Квалификация ЧМ-2026. Аргентина против Эквадора, Парагвай сыграет с Перу

Стартует отборочный раунд ЧМ-2026 в Южной Америке.

В 1-м туре чемпион мира сборная Аргентины принимает Эквадор, Уругвай встретится с Чили, а Бразилия – с Боливией.

Квалификация ЧМ-2026

Южная Америка

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026