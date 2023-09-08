Прокуратура Испании подала жалобу в отношении Луиса Рубиалеса.

Прокуратура обратилась в Национальный суд Испании с просьбой провести расследование по факту сексуального насилия и принуждения в связи с поцелуем футболистки Дженнифер Эрмосо.

Прокуратура считает, что действия Рубиалеса не были согласованными и, следовательно, могут быть квалифицированы как преступление на сексуальной почве и почве принуждения. Теперь суд должен решить, открывать ли уголовное производство.

В жалобе, поданной прокуратурой, отмечается, что Рубиалес и его окружение оказывали «постоянное и неоднократное давление» на Эрмосо с целью заставить ее одобрить действия, совершенные против ее воли, и она пережила «ситуацию преследования, препятствующую ее жизни в мире, спокойствии и свободе».

Прокуратура отмечает, что Рубиалеса могут обвинить в сексуальном насилии, а за такое преступление правонарушителю грозит тюремное заключение на срок от одного до четырех лет. Отмечается, что для этого пострадавшая должна подать соответствующее заявление.

Сама Эрмосо оформила жалобу в прокуратуру по поводу поцелуя Рубиалеса в прошлый вторник.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

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