный турнир, а настоящий чемпион мира определяется в НБА, уже начались в Америке?
+34
-5
+29
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Jan Paskel
Ответ jqzn88xn6n
А говорили США уже в финале!)
всё верно. В маленьком финале
+16
-1
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Василий Мартыхин
Супер сенсация!
+17
-2
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Павел Кручинин
Пацаны кто болел сначала за Канаду а после за США мне вас очень жаль 😀😀😀( нет)
+16
-3
+13
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Кирилл Шарапов
Это я просто в экспресс поставил на США, извините. Ну или не благодарите
+13
-1
+12
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Василий Мартыхин
Ответ Сергей Боев
Да ладно, первый раз что ли
А хоть бы и не первый - много ли людей серьёзно ставили на финал Германия-Сербия?
+11
0
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BolxoB
Ответ armageddon123456
Вот тебе и NBA World Champions. Надо журналистам и лично Лайлсу после финала ЧМ будет уточнить у Халибертана например, считает ли он сербов/немцев чемпионами или то так, баловство, а тру чемпы мира это Джамал Мюррей и Аарон Гордон
а кто то из чемпионов НБА представлен на турнире?)
+9
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oberkorn
Пижонов опять наказали
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Сергей Боев
Ответ Василий Мартыхин
Супер сенсация!
Да ладно, первый раз что ли
+8
-1
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Кирилл
Вот и показали "чемпионам мира" из НБА по мнению большинства игроков НБА где их место )
+11
-4
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Esh197
Ответ MarkoVanBasten
НБА свернула не туда, поздравляю немцев и сербов:)
Так ничего, что лидеры Германии играют в нба )))
+12
-6
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Drob003
Лютый позор 😨😰😔
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flash 1989
Вроде как победа немцев сенсация, но если смотреть игры на этом чм, то все нормально
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ts2scn4jgy
Защиты просто не было у США . Так турнир можно выиграть , когда у тебя есть хоть одна звезда уровня Дюранта , Карри . А если у тебя лучший игрок Эдвардс до гоу Хоум ))
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Андрей Балабаев
А легкоатлет-то американский был прав когда говорил что чемпионов нба не надо называть чемпионами мира. А его нбашники оплевали)
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aalto
все-таки аукается американцам то что в нба нет защиты как класса. и то что в играх на вылет она там появляется - туфта полная. доказано
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Бородатый пивовар
Деннис Шрёдер передаёт привет Макси Клеберу и своим хейтерам :)
+4
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pele_kan
смотрел оба матча сегодняшних, европейцы красавцы конечно
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Evgeny Trifonov
Ответ Водяра
Никто а штатах ЧМ не смотрит.
все смотрят чемпионат Европы) действительно сильнейший турнир, финалисты это доказывают)
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VictorVallecano
Ответ Кирилл
Вот и показали "чемпионам мира" из НБА по мнению большинства игроков НБА где их место )
Только вот за сборную США играли не те, кто стал "чемпионом мира" в НБА.
+9
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artem klishin
немцы играли более слаженно и лучше реализовывали броски
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Maturmalai
Сербия - Канада: вот те раз!
Германия - США: вот те два!
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Alexander S
Ну вот и всё... доминирование США в баскетболе закончились)
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