Санчо и тен Хаг обсудят будущее игрока в «МЮ» перед матчем с «Брайтоном»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Брайтон Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Джейдон Санчо и Эрик тен Хаг проведут беседу.

Перед матчем с «Брайтоном», который состоится 16 сентября, тренер и игрок проведут встречу, на которой обсудят будущее Санчо. 

После матча 4-го тура АПЛ против «Арсенала», в заявку на который Санчо не был включен, Эрик тен Хаг объяснил свое решение тем, что Джейдон не впечатлил его на тренировках.

В ответ полузащитник выступил с заявлением в соцсетях, обвинив главного тренера «МЮ» в несправедливом отношении: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен».

Игроки «МЮ» не сочувствуют Санчо, они недовольны его постом после слов тен Хага. Футболисты уважают жесткую позицию тренера

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сослан Бедоев
Кажется Хаг напрягся, что скоро останется без своей юлы и решил технично сгладить конфликт
+31
-8
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тимченко
Ответ Quintin07
скорее тут другое, Санчо думает что он готов а тренер видит что нет, и из за этого у Санчо бомбануло.В этом вопросе думаю тренер прав.
ну хз - тренер должен был лично сказать на тренировках что не так: футболист не понимает "с куя ли я опять не попадаю на поле" - на то он и тренер
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Quintin07
Ответ Эксперт Спортс
Если не хочет выступать то пока. Великий МЮ выше всех игроков. Против МЮ боялись выходить а сейчас увы...
скорее тут другое, Санчо думает что он готов а тренер видит что нет, и из за этого у Санчо бомбануло.В этом вопросе думаю тренер прав.
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ta-tosha
Вот тут все пишут, что 10Хаг с ним возился, поддерживал...
Давайте по фактам. Санчо был куплен больше чем за 100М с агентскими и бонусами. Как основной игрок сборной, и один из главных проспектов в мире.
Приходит Гуру и моментом покупает ещё дороже какого то знакомого ему фрика на его позицию. При цене 28 по трансфермаркт:)
Что он делает с Санчо? Предвкушая бузу - оправляет его, ВНИМАНИЕ - на психическую реабилитацию...в Голландию :) Как вам поддержка?
Как по мне, это был поступок резинового изделия No1.
Что дальше? Понимая, что с него спросят за фрика, устраивает этот цирк в раздевалке и на пресс-конференции... Плюс запускает компанию по дескридитации в прессе, с ленью, понтами и прочей лабудой
Вопрос номер 1. Санчо есть с ним о чем говорить? Даже в ситуации, что фрик оказался не только бастом, но и насильником?
Вопрос номер 2. Возможно себе представить, что бы Клопп, Пеп или Анчи так поступили даже с простым игроком? Или ещё хуже - Моур?
Вот вам по факту и вся поддержка
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marcus-light
Ответ Quintin07
скорее тут другое, Санчо думает что он готов а тренер видит что нет, и из за этого у Санчо бомбануло.В этом вопросе думаю тренер прав.
Если Санчо готов, почему он всю предсезонку был в основе? Пока больше похоже, что Антони не готов
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arthas M
Ответ Quintin07
скорее тут другое, Санчо думает что он готов а тренер видит что нет, и из за этого у Санчо бомбануло.В этом вопросе думаю тренер прав.
Представьте,что ваш начальник перед всем коллективом критикует вас, приятно будет? Даже если и заслуженно,но даже в маленьких фирмах соблюдают этикет и ругает наедине,а тут большой клуб за которым весь мир следит и такое, конечно Санчо будет неприятно,хотя и сидит он на банке заслуженно
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Quintin07
Ответ Arthas M
Представьте,что ваш начальник перед всем коллективом критикует вас, приятно будет? Даже если и заслуженно,но даже в маленьких фирмах соблюдают этикет и ругает наедине,а тут большой клуб за которым весь мир следит и такое, конечно Санчо будет неприятно,хотя и сидит он на банке заслуженно
согласен, этот вопрос надо решать тет а тет и не выносить на обозрение.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эксперт Спортс
Если не хочет выступать то пока. Великий МЮ выше всех игроков. Против МЮ боялись выходить а сейчас увы...
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Плакса Джон ушел налево
Санчо просто скажет, что никого не бил и не насиловал, сразу в основу попадет. Выбора у Хага нет.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Диер Ташкент
Ответ rigobersong
Такие игроки как Санчо это творцы, им нужно давать свободу и время на поле, что бы они были в комфортных условиях и тогда они будет феерить, но 7хаг слишком прямолинейный физрук оказался:))
Ты погоди Риго. МЮ в ЛЧ с Реалом может сыграть. Будешь снова восхищаться Тен Хагом, как в 2019))
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ rigobersong
Такие игроки как Санчо это творцы, им нужно давать свободу и время на поле, что бы они были в комфортных условиях и тогда они будет феерить, но 7хаг слишком прямолинейный физрук оказался:))
Не фанату Реала о физруках говорить.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тимченко
Ответ Street Fighter
Спрашивал он или не спрашивал, мы с тобой в любом случае не знаем, поэтому ничего про это сказать нельзя. А вот писать в соцсетях про несправедливость — это не по-взрослому. Есть профессиональная этика, и Санчо её нарушил, тем, что вынес всё это на всеобщее обозрение
Так же вел он себя и с Роналду, поэтому такая куйня - тренерская фишка 10Хага☝️
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Quintin07
Ответ Marcus-light
Если Санчо готов, почему он всю предсезонку был в основе? Пока больше похоже, что Антони не готов
согласен, это странно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
хавбек+
толку с этого если игры нет у голландца, бус и попытка подловить соперника на ошибке
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Манковский
Тут я на стороне тренера, Санчо получил два с половиной месяца на индивидуальную подготовку в прошлом сезоне и всё равно ничего не показывает.

