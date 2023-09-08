Германия обыграла США и встретится с Сербией в финале чемпионата мира по баскетболу
Cборная Германии обыграла США (113:111) во втором полуфинальном матче чемпионата мира-2023 по баскетболу.
В финале немцы встретятся с национальной командой Сербии, которая ранее справилась со сборной Канады (95:86).
США и Канада определят обладателей бронзовых медалей турнира.
Завтра в матче за 5-е место в прибалтийском дерби Литва встретится с Латвией, Словения и Италия поборются за 7-ю строчку чемпионата.
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