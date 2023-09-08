Грузия потерпела самое крупное поражение в своей истории – 1:7 от Испании. Мората сделал первый хет-трик за сборную

Сборная Испании забила семь голов в ворота Грузии.

Команда тренера победила сборную Грузии (7:1) в матче 5-го тура квалификации Евро-2024.

Это поражение стало крупнейшим в истории для сборной Грузии. До этого худший результат был в матче против сборной Дании (1:6) в 2005 году.

В составе испанской команды хет-триком отметился нападающий , представляющий «Атлетико». Он впервые забил три гола в одном матче за сборную.

Также дебютный гол за забил 16-летний из «Барселоны».

Испания набрала шесть очков в трех матчах отборочного турнира и на данный момент занимает второе место в таблице группы A.

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