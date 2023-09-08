Грузия потерпела самое крупное поражение в своей истории – 1:7 от Испании. Мората сделал первый хет-трик за сборную
Сборная Испании забила семь голов в ворота Грузии.
Команда тренера Луиса де ла Фуэнте победила сборную Грузии (7:1) в матче 5-го тура квалификации Евро-2024.
Это поражение стало крупнейшим в истории для сборной Грузии. До этого худший результат был в матче против сборной Дании (1:6) в 2005 году.
В составе испанской команды хет-триком отметился нападающий Альваро Мората, представляющий «Атлетико». Он впервые забил три гола в одном матче за сборную.
Также дебютный гол за сборную Испании забил 16-летний Ламин Ямаль из «Барселоны».
Испания набрала шесть очков в трех матчах отборочного турнира и на данный момент занимает второе место в таблице группы A.
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