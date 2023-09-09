Неймар обогнал Пеле и стал рекордсменом по голам (79) за сборную Бразилии

Неймар стал рекордсменом по голам за сборную .

Сегодня форвард « » забил 78-й и 79-й мячи за национальную команду, сделав дубль в матче отбора ЧМ-2026 с Боливией (5:1).

Таким образом, Неймар превзошел , на счету которого 77 голов за Бразилию.

При этом провел за «селесао» 125 игр, а Пеле – 91.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS