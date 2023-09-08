Словакия – Португалия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45

Сборная Португалии сыграет в гостях со Словакией в 5-м туре отбора Евро-2024.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Okko.

Таблицы квалификации Евро-2024

Статистика квалификации Евро-2024

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