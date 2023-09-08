Cборная Германии обыграла США (113:111) во втором полуфинальном матче чемпионата мира-2023 по баскетболу.

В финале немцы встретятся с национальной командой Сербии, которая ранее справилась со сборной Канады (95:86).

США и Канада определят обладателей бронзовых медалей турнира.

Завтра в матче за 5-е место в прибалтийском дерби Литва встретится с Латвией, Словения и Италия поборются за 7-ю строчку чемпионата.

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