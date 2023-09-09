Неймар обогнал Пеле и стал рекордсменом по голам (79) за сборную Бразилии

Теги Сборная Бразилии по футболу Пеле Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль рекорды квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Футбол

Неймар стал рекордсменом по голам за сборную Бразилии.

Сегодня форвард «Аль-Хилаля» забил 78-й и 79-й мячи за национальную команду, сделав дубль в матче отбора ЧМ-2026 с Боливией (5:1).

Таким образом, Неймар превзошел Пеле, на счету которого 77 голов за Бразилию.

При этом Неймар провел за «селесао» 125 игр, а Пеле – 91.

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5 комментариев

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Barsa! bolshe chem klub
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Zed_patriot
до Величайшего всего 25 голов
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Кино Музыка
Надо же, Пеле даже ста матчей за сборную не сыграл...
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Отец Абду
Ответ Barsa! bolshe chem klub
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Не факт. Скоро выяснится, что у Пеле на самом деле, было на +50 голов больше, просто их никто и нигде не фиксировал:)
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