«Торпедо» отыгралось с 2:4 и обыграло минское «Динамо». Команда Ларионова начала чемпионат с трех побед

«Торпедо» одержало волевую победу над минским «Динамо» (6:4).

К 33-й минуте игры Фонбет Чемпионата КХЛ команда тренера уступала со счетом 2:4, но в итоге добилась победы.

«Торпедо» сравняло счет благодаря голам и .

Решающую шайбу забросил , сделавший дубль в этом матче.

« » одержало третью победу подряд со старта сезона.