В Дортмунде он смело играл, а в АПЛ боится, передачи без обострений, в дрибблинг не идёт и в целом отказывется брать игру на себя. Неуверенно смотрится.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Quintin07
Ответ Today I feel Qatari
По результатам МЮ в этом сезоне не похоже что хоть какие-то идеи тренера работают
и это странно, понятно что проблема с продажей клуба, но с другой стороны игроки покупались по возможности под тренера и если Антони так и не заиграл, то вопрос почему так сильно сдал Каземиро в начале сезона для меня загадка и очень много травм, тоже влияют на игру и на набор очков.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Muhammad Juraev
Как же у фруктовых всё ещё 🔥 от того, что тен Хаг заслуженно не ставил его в основу (затем и Сантуш)..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Street Fighter
Ответ Геннадий Тимченко
ну хз - тренер должен был лично сказать на тренировках что не так: футболист не понимает "с куя ли я опять не попадаю на поле" - на то он и тренер
Ну, а игрок должен был лично спросить о том, что его не устраивает. А не в соцсетях что-то там выкладывать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тимченко
Ответ Street Fighter
Ну, а игрок должен был лично спросить о том, что его не устраивает. А не в соцсетях что-то там выкладывать
игрок пока не достиг уровня "Неймар", поэтому хотел бы выходить на поле, а не только получать ЗП. полагаю, игрок спрашивал, но получал стандартные отмазки состоящие из общих фраз
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нейтрал
Санчо не о чем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Street Fighter
Ответ Геннадий Тимченко
Так он и этому чуваку, и Маге говорит одно и тоже - о важности и о том, что на игрока рассчитывают. Если ты тренер, то должен говорить игроку причину, по которой тот не попадает в состав и как это можно (если можно) исправить. А не в стиле Тони Роббинса - верь в себя и всё получится🤣
Ты путаешься, говорить в интервью и говорить лично это не одно и тоже. О важности он говорит в интервью, и это правильно. А о том, что он говорит кому бы то ни было мы не знаем и не должны знать. Это и есть профессиональная этика.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тимченко
Ответ Street Fighter
Ты путаешься, говорить в интервью и говорить лично это не одно и тоже. О важности он говорит в интервью, и это правильно. А о том, что он говорит кому бы то ни было мы не знаем и не должны знать. Это и есть профессиональная этика.
Если бы он говорил внятно, а не мямлил общие фразу, то ситуация бы не возникла в принципе: игрок профессионал, не в одном клубе играл и показывал результат
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Yavriantz
Ответ ta-tosha
Вот тут все пишут, что 10Хаг с ним возился, поддерживал... Давайте по фактам. Санчо был куплен больше чем за 100М с агентскими и бонусами. Как основной игрок сборной, и один из главных проспектов в мире. Приходит Гуру и моментом покупает ещё дороже какого то знакомого ему фрика на его позицию. При цене 28 по трансфермаркт:) Что он делает с Санчо? Предвкушая бузу - оправляет его, ВНИМАНИЕ - на психическую реабилитацию...в Голландию :) Как вам поддержка? Как по мне, это был поступок резинового изделия No1. Что дальше? Понимая, что с него спросят за фрика, устраивает этот цирк в раздевалке и на пресс-конференции... Плюс запускает компанию по дескридитации в прессе, с ленью, понтами и прочей лабудой Вопрос номер 1. Санчо есть с ним о чем говорить? Даже в ситуации, что фрик оказался не только бастом, но и насильником? Вопрос номер 2. Возможно себе представить, что бы Клопп, Пеп или Анчи так поступили даже с простым игроком? Или ещё хуже - Моур? Вот вам по факту и вся поддержка
Если уж факты, то его купили за 73 млн.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arspurs9
Ответ Quintin07
скорее тут другое, Санчо думает что он готов а тренер видит что нет, и из за этого у Санчо бомбануло.В этом вопросе думаю тренер прав.
По имени МЮ да, Санчо не готов. Но сдается мне, что он видит, как тренер выпускает игроков слабее на поле, прощая им вообще все (Антони, Марсьяль), а на него вешают собак, отсюда он и горит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Quintin07
Ответ arspurs9
По имени МЮ да, Санчо не готов. Но сдается мне, что он видит, как тренер выпускает игроков слабее на поле, прощая им вообще все (Антони, Марсьяль), а на него вешают собак, отсюда он и горит.
интересная мысль, в любом случае всей правды мы не узнаем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий