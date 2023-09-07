Квалификация ЧМ-2026. Аргентина против Эквадора, Парагвай сыграет с Перу

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Стартует отборочный раунд ЧМ-2026 в Южной Америке.

В 1-м туре чемпион мира сборная Аргентины принимает Эквадор, Уругвай встретится с Чили, а Бразилия – с Боливией.

Квалификация ЧМ-2026

Южная Америка

1-й тур

Парагвай – Перу
Дата проведения
8 сентября, 01.30, «Estadio Teniente Coronel Antonio Oddone Sarubbi»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Колумбия – Венесуэла
Дата проведения
8 сентября, 02.00, «Estadio Metropolitano Roberto Melendez»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аргентина – Эквадор
Дата проведения
8 сентября, 03.00, «Монументаль Антонио Веспусио Либерти»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Уругвай – Чили
Дата проведения
9 сентября, 02.00, «Сентенарио»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бразилия – Боливия
Дата проведения
9 сентября, 03.45, «Est?dio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proen?a»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

24 комментария

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rigobersong
Месси

ЧМ 2014 - МВП Турнира✅
Финалиссима - МВП Турнира✅
МЧМ - МВП Турнира✅
КА 2015 - МВП Турнира✅
КА 2021 - МВП Турнира✅
ЧМ 2022 - МВП Турнира✅
МЧМ - Лучший игрок Финала ✅
Финалиссима - Лучший игрок Финала✅
КА - 2021 - Лучший игрок Финала ✅
ЧМ - 2022 Лучший игрок Финала✅

6 раз становился лучшим игроком турнира в сборной✅😎

4 раза лучшим игроком Финальных матчей✅😎

Самый титулованный игрок в истории футбола✅

роналду - 0 ⛔🥴

Месси 175 матчей 103 гола 53 голевых

156 голевых действий - 0.89 голевых действий за сборную в матче✅😎

Роналду 200 матчей 123 гола 33 голевых - 156 голевых действий за матч - 0.78 голевых действий за матч ⛔🥴

0.89 > 0.78

Если бы Месси играл каждый тур в Европе с Эстониями мы понимаем сколько бы он там забивал!:))
+11
-2
+9
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Andrey Ashhabadskiy
Direct rteek)) футбол это не твоё!)))
+5
0
+5
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Игорь Климов
Сборная Аргентины победы и удачи, а Лео Месси в этом матче отметиться результативными действиями! 🇦🇷
+6
-2
+4
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Дорох
Вперёд Аргентина за новыми вершинами!
+5
-1
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Direct free kick
Самый смешной отбор на ЧМ. Не попасть сложнее чем попасть, если ты не Венесуэла и Боливия
футбол это не твоё
+5
-1
+4
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Andrey Ashhabadskiy
с удовольствием посмотрю матч чемпионов мира Аргентины + на игру гения Месси!
+4
-1
+3
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Этот Райола хочет денег
Ну что арги, удачи! Надеюсь та атомная энергия, которая была в сборной на КА и ЧМ сохранится! И бразильцам пора вспомнить, кто самая титулованная сборная в мире!
+3
-1
+2
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Дзмітрый Фарботка
кто подскажет, когда Бразилия не выигрывала отбор к ЧМ, т.е. не занимала первое место в группе?
+2
0
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lalique
¡Vamos Albiceleste!
+3
-1
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Игорь Климов
Ответ rigobersong
Месси ЧМ 2014 - МВП Турнира✅ Финалиссима - МВП Турнира✅ МЧМ - МВП Турнира✅ КА 2015 - МВП Турнира✅ КА 2021 - МВП Турнира✅ ЧМ 2022 - МВП Турнира✅ МЧМ - Лучший игрок Финала ✅ Финалиссима - Лучший игрок Финала✅ КА - 2021 - Лучший игрок Финала ✅ ЧМ - 2022 Лучший игрок Финала✅ 6 раз становился лучшим игроком турнира в сборной✅😎 4 раза лучшим игроком Финальных матчей✅😎 Самый титулованный игрок в истории футбола✅ роналду - 0 ⛔🥴 Месси 175 матчей 103 гола 53 голевых 156 голевых действий - 0.89 голевых действий за сборную в матче✅😎 Роналду 200 матчей 123 гола 33 голевых - 156 голевых действий за матч - 0.78 голевых действий за матч ⛔🥴 0.89 > 0.78 Если бы Месси играл каждый тур в Европе с Эстониями мы понимаем сколько бы он там забивал!:))
Игра Месси - это магия футбола, только поэтому столько много спортсменов и обычных людей следят за карьерой Лео в разных командах! 🐐🇦🇷
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rigobersong
Ответ Экспертное мнение
Тебе сейчас тут растолкуют, что Эквадор с самым дорогим игроком в истории АПЛ и играющий вничью с Нидерландами на ЧМ - это команда уровня Лихтенштейна
🤣🤣🤣

Эквадор - 40 в рейтинге Фифа

соперники Португалии в отборе:

Словакия - 47
Босния - 62
Исландия - 67
Люксембург - 89
Лихтенштейн - 200

Даже слабейшую группу в отборе на Евро подогнали:)) Это просто цирк!:))
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Мистер Громов
Ответ Direct free kick
Ты разбираешься в футболе хуже яны ромашкиной. Дуй в ч/с
Ромашкина создана не для футбола, ей можно)
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Din Rizaev
Ответ Direct free kick
Самый смешной отбор на ЧМ. Не попасть сложнее чем попасть, если ты не Венесуэла и Боливия
ещё сложнее с Лихтенштейном или Люксембургом играть
+3
-2
+1
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Кефтеме
Ответ rigobersong
Месси ЧМ 2014 - МВП Турнира✅ Финалиссима - МВП Турнира✅ МЧМ - МВП Турнира✅ КА 2015 - МВП Турнира✅ КА 2021 - МВП Турнира✅ ЧМ 2022 - МВП Турнира✅ МЧМ - Лучший игрок Финала ✅ Финалиссима - Лучший игрок Финала✅ КА - 2021 - Лучший игрок Финала ✅ ЧМ - 2022 Лучший игрок Финала✅ 6 раз становился лучшим игроком турнира в сборной✅😎 4 раза лучшим игроком Финальных матчей✅😎 Самый титулованный игрок в истории футбола✅ роналду - 0 ⛔🥴 Месси 175 матчей 103 гола 53 голевых 156 голевых действий - 0.89 голевых действий за сборную в матче✅😎 Роналду 200 матчей 123 гола 33 голевых - 156 голевых действий за матч - 0.78 голевых действий за матч ⛔🥴 0.89 > 0.78 Если бы Месси играл каждый тур в Европе с Эстониями мы понимаем сколько бы он там забивал!:))
Когда он всë таки получил Эстонию, сразу 5ку закинул
+4
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Евгений Теличко
Ответ Этот Райола хочет денег
Ну что арги, удачи! Надеюсь та атомная энергия, которая была в сборной на КА и ЧМ сохранится! И бразильцам пора вспомнить, кто самая титулованная сборная в мире!
Самая титулованная сборная( с учетом КА и проч) тоже Аргентина!
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Экспертное мнение
Ответ rigobersong
Месси ЧМ 2014 - МВП Турнира✅ Финалиссима - МВП Турнира✅ МЧМ - МВП Турнира✅ КА 2015 - МВП Турнира✅ КА 2021 - МВП Турнира✅ ЧМ 2022 - МВП Турнира✅ МЧМ - Лучший игрок Финала ✅ Финалиссима - Лучший игрок Финала✅ КА - 2021 - Лучший игрок Финала ✅ ЧМ - 2022 Лучший игрок Финала✅ 6 раз становился лучшим игроком турнира в сборной✅😎 4 раза лучшим игроком Финальных матчей✅😎 Самый титулованный игрок в истории футбола✅ роналду - 0 ⛔🥴 Месси 175 матчей 103 гола 53 голевых 156 голевых действий - 0.89 голевых действий за сборную в матче✅😎 Роналду 200 матчей 123 гола 33 голевых - 156 голевых действий за матч - 0.78 голевых действий за матч ⛔🥴 0.89 > 0.78 Если бы Месси играл каждый тур в Европе с Эстониями мы понимаем сколько бы он там забивал!:))
Тебе сейчас тут растолкуют, что Эквадор с самым дорогим игроком в истории АПЛ и играющий вничью с Нидерландами на ЧМ - это команда уровня Лихтенштейна
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PatKane88
Ответ Дзмітрый Фарботка
кто подскажет, когда Бразилия не выигрывала отбор к ЧМ, т.е. не занимала первое место в группе?
Отбор к ЧМ 2002
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Вадим Р
Ответ Дзмітрый Фарботка
кто подскажет, когда Бразилия не выигрывала отбор к ЧМ, т.е. не занимала первое место в группе?
В отборе на ЧМ 2002 Бразилия осталась 3-й после Аргентины и Эквадора.
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NikoVinkovic
Поддержу Альбирроху. Соскучился по парагвайцам на ЧМ, а ещё у них радующий мой глаз внушительный список игроков из РПЛ и Лиги МХ вместе взятых. :)
Кстати, может кто знает, почему не вызывают Энсисо? Талантище ведь, может потенциально вместе с Альмироном стать игроком поколения.
Травмы вроде как нет.
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