«Торпедо» отыгралось с 2:4 и обыграло минское «Динамо». Команда Ларионова начала чемпионат с трех побед
«Торпедо» одержало волевую победу над минским «Динамо» (6:4).
К 33-й минуте игры Фонбет Чемпионата КХЛ команда тренера Игоря Ларионова уступала со счетом 2:4, но в итоге добилась победы.
«Торпедо» сравняло счет благодаря голам Василия Атанасова и Николая Коваленко.
Решающую шайбу забросил Михаил Орлов, сделавший дубль в этом матче.
«Торпедо» одержало третью победу подряд со старта сезона.
Вася MVP сезона.
Минск, спасибо за игру, у вас хорошая, крепкая команда, до скорых встреч.
Йозе учись🖐️
Силаев (17 лет 150 дней / 3 игры, 0+3)
Арзамасцев (17 лет 317 дней / 25 игр, 1+2)
Орлов (18 лет 96 дней / 32 игры, 2+1)
Никишин (18 лет 146 дней / 29 игр, 0+3)
Мухамадуллин (18 лет 240 дней / 32 игры, 1+2)
На момент 2-го набранного очка:
Арзамасцев (17 лет 81 день / 18 игр, 1+1)
Силаев (17 лет 150 дней / 3 игры, 0+2)
Никишин (18 лет 49 дней / 14 игр, 0+2)
Орлов (18 лет 56 дней / 17 игр, 2+0)
Гуляев (18 лет 134 дней / 15 игр, 0+2)
Мухамадуллин (18 лет 238 дней / 31 игра, 1+1)
Торпедо 3 из 3 и Авангард 2 из 2.