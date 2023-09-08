Словакия – Португалия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
Сборная Португалии сыграет в гостях со Словакией в 5-м туре отбора Евро-2024.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:45 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет Okko.
- Дата проведения
- 8 сентября, 21.45, «Национальный стадион»
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