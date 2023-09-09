Неймар обогнал Пеле и стал рекордсменом по голам (79) за сборную Бразилии
Неймар стал рекордсменом по голам за сборную Бразилии.
Сегодня форвард «Аль-Хилаля» забил 78-й и 79-й мячи за национальную команду, сделав дубль в матче отбора ЧМ-2026 с Боливией (5:1).
Таким образом, Неймар превзошел Пеле, на счету которого 77 голов за Бразилию.
При этом Неймар провел за «селесао» 125 игр, а Пеле – 91.
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