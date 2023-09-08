Клубы потратили рекордные 7,36 млрд долларов в летнее окно. Саудовская Аравия – 2-я по тратам, Англия – 1-я

Клубы потратили рекордные 7,36 млрд долларов в летнее трансферное окно.

Потраченная за летнее окно сумма на 47,2% больше, чем летом 2022 года, и на 26,8% больше, чем в рекордное летнее окно 2019 года.

Лидером по расходам стала Англия – 1,98 млрд долларов. Также англичане лидируют по количеству трансферов на вход (449) и на выход (514). Германия заняла первое место по доходам от трансферов – с рекордным показателем в 1,11 млрд долларов

Саудовская Аравия заняла второе место по расходам (875,4 млн долларов), опередив Францию (859,7 млн долларов), Германию (762,4 млн долларов), Италию (711,0 млн долларов) и Испанию (405,6 млн долларов).

На долю клубов из Азиатской конфедерации футбола пришлось 14,0% всех мировых трансферных расходов.

Гонорары агентов также достигли максимума: в летнее окно было выплачено 696,6 млн долларов, в результате чего общая сумма за 2023 год достигла 853,0 млн долларов США, что на 36,9% больше, чем за весь 2022 год, и больше, чем за любой другой год.

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