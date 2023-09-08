Клубы потратили рекордные 7,36 млрд долларов в летнее окно. Саудовская Аравия – 2-я по тратам, Англия – 1-я

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига трансферы ФИФА высшая лига Саудовская Аравия деньги Футбол

Клубы потратили рекордные 7,36 млрд долларов в летнее трансферное окно.

Потраченная за летнее окно сумма на 47,2% больше, чем летом 2022 года, и на 26,8% больше, чем в рекордное летнее окно 2019 года.

Лидером по расходам стала Англия – 1,98 млрд долларов. Также англичане лидируют по количеству трансферов на вход (449) и на выход (514). Германия заняла первое место по доходам от трансферов – с рекордным показателем в 1,11 млрд долларов

Саудовская Аравия заняла второе место по расходам (875,4 млн долларов), опередив Францию (859,7 млн долларов), Германию (762,4 млн долларов), Италию (711,0 млн долларов) и Испанию (405,6 млн долларов).

На долю клубов из Азиатской конфедерации футбола пришлось 14,0% всех мировых трансферных расходов.

Гонорары агентов также достигли максимума: в летнее окно было выплачено 696,6 млн долларов, в результате чего общая сумма за 2023 год достигла 853,0 млн долларов США, что на 36,9% больше, чем за весь 2022 год, и больше, чем за любой другой год.

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30 комментариев

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SaH4r.
Ответ Vikeif
Англии можно, это другое. Деньги то в отличии от СА у них не кровавые.
у англии демократические деньги, согласен
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<~Inter~>
Ответ Vikeif
Англии можно, это другое. Деньги то в отличии от СА у них не кровавые.
А как определяются кровавые деньги? Если заглянуть в глубины истории, то все крупные европейские страны погубили больше жизней ради ресурсов по сравнению с Саудовской Аравией или Катаром
+17
-4
+13
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Великий Алонсо
Испания где-то в очке. Без Роналду и Месси Ла-Лига в опе
+14
-4
+10
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Азамат
Мне больше всего удивила Франция больше потратила чем Германия, Италия и Испания
+10
-2
+8
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Геннадий Тимченко
Ответ <CRISTIANO>
Где учат на агента?
если иностранного, то их даёт Минюст
+9
-2
+7
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<CRISTIANO>
Где учат на агента?
+7
-2
+5
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sd4fmwrvz8
Ответ Азамат
Мне больше всего удивила Франция больше потратила чем Германия, Италия и Испания
Там одна зп мбаппе чего стоит
+6
-3
+3
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Vikeif
Англии можно, это другое. Деньги то в отличии от СА у них не кровавые.
+8
-6
+2
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Мақсат Алдаш
Ответ oregu
Саудовская Аравия – 2-я по тратам, Англия – 1-я😁😁😁 Но рынок подрывают саудиты
Плюс минус надо считать, двоечник
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Kubinec_
Ответ <~Inter~>
В том, что клубы продают меньше тоже Тебас виноват? Сити и Челси своих воспитанников продают эффективнее, чем любой испанский клуб
ничтожная часть доходов апл клубов.
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aidos_1979
Ответ Великий Алонсо
Испания где-то в очке. Без Роналду и Месси Ла-Лига в опе
Алонсо, если тебя взяли в заложники адекватные люди, просто моргни!)
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<~Inter~>
Ответ Kubinec_
Тебас гений. тратить меньше чем Италия это успех
В том, что клубы продают меньше тоже Тебас виноват? Сити и Челси своих воспитанников продают эффективнее, чем любой испанский клуб
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Kubinec_
Ответ Великий Алонсо
Испания где-то в очке. Без Роналду и Месси Ла-Лига в опе
Тебас гений. тратить меньше чем Италия это успех
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Мельников Михаил
Ответ sd4fmwrvz8
Там одна зп мбаппе чего стоит
ЗП Мбаппе равна ЗП игроков основного состава семи-восьми клубов с конца. То есть в лиге есть 150 основных футболистов, что в сумме получают меньше, чем один Мбаппе. И что особо важно, если бы самого Мбаппе бы в лиге не было, эти футболисты не получали бы меньше. А если не было бы эти футболистов, Мбаппе соревновался бы со стеной и показывал бы фокусы.

Это к вопросу о вкладе топовых игроков. Без соперников, они НИКТО. А соперники без этих конкретных личностей остались бы обычными игроками с обычными доходами.
Кто кому важнее - даже не вопрос для меня.
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Клирик
Ответ Азамат
Мне больше всего удивила Франция больше потратила чем Германия, Италия и Испания
А меня агенты))
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Максим Черкашин
Ответ Азамат
Мне больше всего удивила Франция больше потратила чем Германия, Италия и Испания
Монпелье разошёлся.:)))))
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Андрей Зараник
Ответ sd4fmwrvz8
Там одна зп мбаппе чего стоит
А причём тут зарплата, до трансфер ногой окна?
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Александр Жердин
Ответ SaH4r.
у англии демократические деньги, согласен
Только вот бывшие колонии вряд-ли с этим согласятся Сначала разграбили, а теперь всё - белые и пушистые?
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Stereophonics89
Ответ Vikeif
Англии можно, это другое. Деньги то в отличии от СА у них не кровавые.
клубы Англии зарабатывают
что заработввает Аль-Наср, например, чтобы так вкладывать в игроков?
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wshnmn
Первая не Англия, а бестолковый Боули.
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oregu
Саудовская Аравия – 2-я по тратам, Англия – 1-я😁😁😁
Но рынок подрывают саудиты
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SerZ
Ну вот, Англия на первом месте, а мы все хаем Арабов) но даже они не смогли переплюнуть АПЛ
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Pavel Tyazhev
Уже и Италия по трансферам опережает Испанию. Спасибо, Тебас.
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