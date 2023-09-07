Квалификация ЧМ-2026. Аргентина против Эквадора, Парагвай сыграет с Перу
Стартует отборочный раунд ЧМ-2026 в Южной Америке.
В 1-м туре чемпион мира сборная Аргентины принимает Эквадор, Уругвай встретится с Чили, а Бразилия – с Боливией.
Южная Америка
1-й тур
- Дата проведения
- 8 сентября, 01.30, «Estadio Teniente Coronel Antonio Oddone Sarubbi»
- Дата проведения
- 8 сентября, 02.00, «Estadio Metropolitano Roberto Melendez»
- Дата проведения
- 8 сентября, 03.00, «Монументаль Антонио Веспусио Либерти»
- Дата проведения
- 9 сентября, 02.00, «Сентенарио»
- Дата проведения
- 9 сентября, 03.45, «Est?dio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proen?a»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
ЧМ 2014 - МВП Турнира✅
Финалиссима - МВП Турнира✅
МЧМ - МВП Турнира✅
КА 2015 - МВП Турнира✅
КА 2021 - МВП Турнира✅
ЧМ 2022 - МВП Турнира✅
МЧМ - Лучший игрок Финала ✅
Финалиссима - Лучший игрок Финала✅
КА - 2021 - Лучший игрок Финала ✅
ЧМ - 2022 Лучший игрок Финала✅
6 раз становился лучшим игроком турнира в сборной✅😎
4 раза лучшим игроком Финальных матчей✅😎
Самый титулованный игрок в истории футбола✅
роналду - 0 ⛔🥴
Месси 175 матчей 103 гола 53 голевых
156 голевых действий - 0.89 голевых действий за сборную в матче✅😎
Роналду 200 матчей 123 гола 33 голевых - 156 голевых действий за матч - 0.78 голевых действий за матч ⛔🥴
0.89 > 0.78
Если бы Месси играл каждый тур в Европе с Эстониями мы понимаем сколько бы он там забивал!:))
Эквадор - 40 в рейтинге Фифа
соперники Португалии в отборе:
Словакия - 47
Босния - 62
Исландия - 67
Люксембург - 89
Лихтенштейн - 200
Даже слабейшую группу в отборе на Евро подогнали:)) Это просто цирк!:))
Кстати, может кто знает, почему не вызывают Энсисо? Талантище ведь, может потенциально вместе с Альмироном стать игроком поколения.
Травмы вроде как нет.