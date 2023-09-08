«Торпедо» отыгралось с 2:4 и обыграло минское «Динамо». Команда Ларионова начала чемпионат с трех побед

Теги Торпедо Игорь Ларионов Динамо Минск КХЛ Михаил Орлов Николай Коваленко Василий Атанасов Хоккей

«Торпедо» одержало волевую победу над минским «Динамо» (6:4).

К 33-й минуте игры Фонбет Чемпионата КХЛ команда тренера Игоря Ларионова уступала со счетом 2:4, но в итоге добилась победы.

«Торпедо» сравняло счет благодаря голам Василия Атанасова и Николая Коваленко.

Решающую шайбу забросил Михаил Орлов, сделавший дубль в этом матче.

«Торпедо» одержало третью победу подряд со старта сезона.

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32 комментария

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J-12
Торпедо с большим отрывом лучшее что есть в КХЛ
+47
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+47
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Александр_Ронни
Сплошной, безудержный Кайф, а не Команда. Профессор и Ко, мои аплодисменты, удивляет в очередной раз. Так держать
+35
0
+35
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Krypton92
Торпедо с победой!!!
Вася MVP сезона.
Минск, спасибо за игру, у вас хорошая, крепкая команда, до скорых встреч.
+24
0
+24
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Матроскин52
Торпедо просто разрывает шаблоны лиги! Команда рвет и мечет! Молодежь в каждом матче набирает очки! Ну а Вася просто топ на сегодня! Вся команда орлы!
+16
0
+16
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Саня52
Красавцы! Не опустили руки.Профессор,спасибо за нужные слова и парни сделали всё красиво!
+14
0
+14
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marshal .masha
Такие матчи украшение лиги.
+13
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+13
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Эксперт со спортса
Вперёд Торпедо!
+11
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Ноябрьский Набат
Профессор Браво👍👏👏👏
Йозе учись🖐️
+10
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Владимир Кувшинов
Ответ J-12
Торпедо с большим отрывом лучшее что есть в КХЛ
Тут бы я поспорил! У Разина ребятки тоже не плохо играют! Два лучших тренера в КХЛ!!
+12
-2
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Игорь Мастеров
С Победой Нижний. камбэком удовлетворён.
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Саня52
Ответ marshal .masha
Такие матчи украшение лиги.
+1000
+8
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TOR-NN
С Победой КОМАНДА!!! Вася зверюга!
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Stepa250811
Ларионов топ🔝
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ShiSha
Антон Силаев стал самым молодым защитником в истории КХЛ на момент 3-го набранного очка.

Силаев (17 лет 150 дней / 3 игры, 0+3)
Арзамасцев (17 лет 317 дней / 25 игр, 1+2)
Орлов (18 лет 96 дней / 32 игры, 2+1)
Никишин (18 лет 146 дней / 29 игр, 0+3)
Мухамадуллин (18 лет 240 дней / 32 игры, 1+2)

На момент 2-го набранного очка:
Арзамасцев (17 лет 81 день / 18 игр, 1+1)
Силаев (17 лет 150 дней / 3 игры, 0+2)
Никишин (18 лет 49 дней / 14 игр, 0+2)
Орлов (18 лет 56 дней / 17 игр, 2+0)
Гуляев (18 лет 134 дней / 15 игр, 0+2)
Мухамадуллин (18 лет 238 дней / 31 игра, 1+1)
+6
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Вольфсбург
Ответ Владимир Кувшинов
Тут бы я поспорил! У Разина ребятки тоже не плохо играют! Два лучших тренера в КХЛ!!
Не знаю кто тебя минусанул, Разин топ
+6
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marshal .masha
Квартальнов с его командой по началу сезона нравится , молодцы, но сегодня своим помощникам должен навтыкать, думается выигранный матч отдали, сами себя наказали. А так сегодня отличный хоккей показали и Торпедо и минчане
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Дмитрий Пушмин
поздравляю соседей! Торпедо круты. Ярославль в погоню
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личные рекорды это не хоккей
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вот где система, а у того " Гранаты не той системы"
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Alexander91
Молодцы!Успехов,интересно будет понаблюдать за командой во втором сезоне.
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Stepa250811
Всё таки тяжело заставить Ларионова улыбнуться. 😅
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Rodgeras
Осталось всего 2 команды, которые одержали победы во всех играх.
Торпедо 3 из 3 и Авангард 2 из 2.
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Огюст
Не простой матч " вытащили " победно игроки Торпедо и Ларионов - молодчики !
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ser7777
Красавцы!
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Максим Егоров
Ответ Stepa250811
Ларионов топ🔝
кто согл-лайк
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Евгений Ахиллес
Ответ Krypton92
Торпедо с победой!!! Вася MVP сезона. Минск, спасибо за игру, у вас хорошая, крепкая команда, до скорых встреч.
ну про сезон пока рано, но трех матчей да, он топ)
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