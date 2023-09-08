Прокуратура Испании из-за поцелуя Рубиалеса подала жалобу в Национальный суд с просьбой возбудить уголовное дело. Срок за сексуальное насилие – от 1 до 4 лет

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Прокуратура Испании подала жалобу в отношении Луиса Рубиалеса.

Прокуратура обратилась в Национальный суд Испании с просьбой провести расследование по факту сексуального насилия и принуждения в связи с поцелуем футболистки Дженнифер Эрмосо.

Прокуратура считает, что действия Рубиалеса не были согласованными и, следовательно, могут быть квалифицированы как преступление на сексуальной почве и почве принуждения. Теперь суд должен решить, открывать ли уголовное производство.

В жалобе, поданной прокуратурой, отмечается, что Рубиалес и его окружение оказывали «постоянное и неоднократное давление» на Эрмосо с целью заставить ее одобрить действия, совершенные против ее воли, и она пережила «ситуацию преследования, препятствующую ее жизни в мире, спокойствии и свободе». 

Прокуратура отмечает, что Рубиалеса могут обвинить в сексуальном насилии, а за такое преступление правонарушителю грозит тюремное заключение на срок от одного до четырех лет. Отмечается, что для этого пострадавшая должна подать соответствующее заявление.

Сама Эрмосо оформила жалобу в прокуратуру по поводу поцелуя Рубиалеса в прошлый вторник.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

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55 комментариев

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Легато
надо было сразу в Гаагу жаловаться
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arspurs9
Это уже натуральный абсурд. После таких случаев ни один вменяемый специалист мужского пола не сунется в женский футбол.
+35
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Radik_2.0
Ну это однозначно расстрел на главной площади Мадрида
+25
-2
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Антон Фалафель
Помянем лысого.
+14
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Rudenzik
Этому негодяю и 10 лет мало, надо требовать пожизненное с конфискацией имущества
+14
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Александр Жердин
Интересно, а если женщина (футболистка, предположим) поцелует мужика, не спросив его разрешения, это то же будет сексуальное насилие или это - другое? P.S.Они там уже совсем двинулись?
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Kelevra1989
Если на Эрмосо полетит встречный иск, ибо она не была против поцелуя, просила повторить, фоталась на фоне этого поцелуя, и это не только мы видели, но и вся Испания, то лично я считаю, что она должна сесть в тюрьму. Тут нельзя делать ей поблажку на давление со стороны чиновников и спонсоров, она понимает, что из-за её лжи человек может реально уехать в Магадан. Поэтому и к ней жалость проявлять нельзя. В тюрьму её за ложные обвинения и клевету
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Vladislove Dobry
Ну капец . Совсем дурка какая то . Ну не понравилось , что поцеловал . Он ей что , под юбку залез ? Они там со своей толерантностью и эмансипацией совсем с ума посходили . Парни уже с девушками боятся знакомиться . Как бы чего не вышло .
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Vladislove Dobry
Ответ Александр Жердин
Интересно, а если женщина (футболистка, предположим) поцелует мужика, не спросив его разрешения, это то же будет сексуальное насилие или это - другое? P.S.Они там уже совсем двинулись?
Да , похоже на это . В США давно охота на ведьм . Всех подряд обвиняют в сексуальном насилии/домогательстве даже спустя много лет после предполагаемых действий . Те же актрисы . Их что силком в кровать тащили ? Нет же . Знали на что шли ради продвижения . Но потом спустя много лет , будучи никому не нужными и малоизвестными , решили срубить бабла и хайпа . В общем театр абсурда .
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Глеб Тихомиров
во дают:D
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Alex Miheev
Уголовка конечно тут жестко надуманная
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arspurs9
Ответ tolobas
Так может все ради этого и задумывалось) Хотя, вряд ли...
Да ну вряд ли. Женские команды никогда жизни не пойдут на полное отстранение от мужчин. Никакого сексизма, но без мужиков этот спорт провалится в самую бездну, при условии что он при нынешних вливаниях никому особо не нужен, а вливают в него и занимаются им наверху фактически мужчины.
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Плакса Джон ушел налево
Интересно, в команде есть врачи или массажисты мужики? Ведь они лапают футболисток каждый день, вдруг они не соглашались на это? Надо поднять этот вопрос, напомнить футболисткам.
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MosFzz
Ответ arspurs9
Это уже натуральный абсурд. После таких случаев ни один вменяемый специалист мужского пола не сунется в женский футбол.
Это напоминает мне детоистерию, когда любой косой взгляд на ребенка все воспринимали как педофилию или намек на нее. Чокнутые мамаши частенько разыгрывают эту карту не только с педагогами, но и с собственными мужьями, которые по тем или иным причинам впали в немилость. Это привело к уменьшению количества педагогов-мужчин в школах. В итоге детей учат нередко истеричные повелительницы кошек, которые подрастающему поколению могут привить только нездоровые ценности. Загнобили даже трудовиков с физруками (не тренерами РПЛ). И чему там могут научить мальчиков в этом бабском балагане? Воспитать поколение оленей, которые сейчас в изобилии создают свои "ячейки общества". Из всего этого вытекает целая проблема в самосознании у всех граждан государства. Эмансипация привела лишь к разрушению института семьи, бабопоклонничеству, когда мужик всем должен, а ему не должен никто и ничего. И ребенка у тебя отберут с запретом на общение, если мамашка будет достаточно шизанутая (а шанс на это далеко не нулевой) - только алименты плати и все, кошелек с ножками. Я, если что, довольно счастливо женат, но всегда на фокусе и видел массу примеров гнобления бабами нормальных мужиков, потому что закон и почти насквозь женская судебная система на их стороне.
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DivanGeneral
Если короткий поцелуй, пусть и в губы, является сексуализированным действием, то почему объятие и поднятие вверх не может являться таким? Влюбленные тоже это практикуют.
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sportik/profik
Вы понимаете, что если в женский футбол еще и денег насыпать, то они вообще с ума сойдут. Ситуация - полный абсурд.
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Алексей Полиенков
Ну это уже перебор. Уволить с работы - да, но реальный срок давать - это уже чересчур.
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Penguin
Ответ Дмитрий Крутенко
Мне просто интересно, если бы твоя жена/девушка на каком-нибудь празднике поцеловалась с другим мужиком. А мужик сказал ничего такого, меня просто захлестнули эмоции, то что бы ты сказал? Или взял бы у него автограф, он вон какой молодец.
аналог не корректный и просто глупый
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Хаскерс
Что бы еще придумать? Может ядреной бомбой по хибаре этого извращенца вломить?
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Barsa! bolshe chem klub
у них крыша поехала
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Александр Романов
Совсем уже крыша поехала
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filippa
Ответ Алексей Полиенков
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из бразерс?
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tolobas
Мало как-то 1-4 года. За такое "преступление" сразу к стенке надо
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Hong Kil
Рубиалес стоял на месте, к нему подошла здоровенная детина схватила его за талию и оторвала от земли. Исходя из этого, это он пережил "ситуацию преследования, препятствующую его жизни в мире, спокойствии и свободе". Вернее еще не пережил.
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ЖУЛИК
Не ну тут по-любому расстрел
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