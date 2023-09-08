Санчо и тен Хаг обсудят будущее игрока в «МЮ» перед матчем с «Брайтоном»

Джейдон Санчо и Эрик тен Хаг проведут беседу.

Перед матчем с «Брайтоном», который состоится 16 сентября, тренер и игрок проведут встречу, на которой обсудят будущее Санчо.

После матча 4-го тура против «Арсенала», в заявку на который Санчо не был включен, Эрик тен Хаг объяснил свое решение тем, что Джейдон не впечатлил его на тренировках.

В ответ полузащитник выступил с заявлением в соцсетях, обвинив главного тренера «МЮ» в несправедливом отношении: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен».

Игроки «МЮ» не сочувствуют Санчо, они недовольны его постом после слов тен Хага. Футболисты уважают жесткую позицию тренера

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