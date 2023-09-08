Санчо и тен Хаг обсудят будущее игрока в «МЮ» перед матчем с «Брайтоном»
Джейдон Санчо и Эрик тен Хаг проведут беседу.
Перед матчем с «Брайтоном», который состоится 16 сентября, тренер и игрок проведут встречу, на которой обсудят будущее Санчо.
После матча 4-го тура АПЛ против «Арсенала», в заявку на который Санчо не был включен, Эрик тен Хаг объяснил свое решение тем, что Джейдон не впечатлил его на тренировках.
В ответ полузащитник выступил с заявлением в соцсетях, обвинив главного тренера «МЮ» в несправедливом отношении: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен».
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Давайте по фактам. Санчо был куплен больше чем за 100М с агентскими и бонусами. Как основной игрок сборной, и один из главных проспектов в мире.
Приходит Гуру и моментом покупает ещё дороже какого то знакомого ему фрика на его позицию. При цене 28 по трансфермаркт:)
Что он делает с Санчо? Предвкушая бузу - оправляет его, ВНИМАНИЕ - на психическую реабилитацию...в Голландию :) Как вам поддержка?
Как по мне, это был поступок резинового изделия No1.
Что дальше? Понимая, что с него спросят за фрика, устраивает этот цирк в раздевалке и на пресс-конференции... Плюс запускает компанию по дескридитации в прессе, с ленью, понтами и прочей лабудой
Вопрос номер 1. Санчо есть с ним о чем говорить? Даже в ситуации, что фрик оказался не только бастом, но и насильником?
Вопрос номер 2. Возможно себе представить, что бы Клопп, Пеп или Анчи так поступили даже с простым игроком? Или ещё хуже - Моур?
Вот вам по факту и вся поддержка
В Дортмунде он смело играл, а в АПЛ боится, передачи без обострений, в дрибблинг не идёт и в целом отказывется брать игру на себя. Неуверенно смотрится.