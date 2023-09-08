Грузия потерпела самое крупное поражение в своей истории – 1:7 от Испании. Мората сделал первый хет-трик за сборную

Теги Ла Лига Сборная Испании по футболу сборная Грузии по футболу квалификация Евро-2024 Альваро Мората Луис де ла Фуэнте Ламин Ямаль Футбол

Сборная Испании забила семь голов в ворота Грузии.

Команда тренера Луиса де ла Фуэнте победила сборную Грузии (7:1) в матче 5-го тура квалификации Евро-2024.

Это поражение стало крупнейшим в истории для сборной Грузии. До этого худший результат был в матче против сборной Дании (1:6) в 2005 году.

В составе испанской команды хет-триком отметился нападающий Альваро Мората, представляющий «Атлетико». Он впервые забил три гола в одном матче за сборную.

Также дебютный гол за сборную Испании забил 16-летний Ламин Ямаль из «Барселоны».

Испания набрала шесть очков в трех матчах отборочного турнира и на данный момент занимает второе место в таблице группы A.

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37 комментариев

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ISkO
Подскажите, а почему гордые грузины ушли со стадиона что он аж почти пустым стал?
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blаncо
Ответ ISkO
Подскажите, а почему гордые грузины ушли со стадиона что он аж почти пустым стал?
Обратно в Россию поехали.
+19
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Dmitry Orlov
Поздравляем автора канала "Усы сопротивления", что 300 рублей на победу грузинов поставил.
+13
-3
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Дмитрий Васин
Хвича не забивал с 19 марта, что то быстро сдал...
+8
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werowolf-gears
Могли и 10 закатить, ну уж слишком расхлябаны были в конце
+6
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Фут.Боль
Ответ ISkO
Подскажите, а почему гордые грузины ушли со стадиона что он аж почти пустым стал?
Гордость не позволила больше теперь это)
+5
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FilthyFrank
А ведь кто то говорил что эта сборная и вправду может выйти на Евро!
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андрей кольцов
Все равно не понимаю постоянного «нализывания» в адрес Хвичи. Сравнивают с кем-то, хотя он только сезон сыграл один. Выводы делать надо в конце карьеры, а не сейчас
+6
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Андрей Балабаев
Сегодня с грузинами случилась полная хвича
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GuruFutbola
Ответ ISkO
Подскажите, а почему гордые грузины ушли со стадиона что он аж почти пустым стал?
Зураб пол команды хотел распустить, пришлось выводить толпой
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Водяра
Нагнули грузинов в поддержку Рубиалесу.)
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VERBLYUD
Ответ андрей кольцов
Все равно не понимаю постоянного «нализывания» в адрес Хвичи. Сравнивают с кем-то, хотя он только сезон сыграл один. Выводы делать надо в конце карьеры, а не сейчас
Он уже в середине прошлого сезона сдулся
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Rus Donskoy
доволен унижением!
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космонавт на дереве
У Грузии центре защиты 36летний Кашия и сбитый лётчик Кверквелия, и в опорке ноунейм Абурджания. Всех троих надо заменить, тем более альтернатива есть
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Оригинальный Ник
Жду кучу статей про великую сборную Грузии как было после прошлого матча. Или не будет?
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Автомобилист Зажопинск
Полный Сосо Павлиашвили
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Rus Donskoy
Ответ Автомобилист Зажопинск
Полный Сосо Павлиашвили
*))))
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Vladimir Zinkov
Ответ rigobersong
Гордые Грузины получают по 100 евро в месяц, но при этом они считают себя Европейцами и потокают своим западным хозяевам за тарелку риса:)) В то время как при СССР пили винцо, ели свои хинкали круглый год, отапливаясь Российским газом и жили на дотации, но зато сейчас нищие и гордые:))
Разложил ситуацию в Грузии на 5 баллов. Лично надоели Соловьевы и Скабеевы, может ригобер плюнет на спортс и ай да на первый канал.
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Юг России
Ответ Андрей Балабаев
Сегодня с грузинами случилась полная хвича
намнассали
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bangura00
Нравится мне эта Испания!
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majestic1980
Мората приблизился к рекорду Вильи
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Russ Ivan
Жаль-жаль испанцы бросили играть после 75мин, могли спокойно десятку закинуть...
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Эдвард Джеймс Кенуэй
ОтГрузили
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Контепрессинг
Ничего себе, Россия давно так проигрывала, а Грузия нет. Вот только сегодня. Это как так?
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Дмитрий Рабко
Ответ ISkO
Подскажите, а почему гордые грузины ушли со стадиона что он аж почти пустым стал?
Это что - тренер одной постсоветской сборной вообще со скамейки не дожидаясь финального свистка рванул, как он после сам признался, срочно выпить.
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