Словакия – Португалия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45

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Сборная Португалии сыграет в гостях со Словакией в 5-м туре отбора Евро-2024.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Okko.

Словакия – Португалия
Дата проведения
8 сентября, 21.45, «Национальный стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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Статистика квалификации Евро-2024

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1 комментарий

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Великий Алонсо
Хет-трик или покер сегодня от Великого Криштиану Роналду.
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+3
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