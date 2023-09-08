Сборная с 18 новичками сыграла 1:1 с Египтом, страшное ДТП с юными велосипедистками, «Зенит» берет Изидора, Соболенко в финале US Open, Макрон против российского флага на Олимпиаде и другие новости

1. Сборная России в неузнаваемом составе сыграла вничью с олимпийской командой Египта – 1:1. Дебютировали сразу 18 игроков (Карпин пока не запомнил всех по имени), девять из них вышли в стартовом составе. Узнаете, кстати, новичков в лицо? Валерий Георгиевич назвал матч полезным, но «в нормальных условиях» подобный выезд вряд ли бы состоялся.

2. Ужасная авария произошла под Санкт-Петербургом – фура сбила группу юных велосипедисток на трассе. Погибли две спортсменки, водитель задержан. Депутат Свищев пообещал взять ситуацию под контроль, глава Федерации велоспорта России обвинил в трагедии тренера.

3. Изидор нашел новый клуб – но не во Франции, а в России: форварда «Локомотива» арендует «Зенит». Петербуржцы смогут выкупить игрока (по другим данным – выкуп за 6 млн евро будет обязательным). Интерес к Вильзону проявляли также «Краснодар» и ЦСКА.

4. US Open. 1/2 финала. Арина Соболенко отыграла подачу на матч и на решающем тай-брейке победила Мэдисон Киз. Финал турнира «Большого шлема» станет для белорусской теннисистки вторым в карьере. Коко Гауфф победила Каролину Мухову и тоже во второй раз вышла в финал «Шлема».

5. Эммануэль Макрон заявил, что российского флага не должно быть на Олимпиаде-2024. Владимир Левкин считает, что вместо участия без национальной символики лучше сделать альтернативные соревнования.

6. Аргентина победила Эквадор (1:0) в квалификации ЧМ-2026 благодаря голу Месси. У Лео 13 голов и 5 ассистов в 13 последних матчах за клуб и сборную.

7. Александр Рязанцев завершил карьеру. Его легендарные пирожки навсегда в сердце.

8. Сборная Франции обыграла Ирландию в квалификации Евро-2024, но потеряла Оливье Жиру. Казахстан уступил Финляндии, все результаты дня – здесь.

9. Марио Фернандес оштрафован на 10 тысяч рублей за забег после гола «Зенита» в матче с ЦСКА.

10. В КХЛ «Автомобилист» уступил «Авангарду» (Трямкин в овертайме не попал в пустые), «Металлург» в Москве победил «Динамо». Все результаты – здесь.

11. Ирина Казакевич выиграла спринт на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону. В мужском спринте победу одержал Антон Смольский из Беларуси.

12. На чемпионате мира по баскетболу 24 очка и 12 подборов Валанчюнаса помогли Литве победить Словению, Италия уступила Латвии.

13. Новое обвинение Антони: 33-летняя банкир заявила, что хавбек «МЮ» пытался принудить ее к сексу во время деловой встречи.

14. Хавбека «Спартака» Михаила Игнатова могут дисквалифицировать на полгода из-за разбирательства с агентом.

Цитаты дня

Крэйг Берли: «Холанд должен получить «Золотой мяч», но ручные журналисты проголосуют за Месси. На месте Эрлинга больше не возвращался бы туда, как Левандовски»

Глава Ла Лиги Тебас: «Мы выросли на 10% без Месси и Роналду. В лиге всегда будут отличные игроки – такие, как Винисиус и Ямаль»

Черчесов о молодых российских игроках: «Слово «талант» стараюсь обходить. «Со способностями», я так говорю. Сейчас мы оторваны, но нужно пользоваться ситуацией»

Гельмут Марко: «Перес – южноамериканец, поэтому не так сосредоточен, как Ферстаппен или Феттель»

Люк Тардиф: «Когда началась ситуация на Украине, многие иностранцы захотели уехать из России. Но позиция ИИХФ была четкой: «Контракт есть контракт». Мы не изменили ее и в случае с Федотовым»